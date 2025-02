“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”: Hồi ức thanh xuân đẹp

Cửu Bả Đao, tên thật là Kha Chấn Đông, là một nhà văn, đạo diễn và biên kịch nổi tiếng của Đài Loan. Anh được biết đến với phong cách viết trẻ trung, gần gũi và chân thực. “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” được xuất bản lần đầu vào năm 2006 và nhanh chóng trở thành hiện tượng văn học tại Đài Loan. Tại Việt Nam, cuốn sách được dịch bởi Lục Hương và phát hành bởi Nhã Nam, với lần tái bản gần nhất vào tháng 5 năm 2019, gồm 310 trang, kích thước 14 x 20,5 cm.

“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” đem lại cảm xúc về cơn mưa rào thanh xuân.

Lấy bối cảnh Đài Loan những năm 1990, câu chuyện xoay quanh nhóm bạn thân gồm Kha Cảnh Đằng, Tạ Minh Hòa, Tạ Mạnh Học, Liêu Anh Hoằng và Trương Gia Huấn. Cả năm chàng trai đều dành tình cảm đặc biệt cho cô bạn cùng lớp xinh đẹp và học giỏi Thẩm Giai Nghi. Mỗi người một tính cách, một cách thể hiện tình cảm riêng, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu: chinh phục trái tim của Giai Nghi.

Kha Cảnh Đằng, nhân vật chính của câu chuyện, là một học sinh cá biệt, nghịch ngợm và thường xuyên gây rối. Vì quá quậy phá, cậu bị thầy giáo phạt ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi để cô giám sát và giúp đỡ trong việc học tập. Ban đầu, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do sự khác biệt về tính cách. Tuy nhiên, qua thời gian, từ những buổi học chung, những lần trò chuyện, họ dần hiểu và nảy sinh tình cảm với nhau.

Dưới sự giúp đỡ của Giai Nghi, thành tích học tập của Cảnh Đằng cải thiện rõ rệt. Cậu không chỉ chăm chỉ học hành mà còn bắt đầu nhận ra những giá trị sâu sắc trong cuộc sống. Tình cảm giữa họ ngày càng lớn dần, nhưng Giai Nghi, với mục tiêu tập trung cho việc học, luôn giữ khoảng cách và không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Những chàng trai khác trong nhóm bạn cũng có những cách tiếp cận riêng để thu hút sự chú ý của Giai Nghi. Tạ Minh Hòa, với kiến thức rộng, thường xuyên trò chuyện với cô về nhiều chủ đề khác nhau. Tạ Mạnh Học, học giỏi và lãng mạn, hay làm thơ tặng Giai Nghi. Liêu Anh Hoằng vui vẻ, giỏi kể chuyện cười, luôn mang lại tiếng cười cho cô. Trương Gia Huấn, tính tình quái đản, thường xuyên gọi điện thoại để trò chuyện cùng cô. Mỗi người một cách, tạo nên một bức tranh đa dạng về tình cảm tuổi học trò.

“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” không chỉ là câu chuyện về mối tình đầu đơn phương, mà còn là bức tranh sống động về tuổi thanh xuân với những kỷ niệm khó quên. Tác phẩm gợi nhớ cho độc giả về những năm tháng học trò, với những trò nghịch ngợm, những buổi học căng thẳng, những lần trốn học đi chơi và đặc biệt là những rung động đầu đời.

Tác phẩm đem đến những xúc cảm đẹp đẽ về tình bạn, sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Dù có cùng thích một cô gái, nhưng nhóm bạn vẫn giữ được tình bạn đẹp, cùng nhau trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ.

Tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2011, với tựa đề tiếng Anh "You Are the Apple of My Eye". Bộ phim do chính Cửu Bả Đao đạo diễn, nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Phim không chỉ tái hiện chân thực câu chuyện trong sách mà còn mang đến những cảm xúc mới mẻ, sâu lắng cho khán giả.

Với lối viết chân thực, hài hước và sâu sắc, Cửu Bả Đao đã mang đến cho độc giả một câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về tình yêu, tình bạn và những giá trị cuộc sống. Đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy mình như được sống lại những năm tháng tươi đẹp ấy, với những cảm xúc trong trẻo và hồn nhiên nhất.

“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” thực sự là một tác phẩm đáng đọc, đặc biệt dành cho những ai muốn tìm lại những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân.