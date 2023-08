3 quái vật khủng khiếp nhất đại dương cổ đại: Megalodon chưa là gì!

1. Livyatan melvillei (siêu cá nhà táng): Là một loài cá voi có răng thời tiền sử, tuyệt chủng, được xem là loài cá voi có răng to lớn nhất từng biết. Chúng sống từ 13,6 đến 11,6 triệu năm trước. Là một trong những quái vật mạnh nhất đại dương thời cổ đại, Livyatan có kích thước to lớn với chiều dài khoảng 13,5 m đến 17,5 m và cân nặng ước tính từ 40 đến 70 tấn. Xương sọ dài 3 mét, có hàm rộng và răng nhọn dài tới 36 cm, đặc điểm giúp chúng cắt thịt mạnh mẽ. Chúng sống cùng thời với Megalodon, loài cá mập khổng lồ, và có khả năng săn mồi theo đàn, làm cho chúng trở thành cơn ác mộng của Megalodon. 2. Anomalocaris: Loài tôm kỳ lạ sống cách đây khoảng 530 triệu năm. Chúng được coi là loài săn mồi đáng sợ với đôi mắt cuống to và chi trước lớn để bắt mồi nhanh chóng. Miệng của chúng có đường kính lên tới 25 cm, có răng hình vòng đe dọa đối thủ. Kích thước cơ thể của Anomalocaris có thể đạt tới hơn 2 mét, đáng kinh ngạc so với các loài động vật khác cùng thời. 3. Deinosuchus: Là một loài cá sấu cổ đại sống cách đây khoảng 75 triệu năm ở Bắc Mỹ. Deinosuchus có kích thước lớn, chiều dài ước tính từ 10 mét trở lên. Chúng săn mồi tương tự như cá sấu hiện đại, ngâm mình dưới nước rồi tấn công bất ngờ các con mồi, bằng cách sử dụng bộ hàm mạnh để kẹp và cắn mạnh. Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt được quái vật “ngoài hành tinh” 20 cánh tay ở Nam Cực.

