Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kalashnikov thử nghiệm hệ thống phòng không tầm ngắn Krona

Quân sự - Thế giới

Kalashnikov thử nghiệm hệ thống phòng không tầm ngắn Krona

Tập đoàn Kalashnikov vừa thông báo bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng không Krona được lắp đặt trên xe bọc thép BTR-82 8x8 hiện có, với hai lựa chọn tên lửa.

Tuệ Minh
Tập đoàn Kalashnikov vừa thông báo bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng không Krona được lắp đặt trên xe bọc thép BTR-82 8x8 hiện có, với hai lựa chọn tên lửa khác nhau.
Tập đoàn Kalashnikov vừa thông báo bắt đầu thử nghiệm hệ thống phòng không Krona được lắp đặt trên xe bọc thép BTR-82 8x8 hiện có, với hai lựa chọn tên lửa khác nhau.
Hệ thống phòng không di động tầm ngắn Krona của Tập đoàn Kalashnikov, kết hợp các hệ thống hiện có, đang bước vào giai đoạn thử nghiệm, theo thông báo từ công ty này.
Hệ thống phòng không di động tầm ngắn Krona của Tập đoàn Kalashnikov, kết hợp các hệ thống hiện có, đang bước vào giai đoạn thử nghiệm, theo thông báo từ công ty này.
Dựa trên hệ thống phòng không Sosna dường như đã bị bỏ dở, với tháp pháo giống hệt và sử dụng khung gầm BTR-82, Krona sử dụng hai loại tên lửa tầm ngắn: 9M337 và 9M333. Mỗi xe mang theo bốn tên lửa 9M333 và sáu tên lửa 9M337.
Dựa trên hệ thống phòng không Sosna dường như đã bị bỏ dở, với tháp pháo giống hệt và sử dụng khung gầm BTR-82, Krona sử dụng hai loại tên lửa tầm ngắn: 9M337 và 9M333. Mỗi xe mang theo bốn tên lửa 9M333 và sáu tên lửa 9M337.
Tên lửa 9M337 là loại tên lửa hai giai đoạn dẫn đường bằng chùm tia laser, có khả năng chống lại mồi bẫy nhiệt và các thiết bị cảnh báo radar.
Tên lửa 9M337 là loại tên lửa hai giai đoạn dẫn đường bằng chùm tia laser, có khả năng chống lại mồi bẫy nhiệt và các thiết bị cảnh báo radar.
Ngoài khả năng chống chế áp, phương thức dẫn đường này còn phù hợp hơn khi đối phó với các mục tiêu có tín hiệu hồng ngoại thấp.
Ngoài khả năng chống chế áp, phương thức dẫn đường này còn phù hợp hơn khi đối phó với các mục tiêu có tín hiệu hồng ngoại thấp.
Tên lửa có tầm bắn 10 km và mang đầu đạn nổ gần trọng lượng 7 kg. Tên lửa phòng không dẫn đường 9M333 được thiết kế để tấn công các máy bay và trực thăng bay thấp trong mọi mùa, kể cả khi chúng được trang bị các hệ thống đối phó quang học dạng thả dù, thả bom và dạng mô-đun, cũng như UAV và tên lửa hành trình.
Tên lửa có tầm bắn 10 km và mang đầu đạn nổ gần trọng lượng 7 kg. Tên lửa phòng không dẫn đường 9M333 được thiết kế để tấn công các máy bay và trực thăng bay thấp trong mọi mùa, kể cả khi chúng được trang bị các hệ thống đối phó quang học dạng thả dù, thả bom và dạng mô-đun, cũng như UAV và tên lửa hành trình.
9M333, phiên bản nâng cấp cho hệ thống phòng không Strela-10, là tên lửa dẫn đường hồng ngoại đa kênh với kích thước tổng thể tương tự Sosna-R.
9M333, phiên bản nâng cấp cho hệ thống phòng không Strela-10, là tên lửa dẫn đường hồng ngoại đa kênh với kích thước tổng thể tương tự Sosna-R.
Loại tên lửa này có tầm bắn 5 km, được trang bị đầu dò kết hợp kênh hồng ngoại và kênh tương phản quang học.
Loại tên lửa này có tầm bắn 5 km, được trang bị đầu dò kết hợp kênh hồng ngoại và kênh tương phản quang học.
Các cảm biến trên xe bao gồm hệ thống quang điện/tia hồng ngoại (EO/IR), đồng thời cung cấp khả năng dẫn đường cho tên lửa Sosna-R và dường như còn có một radar cỡ nhỏ.
Các cảm biến trên xe bao gồm hệ thống quang điện/tia hồng ngoại (EO/IR), đồng thời cung cấp khả năng dẫn đường cho tên lửa Sosna-R và dường như còn có một radar cỡ nhỏ.
Tập đoàn Kalashnikov đang tăng cường khả năng chống máy bay không người lái (UAS) bằng cách khởi động các cuộc thử nghiệm hệ thống Krona SHORAD, một giải pháp tên lửa kép kết nối mạng được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ ở độ cao thấp cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu
Tập đoàn Kalashnikov đang tăng cường khả năng chống máy bay không người lái (UAS) bằng cách khởi động các cuộc thử nghiệm hệ thống Krona SHORAD, một giải pháp tên lửa kép kết nối mạng được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ ở độ cao thấp cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu
