4 con giáp tài lộc đi xuống, đen đủ đường 2 tuần tới ​

Tuổi Tý: Tử vi 2 tuần tới dự báo, con giáp tuổi Tý thuộc Thủy (bản mệnh) khắc Hỏa (tháng/năm). Năng lượng xung khắc mạnh. Dự đoán: Gặp nhiều áp lực về tài chính. Công việc có thể không thuận lợi, đầu tư dễ thua lỗ. Dễ bị hao tài tốn của vì những chuyện không đâu hoặc do người khác gây ra. Lời khuyên: Quản lý chi tiêu cực kỳ chặt chẽ, tránh đầu tư mạo hiểm, không cho vay mượn tiền bạc trong giai đoạn này. Giữ thái độ bình tĩnh. Tuổi Dần: Theo tử vi, cục diện Dần - Tỵ Tương Hại. Dần thuộc Mộc (bản mệnh) sinh Hỏa (tháng/năm) gây hao tổn. Dự đoán: Vận trình tài lộc con giáp này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dễ bị tiểu nhân ngáng trở, gây thị phi ảnh hưởng đến công việc và thu nhập. Có thể gặp rắc rối liên quan đến giấy tờ, pháp lý gây tốn kém. Đầu tư cần hết sức thận trọng. Lời khuyên: "An phận thủ thường", tránh xa các mối quan hệ phức tạp, kiểm tra kỹ các hợp đồng, giấy tờ. Tuổi Thân: Mặc dù có Nhị Hợp Tỵ - Thân, nhưng lại phạm Tam Hình Dần - Tỵ - Thân (do năm có Dần ẩn tàng và tháng/năm Tỵ). Đồng thời Kim (bản mệnh) bị Hỏa khắc mạnh. Dự đoán: Vận trình tài lộc tuổi Thân biến động mạnh, tốt xấu đan xen nhưng phần rủi ro cao hơn. Có cơ hội kiếm tiền nhưng dễ gặp phải tranh chấp, kiện tụng, lừa đảo. Cẩn thận bị lợi dụng lòng tin gây tổn thất tài chính. Lời khuyên: Phải thật tỉnh táo trước các cơ hội đầu tư "béo bở". Không nên hợp tác làm ăn lớn trong thời gian này. Giữ mình tránh xa rắc rối. Tuổi Hợi: Cục diện Tỵ - Hợi Tương Xung. Hợi thuộc Thủy (bản mệnh) bị Hỏa (tháng/năm) khắc mạnh. Đây là con giáp bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dự đoán: Đây là con giáp đen đủi nhất về tài lộc trong giai đoạn này. Xung khắc mạnh mẽ gây ra nhiều biến động tiêu cực. Hao tài tốn của nghiêm trọng, tiền bạc làm ra khó giữ. Dễ gặp các khoản chi bất ngờ, lớn (sửa chữa, sức khỏe, đền bù...). Công việc trục trặc, đầu tư thua lỗ. Lời khuyên: Nằm im chờ thời! Tuyệt đối không đầu tư, không mở rộng kinh doanh, không cho vay mượn. Thắt chặt chi tiêu tối đa. Giữ gìn sức khỏe, tránh va chạm, xung đột. (*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).

