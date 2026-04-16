Nhóm PV
HOT VIDEO
26 ngân hàng giảm lãi suất huy động, mở đường cho lãi vay giảm sâu
Ngân hàng Nhà nước công bố 26 ngân hàng thương mại giảm lãi suất gửi tiền, tạo điều kiện giảm lãi vay mạnh mẽ cho khách hàng.
Từ 15/4/2026: SIM không xác thực trên VNeID sẽ bị khóa gọi đi
Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu mọi thuê bao di động phải xác thực chính chủ qua VNeID từ 15/4/2026. SIM không xác thực sẽ bị khóa dịch vụ gọi đi ngay lập tức.
Cuộc đua 50 năm: Vàng thắng dài hạn, bạc bứt tốc ngắn hạn
Phân tích dữ liệu từ 1976-2026 cho thấy, vàng sinh lời gấp đôi bạc, nhưng bạc có giai đoạn vượt trội nhờ ứng dụng công nghiệp.
Ra mắt sàn việc làm quốc gia, kết nối dữ liệu lao động
Ngày 14/4, sàn việc làm quốc gia chính thức vận hành, đánh dấu bước tiến chuyển đổi số, giúp kết nối cung cầu lao động nhanh, chính xác và hiệu quả hơn.
SpaceX thử nghiệm tên lửa 33 động cơ tại Texas
Công ty SpaceX vừa thử nghiệm tên lửa Super Heavy Booster 19 với 33 động cơ Raptor tại Starbase Texas tiến gần hơn đến các sứ mệnh không gian sâu.
TP HCM chốt liên danh siêu cảng Cần Giờ 5 tỷ USD
UBND TP HCM vừa chính thức chốt liên danh đầu tư siêu cảng Cần Giờ với tổng vốn 5 tỷ USD, gồm VIMC, Cảng Sài Gòn và tập đoàn MSC.
Mỹ phong tỏa Hormuz, giá dầu bất ngờ rớt khỏi mốc 100 USD
Ngày 14/4/2026, ngay khi Mỹ áp lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu Brent và WTI đã giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng do Iran đề nghị đàm phán hòa bình.
45% người trẻ Việt nói không với rượu bia, ưu tiên sức khỏe
Khảo sát mới cho thấy, 45% người trẻ Việt chủ động hạn chế rượu bia, ưu tiên sức khỏe và thể chất.
Hơn 60.000 học sinh Hà Nội chưa đăng ký lớp 10: Hạn chót 17/4
Hà Nội cảnh báo khẩn về hơn 60.000 học sinh chưa đăng ký lớp 10 công lập 2026, thời hạn cuối ngày 17/4. Phụ huynh cần lưu ý.
Xe điện gây tranh cãi ở hầm chung cư Hà Nội về chi phí sạc
Quỹ quản lý vận hành các chung cư tại Hà Nội đối mặt thâm hụt lớn do chi phí sạc xe điện, kèm nguy cơ cháy nổ từ pin và thiếu hạ tầng trạm sạc.