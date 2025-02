Loài trăn “đẹp như kiệt tác”, bị săn lùng ráo riết ở Việt Nam

Những con trăn cộc (tên khoa học là Python curtus), là một loài trăn đặc trưng bởi hình dạng ngắn và mập mạp. Loài vật này là loài bò sát quý hiếm, được tìm thấy trong tự nhiên ở Việt Nam. Xét về đường kính thân, chúng không thua kém các loài trăn lớn khác, chỉ có điều chiều dài hiếm khi vượt quá 2m, chỉ bằng phân nửa trăn thường. Chúng nằm trong danh sách các loài nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam. Không chỉ có hình thù lạ, vẻ ngoài trăn cộc còn có màu sắc đỏ vàng rất bắt mắt. Loài này được phát hiện vùng phân bố ở Vườn quốc gia Lò Gò - Sa Mát. Được nuôi cảnh nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Do màu sắc này, tên gọi quốc tế thông dụng của trăn cộc là "trăn máu" (blood python). Trăn cộc là nguồn gen quí hiếm cần được bảo tồn Loài trăn này có đầu nhỏ hình tam giác, ở mỗi bên mép trên có hai hõm vảy nằm sát đầu mõm. Chúng cũng được bắt gặp tại nhiều khu vực khác của Đông Nam Á. Do có ngoại hình bắt mắt, trăn cộc trở thành đối tượng săn bắt để phục vụ giới chơi sinh vật cảnh. Chúng cũng được sử dụng để lấy thịt, da hay làm dược liệu. Do bị săn bắt bừa bãi, trăn cộc trở nên ngày càng hiếm gặp ở Việt Nam. Rất cần bàn tay chung sức của cộng đồng nhằm bảo vệ loài bò sát quý hiếm và xinh đẹp này. Loài trăn "vừa béo, vừa lùn" nhưng vô cùng quý hiếm. Mời quý độc giả xem video: Sững sờ loài động vật có khả năng giao phối đến 8 giờ. Video do báo Tri thức & Cuộc sống sản xuất.

