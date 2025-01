Phát choáng với tiềm năng vô tận của Internet Vạn Vật

1. Kết nối hơn 75 tỷ thiết bị vào năm 2025. Theo dự báo, đến năm 2025, sẽ có hơn 75 tỷ thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu, từ các thiết bị gia đình thông minh cho đến các hệ thống công nghiệp. Ảnh: Pinterest. 2. Giúp tiết kiệm năng lượng. Các thiết bị IoT có thể giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách tự động điều chỉnh các hệ thống điện và nhiệt, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng dựa trên các yếu tố như thời gian và nhu cầu. Ảnh: Pinterest. 3. Thúc đẩy ngành y tế. IoT đang thay đổi ngành y tế với các thiết bị đeo và cảm biến có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, từ huyết áp đến nhịp tim, và cảnh báo bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường. Ảnh: Pinterest. 4. Tăng cường hiệu quả sản xuất. Trong sản xuất, IoT giúp theo dõi và phân tích hiệu suất máy móc, giúp dự đoán các sự cố và tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu thời gian chết và tăng năng suất. Ảnh: Pinterest. 5. Kết nối các thành phố thông minh. IoT là công nghệ chủ chốt trong việc phát triển các thành phố thông minh, giúp giám sát giao thông, quản lý rác thải, cải thiện an ninh và cung cấp các dịch vụ công cộng hiệu quả hơn. Ảnh: Pinterest. 6. Tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể sử dụng IoT để giảm chi phí vận hành thông qua việc giám sát và tối ưu hóa các thiết bị, tài sản và các quy trình sản xuất. Ảnh: Pinterest. 7. Tăng cường an ninh mạng. Mặc dù IoT mang lại nhiều thách thức về bảo mật, nhưng cũng có thể giúp phát triển các hệ thống bảo mật thông minh, từ camera an ninh đến cảm biến để phát hiện các mối đe dọa. Ảnh: Pinterest. 8. Định hình ngành nông nghiệp. Trong nông nghiệp, IoT giúp theo dõi các yếu tố như độ ẩm đất, điều kiện khí hậu và sức khỏe của cây trồng, giúp tối ưu hóa sản xuất nông sản và giảm thiểu sự lãng phí. Ảnh: Pinterest. 9. Hỗ trợ xe tự lái. Các xe tự lái sử dụng IoT để kết nối với hạ tầng giao thông và các phương tiện khác, giúp điều hướng an toàn, giảm tắc nghẽn giao thông và cải thiện hiệu quả vận chuyển. Ảnh: Pinterest. 10. Tạo ra các ngôi nhà thông minh. IoT giúp phát triển các ngôi nhà thông minh, nơi bạn có thể điều khiển các thiết bị như đèn, máy lạnh, và hệ thống an ninh từ xa qua điện thoại hoặc giọng nói. Ảnh: Pinterest. 11. Giúp cải thiện dịch vụ khách hàng. IoT cung cấp cho các doanh nghiệp những dữ liệu quý giá về thói quen và sở thích của khách hàng, giúp cá nhân hóa trải nghiệm và cải thiện dịch vụ khách hàng. Ảnh: Pinterest. 12. Nâng cao trải nghiệm người dùng trong giải trí. IoT được ứng dụng trong các thiết bị giải trí thông minh như tivi, loa, và thiết bị VR, cho phép tạo ra các trải nghiệm tương tác và cá nhân hóa mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. 13. Cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng. Các cảm biến IoT có thể theo dõi và tối ưu hóa chuỗi cung ứng từ kho bãi đến vận chuyển, giảm thiểu sai sót và tăng tốc quá trình giao hàng. Ảnh: Pinterest. 14. Hỗ trợ quản lý tài sản trong doanh nghiệp. IoT cho phép các doanh nghiệp theo dõi và quản lý tài sản, giúp ngăn ngừa mất mát và cải thiện hiệu quả sử dụng các thiết bị, phương tiện, và cơ sở vật chất. Ảnh: Pinterest. 15. Kết nối con người với thế giới xung quanh. IoT không chỉ kết nối các thiết bị mà còn tạo ra một hệ sinh thái kết nối giữa con người và môi trường xung quanh, giúp theo dõi và cải thiện chất lượng cuộc sống trong mọi lĩnh vực. