Dù thân thiết, Linh Ngọc Đàm vẫn bị Xoài Non công khai “bóc phốt”

Nữ streamer Linh Ngọc Đàm đứng đáng là "con nghiện game" chính hiệu, còn nghiện Tốc Chiến đến mức nghiền ngẫm chơi game đến tận 5h sáng. Tình trạng mê đắm Tốc Chiến của cô nàng còn bị bạn bè "bóc phốt". Mới đây, hotgirl Xoài Non - vợ của streamer Xemesis cũng là bạn Linh Ngọc Đàm, đã đăng tải story trên Instagram trong sự bất lực. Xoài Non rủ Linh Ngọc Đàm qua nhà chơi với mình, nhưng không ngờ tới chuyện nữ streamer lại "rủ rê" Xemesis chơi game cùng bỏ mặc cô nàng, dẫn đến việc đăng đàn "bóc phốt" như trên. Một cái chưa đủ, Xoài Non phải tiếp tục bóc phốt lầ hai vì đi ra ngoài rồi cả hai người vẫn chơi game không ngừng. Tựa game MOBA trên di động được chờ đón nhất năm, Liên Minh: Tốc Chiến sau bao lần lỡ hẹn cuối cùng đã chính thức "lên kệ" Apple Store và Play Store. Giới streamer cũng nhanh chóng làm quen với Tốc Chiến và nghiện lúc nào không hay. Tất nhiên trong số đó không thể thiếu Linh Ngọc Đàm. Cô nàng đã đăng đàn chia sẻ với fan về tình trạng "nghiện" của mình khi sau khi tải game về khiến cô cũng phải nghỉ làm vì chơi đến 5h sáng hôm sau. Tướng "tủ" Ahri đã từng làm nên tên tuổi của cô trong những năm còn stream game lại cùng cô phá đảo tựa game Tốc Chiến. Linh Ngọc Đàm được biết đến là nữ streamer có mối quan hệ rộng nhất làng game Việt. Thăm nhà của tộc trưởng Độ Mixi. Thân thiết với hội chị em bạn dì trong đó phải kể đến như Uyên Pu,... Và Misthy, đủ để thấy cô nàng Đàm tổng có tính cách được yêu mến tới mức nào.

Nữ streamer Linh Ngọc Đàm đứng đáng là "con nghiện game" chính hiệu, còn nghiện Tốc Chiến đến mức nghiền ngẫm chơi game đến tận 5h sáng. Tình trạng mê đắm Tốc Chiến của cô nàng còn bị bạn bè "bóc phốt". Mới đây, hotgirl Xoài Non - vợ của streamer Xemesis cũng là bạn Linh Ngọc Đàm, đã đăng tải story trên Instagram trong sự bất lực. Xoài Non rủ Linh Ngọc Đàm qua nhà chơi với mình, nhưng không ngờ tới chuyện nữ streamer lại "rủ rê" Xemesis chơi game cùng bỏ mặc cô nàng, dẫn đến việc đăng đàn "bóc phốt" như trên. Một cái chưa đủ, Xoài Non phải tiếp tục bóc phốt lầ hai vì đi ra ngoài rồi cả hai người vẫn chơi game không ngừng. Tựa game MOBA trên di động được chờ đón nhất năm, Liên Minh: Tốc Chiến sau bao lần lỡ hẹn cuối cùng đã chính thức "lên kệ" Apple Store và Play Store. Giới streamer cũng nhanh chóng làm quen với Tốc Chiến và nghiện lúc nào không hay. Tất nhiên trong số đó không thể thiếu Linh Ngọc Đàm. Cô nàng đã đăng đàn chia sẻ với fan về tình trạng "nghiện" của mình khi sau khi tải game về khiến cô cũng phải nghỉ làm vì chơi đến 5h sáng hôm sau. Tướng "tủ" Ahri đã từng làm nên tên tuổi của cô trong những năm còn stream game lại cùng cô phá đảo tựa game Tốc Chiến. Linh Ngọc Đàm được biết đến là nữ streamer có mối quan hệ rộng nhất làng game Việt. Thăm nhà của tộc trưởng Độ Mixi. Thân thiết với hội chị em bạn dì trong đó phải kể đến như Uyên Pu,... Và Misthy, đủ để thấy cô nàng Đàm tổng có tính cách được yêu mến tới mức nào.