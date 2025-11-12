Khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo là động lực phát triển bền vững

Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tập huấn công tác khoa giáo năm 2025.

Hội nghị diễn ra trong một ngày với các nội dung: Quán triệt, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực khoa giáo; nâng cao năng lực, phương pháp và kỹ năng tham mưu, triển khai nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận các cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo. Đồng thời bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, phương pháp và kỹ năng triển khai công tác khoa giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận từ Trung ương đến địa phương; góp phần tăng cường sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo trong toàn hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và toàn diện đối với lĩnh vực khoa giáo, đồng thời khẳng định khoa giáo là lĩnh vực trọng yếu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác khoa giáo được thể hiện trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng đối với các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, môi trường, xã hội, dân số, thể dục thể thao…

Trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau Đại hội XIII của Đảng, lĩnh vực khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT được triển khai đồng bộ; hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện theo hướng mở, thống nhất và liên thông; nền giáo dục từng bước chuyển mạnh từ "truyền thụ kiến thức" sang "phát triển năng lực, tư duy sáng tạo". Hệ thống học liệu số, thư viện điện tử, trường học thông minh từng bước được triển khai, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển đột phá của GD&ĐT trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã.

Cùng với đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số quốc gia, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững; trọng tâm là phát triển hệ sinh thái khoa học, đổi mới sáng tạo, gắn kết nghiên cứu với sản xuất, ứng dụng thực tiễn, bảo đảm KH&CN thực sự là động lực then chốt của phát triển. Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phát triển mạnh, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%, thể hiện bước tiến vững chắc trong xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tích cực áp dụng mô hình truyền thông số, mạng xã hội, thực tế ảo để lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; năng lực phòng, chống dịch bệnh và ứng phó y tế công cộng được tăng cường; chất lượng khám, chữa bệnh có nhiều chuyển biến rõ nét; đã làm chủ nhiều kỹ thuật y học hiện đại.

Chuyển đổi số trong ngành y tế có nhiều bước tiến quan trọng với việc triển khai hồ sơ sức khỏe cá nhân, khám chữa bệnh từ xa và quản lý dược quốc gia. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố vững chắc, chính sách bảo hiểm y tế toàn dân được duy trì và mở rộng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, với mục tiêu: Bảo đảm sức khỏe, thể chất, tầm vóc con người Việt Nam; phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, nhân văn.

Văn hóa, thể thao, môi trường, dân số, xã hội có bước phát triển mới, góp phần làm cho đời sống tinh thần nhân dân phong phú, môi trường xã hội lành mạnh, con người Việt Nam ngày càng phát triển toàn diện.

Phân tích những thời cơ, thách thức trong giai đoạn sắp tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho hay, bối cảnh đó đặt ra những yêu cầu với công tác khoa giáo của Đảng trong giai đoạn tới.

Đó là: Kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, động lực chủ yếu để phát triển đất nước nhanh và bền vững; đưa công tác khoa giáo thực sự đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo quốc gia.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị trong Hội nghị tập huấn công tác khoa giáo cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và định hướng trọng tâm. Trong đó, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng về vai trò chiến lược của công tác khoa giáo; Tăng cường năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác khoa giáo; Đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác khoa giáo theo hướng hiện đại, thiết thực.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phối hợp giữa tuyên giáo - dân vận - khoa giáo và các ban, bộ, ngành, địa phương; Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ khoa giáo đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.