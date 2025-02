Giải mã sự huyền bí, phi thường của các thiên hà trong vũ trụ

1. Có hàng trăm tỷ thiên hà trong vũ trụ. Theo ước tính, vũ trụ có thể chứa hơn 2 nghìn tỷ thiên hà. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn lớn hơn ước tính của con người. Ảnh: Pinterest. 2. Kích cỡ khác biệt của các thiên hà. Dải Ngân Hà (Milky Way) chứa khoảng 100 – 400 tỷ ngôi sao, có quy mô rất nhỏ so với IC 1101, thiên hà lớn nhất từng quan sát được. IC 1101 có đường kính lên tới 6 triệu năm ánh sáng và chứa khoảng 100 nghìn tỷ ngôi sao. Ảnh: Pinterest. 3. Có những thiên hà chứa rất ít sao. Thiên hà lùn Segue 2 chỉ chứa khoảng 1.000 ngôi sao, ít hơn Dải Ngân Hà hàng trăm tỉ lần. Ảnh: Pinterest. 4. Thiên hà có nhiều hình dạng khác nhau. Các thiên hà có thể có hình xoắn ốc, elip, hoặc bất định hình. Dải Ngân Hà là một thiên hà xoắn ốc có thanh (barred spiral galaxy), với một dải sao chạy qua trung tâm. Ảnh: Pinterest. 4. Các thiên hà có thể va chạm và hợp nhất. Các thiên hà không đứng yên mà di chuyển trong vũ trụ. Khi va chạm, chúng có thể hợp nhất thành một thiên hà lớn hơn. Dải Ngân Hà và thiên hà Andromeda sẽ va chạm trong khoảng 4.5 tỷ năm nữa. Ảnh: Pinterest. 6. Một số thiên hà di chuyển cực nhanh. Thiên hà NGC 4569 đang di chuyển với tốc độ 1.2 triệu km/h, nhanh đến mức nó còn được gọi là thiên hà Tàu Lượn. Ảnh: Pinterest. 7. Các thiên hà tạo thành những cụm khổng lồ. Các thiên hà không tồn tại đơn lẻ mà thường tập hợp thành cụm và siêu cụm. Dải Ngân Hà thuộc cụm Địa Phương (Local Group), và cụm này lại là một phần của siêu cụm Laniakea. Ảnh: Pinterest. 8. Hầu hết các thiên hà có hố đen siêu lớn ở trung tâm. Gần như tất cả các thiên hà lớn đều có một hố đen siêu lớn ở lõi, trong đó hố đen ở trung tâm của Dải Ngân Hà được gọi là Sagittarius A*. Ảnh: Pinterest. 9. Một số thiên hà có màu sắc kỳ lạ. Thiên hà Messier 82 phát sáng màu đỏ rực do các vụ nổ sao mạnh mẽ. Một số thiên hà phát ra ánh sáng xanh lá cây, được gọi là "thiên hà đậu xanh". Ảnh: Pinterest. 10. Thiên hà xa nhất từng được phát hiện. Thiên hà GN-z11 cách chúng ta khoảng 13.4 tỷ năm ánh sáng, có nghĩa là ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy được của nó chỉ có tuổi đời khoảng 400 triệu năm sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang). Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

