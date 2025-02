Mâm cúng ngày vía Thần tài 2025 chuẩn phong thủy để hút tài lộc

Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được xem là ngày vía Thần Tài. Vào ngày này, các gia đình, đặc biệt đối với những người làm kinh doanh, buôn bán thường chuẩn bị mâm cúng cầu mong may mắn, tài lộc dồi dào, sung túc trong năm mới. (Ảnh minh họa: Internet)



Để giúp gia chủ thu hút tài vận, may mắn trong công việc và cuộc sống, các gia đình ở mỗi vùng miền thường chuẩn bị mâm cúng ngày vía thần Tài theo phong tục khác nhau. Theo truyền thống, mâm cúng vía Thần Tài gồm có các lễ vật: nến, hương, nước (3 chén), rượu (3 chén), gạo tẻ (1 đĩa), muối (1 đĩa), tiền vàng mã, hoa tươi, mâm ngũ quả, trầu cau, mâm cỗ mặn (tùy từng gia đình). (Ảnh minh họa: Internet). Trong mâm cúng ngày vía Thần Tài thường có bộ tam sên. Bộ tam sên (tam sinh, tam sanh) là một nét văn hoá đặc biệt của người dân Nam Bộ trong phong tục cúng thần Tài; biểu trưng cho Thổ - Thuỷ - Thiên, được hiểu là 3 loài vật sinh sống ở 3 môi trường hoàn toàn khác nhau, mang ý nghĩa linh thiêng trong nghi lễ cúng bái.Ảnh: Cooky. Bộ tam sên gồm: Một miếng thịt lợn - đại diện cho loài sống trên cạn. Thịt lợn có thể luộc hoặc quay nhưng phải có cả mỡ, nạc, da; Một con cua hoặc 3 con tôm - tượng trưng cho những sinh vật sống dưới nước; Một hoặc 3 quả trứng vịt - đại diện cho loài vật bay trên bầu trời. Mâm cúng Thần Tài của người dân ở miền Nam còn có món cá lóc nướng. Theo quan niệm dân gian, cá lóc là loài vật mạnh mẽ nhưng lại hiền, không gây hại cho con người, được coi là có thể mang đến may mắn, tài lộc. Thêm nữa, cá lóc là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Tại miền Trung, đặc biệt là ở Huế, mâm cúng ngày vía Thần Tài của người dân thường có lưỡi heo hay mép bò. Thời gian gần đây, mâm cúng ngày vía thần Tài của người dân thường chuẩn bị thêm các loại bánh tạo hình túi tài lộc, tiền vàng, thỏi vàng, hình quả đào, xôi ngũ sắc tạo hình chữ phúc, lộc, thọ... Mời độc giả xem video: Ngày vía Thần Tài, mua vàng thế nào để rước tài lộc về nhà?



