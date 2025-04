Bí ẩn căn hầm trăm tuổi dưới trụ sở ngành Điện miền Bắc

Căn hầm nằm trong khuôn viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, số 20 Trần Nguyên Hãn, ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm. Đây là khu vực từng thuộc Nhà máy đèn Bờ Hồ, một công trình quan trọng cung cấp điện cho Hà Nội từ thời Pháp thuộc. Công trình được xây dựng hết sức kiên cố và vững chắc. Nắp hầm được xây dựng bằng bê tông với độ dày vài chục cm để chống bom. Trong nhiều thập kỷ, căn hầm hoàn toàn bị lãng quên, lối vào bị bịt kín và nằm sâu dưới nền đất. Đến năm 2019, trong quá trình trùng tu lại trụ sở, công nhân đã phát hiện ra. Hiện tại, lối ra vào hầm đã được dọn dẹp sạch để phục vụ công tác bảo quản và nghiên cứu. Theo dự đoán ban đầu của các chuyên gia, căn hầm có tuổi thọ khoảng 100 năm tuổi, không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, mà còn là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử đầy gian khó. Hiện tại, bên trong hầm đã được dọn dẹp sạch sẽ và giữ gìn nguyên trạng. Cánh cửa sắt dẫn vào hầm vẫn còn giữ được nguyên vẹn và trở thành chứng tích của thời gian cũng như những gian khó của cha ông thời chiến tranh. Tường hầm vẫn giữ nguyên màu sắc và kết cấu ban đầu, không có sự can thiệp lớn để bảo tồn dấu tích lịch sử. Các hình ảnh và tư liệu về ngành điện trong chiến tranh được treo trên tường, giúp người xem hiểu rõ hơn về những năm tháng chiến đấu và hy sinh của các công nhân ngành điện. Tư liệu còn lưu giữ được trong hầm được treo ngay ngắn, cẩn thận trên tường Một số hình ảnh tư liệu còn lưu giữ được trong căn hầm bí mật Hiện tại hầm đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng để phục vụ nghiên cứu. Các chuyên gia dự đoán, căn hầm là nơi trú ẩn của các công nhân ngành điện khi máy bay địch tấn công. Đây dự kiến cũng là trung tâm chỉ huy, nơi các kỹ sư và công nhân điều phối hoạt động khắc phục sự cố điện sau mỗi đợt ném bom. Căn hầm được xây dựng kiên cố với bốn không gian chính, bao gồm hai phòng lớn, mỗi phòng có diện tích khoảng 6-7m², hai ngăn nhỏ, có thể từng được sử dụng để chứa tài liệu, thiết bị quan trọng. Các phòng được ngăn cách bằng những bức tường gạch dày, tạo thành một kết cấu vững chắc có thể chịu được rung chấn từ bom đạn. Lối vào căn hầm có 5 bậc thang, rộng khoảng 70cm, thiết kế đủ để một người di chuyển xuống một cách an toàn. Hiện tại hầm vẫn giữ được sự kiên cố đáng kinh ngạc. Tường gạch chỉ có dấu hiệu xuống cấp nhẹ, nhưng tổng thể công trình vẫn gần như nguyên trạng. Việc bảo tồn căn hầm không chỉ góp phần giữ gìn di sản lịch sử, mà còn giúp thế hệ sau hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người công nhân điện lực, những người đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của ngành điện Việt Nam. Mời quý độc giả đón xem video do phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống ghi lại hình ảnh bên trong căn hầm bí mật dưới trụ sở Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, số 20 Trần Nguyên Hãn.







Căn hầm nằm trong khuôn viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, số 20 Trần Nguyên Hãn, ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm. Đây là khu vực từng thuộc Nhà máy đèn Bờ Hồ, một công trình quan trọng cung cấp điện cho Hà Nội từ thời Pháp thuộc. Công trình được xây dựng hết sức kiên cố và vững chắc. Nắp hầm được xây dựng bằng bê tông với độ dày vài chục cm để chống bom. Trong nhiều thập kỷ, căn hầm hoàn toàn bị lãng quên, lối vào bị bịt kín và nằm sâu dưới nền đất. Đến năm 2019, trong quá trình trùng tu lại trụ sở, công nhân đã phát hiện ra. Hiện tại, lối ra vào hầm đã được dọn dẹp sạch để phục vụ công tác bảo quản và nghiên cứu. Theo dự đoán ban đầu của các chuyên gia, căn hầm có tuổi thọ khoảng 100 năm tuổi, không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, mà còn là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử đầy gian khó. Hiện tại, bên trong hầm đã được dọn dẹp sạch sẽ và giữ gìn nguyên trạng. Cánh cửa sắt dẫn vào hầm vẫn còn giữ được nguyên vẹn và trở thành chứng tích của thời gian cũng như những gian khó của cha ông thời chiến tranh. Tường hầm vẫn giữ nguyên màu sắc và kết cấu ban đầu, không có sự can thiệp lớn để bảo tồn dấu tích lịch sử. Các hình ảnh và tư liệu về ngành điện trong chiến tranh được treo trên tường, giúp người xem hiểu rõ hơn về những năm tháng chiến đấu và hy sinh của các công nhân ngành điện. Tư liệu còn lưu giữ được trong hầm được treo ngay ngắn, cẩn thận trên tường Một số hình ảnh tư liệu còn lưu giữ được trong căn hầm bí mật Hiện tại hầm đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng để phục vụ nghiên cứu. Các chuyên gia dự đoán, căn hầm là nơi trú ẩn của các công nhân ngành điện khi máy bay địch tấn công. Đây dự kiến cũng là trung tâm chỉ huy, nơi các kỹ sư và công nhân điều phối hoạt động khắc phục sự cố điện sau mỗi đợt ném bom. Căn hầm được xây dựng kiên cố với bốn không gian chính, bao gồm hai phòng lớn, mỗi phòng có diện tích khoảng 6-7m², hai ngăn nhỏ, có thể từng được sử dụng để chứa tài liệu, thiết bị quan trọng. Các phòng được ngăn cách bằng những bức tường gạch dày, tạo thành một kết cấu vững chắc có thể chịu được rung chấn từ bom đạn. Lối vào căn hầm có 5 bậc thang, rộng khoảng 70cm, thiết kế đủ để một người di chuyển xuống một cách an toàn. Hiện tại hầm vẫn giữ được sự kiên cố đáng kinh ngạc. Tường gạch chỉ có dấu hiệu xuống cấp nhẹ, nhưng tổng thể công trình vẫn gần như nguyên trạng. Việc bảo tồn căn hầm không chỉ góp phần giữ gìn di sản lịch sử, mà còn giúp thế hệ sau hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của những người công nhân điện lực, những người đã góp phần viết nên trang sử hào hùng của ngành điện Việt Nam. Mời quý độc giả đón xem video do phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống ghi lại hình ảnh bên trong căn hầm bí mật dưới trụ sở Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, số 20 Trần Nguyên Hãn.