“Vị giám đốc một phút”: Tác phẩm kinh điển về nghệ thuật quản lý

“Vị giám đốc một phút” là một tác phẩm kinh điển về nghệ thuật quản lý, được viết bởi Ken Blanchard và Spencer Johnson. Xuất bản lần đầu vào năm 1982, cuốn sách nhanh chóng trở thành một hiện tượng với hơn 15 triệu bản được bán ra và được dịch sang 47 ngôn ngữ khác nhau. Nội dung sách xoay quanh ba bí quyết quản lý đơn giản nhưng hiệu quả, giúp các nhà quản lý đạt được kết quả cao trong thời gian ngắn.

"“Vị giám đốc một phút” là tác phẩm kinh điển về nghệ thuật quản lý. Ảnh: Trạm đọc.

Ba bí quyết quản lý một phút

“Vị giám đốc một phút” đưa tới 3 bí quyết quản lý một phút, đó là: Mục tiêu một phút: Thiết lập các mục tiêu rõ ràng và ngắn gọn, mỗi mục tiêu chỉ nên dài khoảng 250 từ và có thể đọc lại trong vòng một phút. Điều này giúp nhân viên hiểu rõ kỳ vọng và trách nhiệm của họ, đồng thời tạo điều kiện cho việc đánh giá hiệu suất một cách hiệu quả.

Khen ngợi một phút: Khi nhân viên hoàn thành tốt công việc, nhà quản lý nên dành một phút để khen ngợi họ. Việc này không chỉ khích lệ tinh thần mà còn củng cố hành vi tích cực, thúc đẩy họ tiếp tục phát huy.

Khiển trách một phút: Khi xảy ra sai sót, nhà quản lý nên nhanh chóng chỉ ra lỗi lầm và giải thích tác động của nó. Sau đó, nhấn mạnh rằng sự khiển trách này nhằm vào hành vi, không phải con người, giúp nhân viên nhận thức và cải thiện mà không làm tổn thương lòng tự trọng.

Tập trung vào yếu tố con người

Một trong những giá trị nổi bật của “Vị giám đốc một phút” là khả năng trình bày các khái niệm quản lý phức tạp một cách đơn giản và dễ hiểu. Cuốn sách sử dụng lối kể chuyện ngắn gọn, giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt và áp dụng ba bí quyết quản lý: thiết lập mục tiêu một phút, khen ngợi một phút và khiển trách một phút. Sự ngắn gọn này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo điều kiện cho việc thực hành hiệu quả trong môi trường làm việc thực tế.

Đặc biệt, cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quan tâm đến nhân viên như những cá nhân độc lập, không chỉ là những công cụ để đạt được mục tiêu kinh doanh. Bằng cách thiết lập mục tiêu rõ ràng, khen ngợi kịp thời và khiển trách mang tính xây dựng, “Vị giám đốc một phút”khuyến khích việc xây dựng mối quan hệ tích cực giữa quản lý và nhân viên, từ đó tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và hài hòa.

Mặc dù được xuất bản từ năm 1982, những nguyên tắc trong "Vị giám đốc một phút" vẫn giữ nguyên giá trị và được áp dụng rộng rãi trong nhiều tổ chức và doanh nghiệp hiện nay. Phiên bản cập nhật năm 2015, "The New One Minute Manager", đã điều chỉnh một số nội dung để phù hợp với bối cảnh kinh doanh hiện đại, như thay thế "khiển trách một phút" bằng "chuyển hướng một phút", tập trung vào việc hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên điều chỉnh hành vi.

Tác phẩm đã nhận được sự công nhận rộng rãi trong lĩnh vực quản lý. Tạp chí Time đã liệt kê cuốn sách này vào danh sách "25 cuốn sách quản lý kinh doanh có ảnh hưởng nhất". Sự thành công của cuốn sách không chỉ thể hiện qua số lượng bản in và ngôn ngữ được dịch, mà còn qua việc nó trở thành tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà quản lý trên toàn thế giới.

“Vị giám đốc một phút” không chỉ cung cấp những kỹ thuật quản lý hiệu quả mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ tích cực giữa quản lý và nhân viên. Tính đơn giản, dễ áp dụng cùng với sự tập trung vào yếu tố con người đã giúp cuốn sách này duy trì giá trị và ảnh hưởng trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Đây thực sự là một tài liệu quý giá cho bất kỳ ai mong muốn nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo trong môi trường kinh doanh hiện đại.