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Kết nối hơn 75 tỷ thiết bị vào năm 2025. Theo dự báo, đến năm 2025, sẽ có hơn 75 tỷ thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu, từ các thiết bị gia đình thông minh cho đến các hệ thống công nghiệp. Ảnh: Pinterest. 2. Giúp tiết kiệm năng lượng. Các thiết bị IoT có thể giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách tự động điều chỉnh các hệ thống điện và nhiệt, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng dựa trên các yếu tố như thời gian và nhu cầu. Ảnh: Pinterest. 3. Thúc đẩy ngành y tế. IoT đang thay đổi ngành y tế với các thiết bị đeo và cảm biến có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, từ huyết áp đến nhịp tim, và cảnh báo bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường. Ảnh: Pinterest. 4. Tăng cường hiệu quả sản xuất. Trong sản xuất, IoT giúp theo dõi và phân tích hiệu suất máy móc, giúp dự đoán các sự cố và tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu thời gian chết và tăng năng suất. Ảnh: Pinterest. 5. Kết nối các thành phố thông minh. IoT là công nghệ chủ chốt trong việc phát triển các thành phố thông minh, giúp giám sát giao thông, quản lý rác thải, cải thiện an ninh và cung cấp các dịch vụ công cộng hiệu quả hơn. Ảnh: Pinterest. 6. Tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể sử dụng IoT để giảm chi phí vận hành thông qua việc giám sát và tối ưu hóa các thiết bị, tài sản và các quy trình sản xuất. Ảnh: Pinterest. 7. Tăng cường an ninh mạng. Mặc dù IoT mang lại nhiều thách thức về bảo mật, nhưng cũng có thể giúp phát triển các hệ thống bảo mật thông minh, từ camera an ninh đến cảm biến để phát hiện các mối đe dọa. Ảnh: Pinterest. 8. Định hình ngành nông nghiệp. Trong nông nghiệp, IoT giúp theo dõi các yếu tố như độ ẩm đất, điều kiện khí hậu và sức khỏe của cây trồng, giúp tối ưu hóa sản xuất nông sản và giảm thiểu sự lãng phí. Ảnh: Pinterest. 9. Hỗ trợ xe tự lái. Các xe tự lái sử dụng IoT để kết nối với hạ tầng giao thông và các phương tiện khác, giúp điều hướng an toàn, giảm tắc nghẽn giao thông và cải thiện hiệu quả vận chuyển. Ảnh: Pinterest. 10. Tạo ra các ngôi nhà thông minh. IoT giúp phát triển các ngôi nhà thông minh, nơi bạn có thể điều khiển các thiết bị như đèn, máy lạnh, và hệ thống an ninh từ xa qua điện thoại hoặc giọng nói. Ảnh: Pinterest. 11. Giúp cải thiện dịch vụ khách hàng. IoT cung cấp cho các doanh nghiệp những dữ liệu quý giá về thói quen và sở thích của khách hàng, giúp cá nhân hóa trải nghiệm và cải thiện dịch vụ khách hàng. Ảnh: Pinterest. 12. Nâng cao trải nghiệm người dùng trong giải trí. IoT được ứng dụng trong các thiết bị giải trí thông minh như tivi, loa, và thiết bị VR, cho phép tạo ra các trải nghiệm tương tác và cá nhân hóa mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. 13. Cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng. Các cảm biến IoT có thể theo dõi và tối ưu hóa chuỗi cung ứng từ kho bãi đến vận chuyển, giảm thiểu sai sót và tăng tốc quá trình giao hàng. Ảnh: Pinterest. 14. Hỗ trợ quản lý tài sản trong doanh nghiệp. IoT cho phép các doanh nghiệp theo dõi và quản lý tài sản, giúp ngăn ngừa mất mát và cải thiện hiệu quả sử dụng các thiết bị, phương tiện, và cơ sở vật chất. Ảnh: Pinterest. 15. Kết nối con người với thế giới xung quanh. IoT không chỉ kết nối các thiết bị mà còn tạo ra một hệ sinh thái kết nối giữa con người và môi trường xung quanh, giúp theo dõi và cải thiện chất lượng cuộc sống trong mọi lĩnh vực. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">