Tập đoàn Kalashnikov tuyên bố rằng các cuộc thử nghiệm sơ bộ hiện đang được tiến hành trong điều kiện gần với môi trường hoạt động dự kiến ​​của hệ thống và với sự tham gia của nhân viên từ các cơ quan an ninh có liên quan, một cách tiếp cận nhằm phát hiện những thiếu sót về kỹ thuật hoặc quy trình trước các giai đoạn thẩm định và hoàn thiện sau này.
Tập đoàn Kalashnikov tuyên bố rằng các cuộc thử nghiệm sơ bộ hiện đang được tiến hành trong điều kiện gần với môi trường hoạt động dự kiến ​​của hệ thống và với sự tham gia của nhân viên từ các cơ quan an ninh có liên quan, một cách tiếp cận nhằm phát hiện những thiếu sót về kỹ thuật hoặc quy trình trước các giai đoạn thẩm định và hoàn thiện sau này.
Trong thông báo chính thức của Tập đoàn Kalashnikov, Giám đốc điều hành Alan Lushnikov cho biết chưa đầy hai năm đã trôi qua kể từ giai đoạn nghiên cứu ban đầu đến khi tạo ra hệ thống chiến đấu tự động hóa cao mới này, liên kết tiến độ nhanh chóng đó với kinh nghiệm hoạt động tích lũy được trong việc chống lại máy bay không người lái của đối phương.
Trong thông báo chính thức của Tập đoàn Kalashnikov, Giám đốc điều hành Alan Lushnikov cho biết chưa đầy hai năm đã trôi qua kể từ giai đoạn nghiên cứu ban đầu đến khi tạo ra hệ thống chiến đấu tự động hóa cao mới này, liên kết tiến độ nhanh chóng đó với kinh nghiệm hoạt động tích lũy được trong việc chống lại máy bay không người lái của đối phương.
Từ góc độ hệ thống, Krona không nên được hiểu là một bệ phóng độc lập mà là một kiến ​​trúc phòng không tầm ngắn tích hợp. Nó kết hợp các phương tiện giám sát và phát hiện mục tiêu, chức năng chỉ huy và kiểm soát, cùng với các phương tiện chiến đấu di động tự động hoặc các mô-đun chiến đấu cố định thành một mạng lưới phòng thủ thống nhất.
Từ góc độ hệ thống, Krona không nên được hiểu là một bệ phóng độc lập mà là một kiến ​​trúc phòng không tầm ngắn tích hợp. Nó kết hợp các phương tiện giám sát và phát hiện mục tiêu, chức năng chỉ huy và kiểm soát, cùng với các phương tiện chiến đấu di động tự động hoặc các mô-đun chiến đấu cố định thành một mạng lưới phòng thủ thống nhất.
Cách tiếp cận thiết kế này đặc biệt phù hợp trong phân khúc SHORAD (Phòng không tầm ngắn), nơi thời gian phản ứng được rút ngắn, hiệu quả chuyển giao mục tiêu và phối hợp tác chiến là yếu tố trung tâm để đạt hiệu quả chống lại các mối đe dọa ở độ cao thấp.
Cách tiếp cận thiết kế này đặc biệt phù hợp trong phân khúc SHORAD (Phòng không tầm ngắn), nơi thời gian phản ứng được rút ngắn, hiệu quả chuyển giao mục tiêu và phối hợp tác chiến là yếu tố trung tâm để đạt hiệu quả chống lại các mối đe dọa ở độ cao thấp.
Krona được mô tả là mang theo mười tên lửa sẵn sàng phóng, với tải trọng hỗn hợp gồm sáu tên lửa đánh chặn Sosna-R và bốn tên lửa 9M333, trong khi thời gian sẵn sàng từ khi di chuyển đến vị trí chiến đấu được liệt kê là 10 phút. Về cơ bản, kiến trúc này chỉ đơn thuần là thay đổi một phần các tên lửa để phù hợp cho nhiệm vụ chiến đấu.
Krona được mô tả là mang theo mười tên lửa sẵn sàng phóng, với tải trọng hỗn hợp gồm sáu tên lửa đánh chặn Sosna-R và bốn tên lửa 9M333, trong khi thời gian sẵn sàng từ khi di chuyển đến vị trí chiến đấu được liệt kê là 10 phút. Về cơ bản, kiến trúc này chỉ đơn thuần là thay đổi một phần các tên lửa để phù hợp cho nhiệm vụ chiến đấu.
Phạm vi tác chiến của nó được đưa ra là từ 1 đến 6 km về tầm bắn và từ 0,03 đến 3,5 km về độ cao, với phạm vi bao phủ phương vị 360 độ và góc nâng từ -5 đến 82 độ. Điều này có nghĩa là hệ thống Sosna trước đó vẫn không ngừng được hoàn thiện, và phiên bản mới được gọi là biến thể Krona SHORAD.
Phạm vi tác chiến của nó được đưa ra là từ 1 đến 6 km về tầm bắn và từ 0,03 đến 3,5 km về độ cao, với phạm vi bao phủ phương vị 360 độ và góc nâng từ -5 đến 82 độ. Điều này có nghĩa là hệ thống Sosna trước đó vẫn không ngừng được hoàn thiện, và phiên bản mới được gọi là biến thể Krona SHORAD.
Kalashnikov thử nghiệm tên lửa 9M333 tiêu diệt mục tiêu tầm gần.
Tuệ Minh
Turdef, TWZ
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT