Tại sao hoàng đế Trung Hoa thường tin dùng thái giám hơn cung nữ?

Để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của hoàng đế và các phi tần trong hậu cung, các cung nữ và thái giám phải làm việc vất vả cả ngày. Trong đó, thái giám được xem là những người đáng thương hơn cả. Trước khi vào cung làm việc, thái giám phải trải qua quá trình tịnh thân khiến họ không còn khả năng duy trì nòi giống như những người đàn ông bình thường. Hoàng đế Trung Quốc thời phong kiến tin dùng hoạn quan hơn cung nữ vì một số lý do. Đầu tiên là để bảo vệ vương quyền. Là bậc quân vương, nhà vua sở hữu hậu cung gồm hàng trăm cho tới hàng ngàn phi tần. Việc thái giám phải tịnh thân trước khi vào cung là nhằm bảo vệ quyền lực tối thượng của nhà vua, tránh bị "cắm sừng". Tiếp đến, thái giám sau khi tịnh thân sẽ không còn hoặc có rất ít ham muốn tình ái nên sẽ tuyệt đối trung thành và cống hiến hết mình để tận trung với hoàng đế. Những hoạn quan này sẽ cố gắng hết sức làm vừa ý hoàng đế để có địa vị cao trong cung, lương bổng hậu hĩnh. Do đó, thái giám trở thành cánh tay đắc lực giúp hoàng đế bảo vệ vương quyền. Nguyên nhân tiếp theo là thái giám khỏe mạnh hơn cung nữ. Theo đó, hoạn quan có thể làm những công việc nặng nhọc mà cung nữ khó có thể hoàn thành được. Việc thái giám luôn đi theo hầu hạ hoàng đế có tác dụng rất lớn trong việc kiểm soát ham mê tình ái của bậc đế vương. Trong cung, tất cả các phi tần và cung nữ đều thuộc về nhà vua. Nếu những mỹ nhân này thường xuyên ở bên hoàng đế thì sẽ khiến bậc đế vương đắm chìm trong sắc dục, bỏ bê chuyện triều chính, thậm chí khiến triều đại diệt vong. Do đó, hầu hạ bên cạnh nhà vua đa phần là thái giám thay vì cung nữ. Nhờ đó, hoàng đế sẽ tập trung vào chính sự, giải quyết được nhiều công vụ hàng ngày, đưa ra các quyết định đúng đắn... Ngoài ra, thái giám sẽ thấu hiểu suy nghĩ của hoàng đế hơn ngay cả dù chỉ "một nửa là đàn ông". Chỉ cần một vài hành động nhỏ của nhà vua thì thái giám cũng có thể đoán được ý vua mà từ đó thực hiện. Nhờ vậy, hoàng đế có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa, thoải mái mà không phải lúc nào cũng cần nói ra khi đã có thái giám "đọc" được suy nghĩ của mình. (*Ảnh trong bài mang tính minh họa). Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

