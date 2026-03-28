Phòng không bị phá vỡ, Israel gồng mình chống các đợt tên lửa của Iran

Phòng không bị phá vỡ, Israel gồng mình chống các đợt tên lửa của Iran

Với hệ thống phòng không đa tầng bị phá vỡ và đường tiếp tế bị cắt đứt, Israel đang phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran.

Tiến Minh (T/h)
Vào nửa đêm ngày 21/3, thị trấn Dimona ở miền nam Israel, vốn từng yên bình, bất ngờ bị tấn công bằng tên lửa của Iran, khiến 39 dân thường bị thương và nhiều nhà cửa bị sập. Tên lửa rơi chỉ cách Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev huyền thoại 20 km.
Vào nửa đêm ngày 21/3, thị trấn Dimona ở miền nam Israel, vốn từng yên bình, bất ngờ bị tấn công bằng tên lửa của Iran, khiến 39 dân thường bị thương và nhiều nhà cửa bị sập. Tên lửa rơi chỉ cách Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev huyền thoại 20 km.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã phản ứng nhanh chóng, lập tức đưa ra cảnh báo. Kể từ khi xung đột leo thang mạnh vào ngày 28/2, Israel đã liên tục bị tên lửa Iran "đánh gục". Ai ngờ quốc gia được cho là có lực lượng quân sự mạnh nhất Trung Đông, lại đang phải “oằn lưng”, chống trả các đợt tấn công tên lửa của Iran.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã phản ứng nhanh chóng, lập tức đưa ra cảnh báo. Kể từ khi xung đột leo thang mạnh vào ngày 28/2, Israel đã liên tục bị tên lửa Iran "đánh gục". Ai ngờ quốc gia được cho là có lực lượng quân sự mạnh nhất Trung Đông, lại đang phải “oằn lưng”, chống trả các đợt tấn công tên lửa của Iran.
"Vòm phòng không" của Israel, được tổ chức chặt chẽ nhất thế giới đã bị xuyên thủng, một biển báo cảnh báo được đặt tại lối vào cơ sở hạt nhân. Cuộc tấn công tên lửa Dimona vào tối ngày 21/3, đã giáng một đòn chí mạng, khiến hệ thống phòng không đa tầng Iron Dome, Sling of David và Arrow đầy tự hào của Israel, trở nên vô hiệu.
"Vòm phòng không" của Israel, được tổ chức chặt chẽ nhất thế giới đã bị xuyên thủng, một biển báo cảnh báo được đặt tại lối vào cơ sở hạt nhân. Cuộc tấn công tên lửa Dimona vào tối ngày 21/3, đã giáng một đòn chí mạng, khiến hệ thống phòng không đa tầng Iron Dome, Sling of David và Arrow đầy tự hào của Israel, trở nên vô hiệu.
Không phải hệ thống phòng không của Israel không phát hiện ra mối đe dọa, mà đơn giản là nó không thể theo kịp các loại tên lửa đa dạng và các cuộc tấn công dày đặc, dồn dập của Tehran. Chỉ trong 20 ngày đầu chiến dịch, kho tên lửa đánh chặn của Israel đã nhanh chóng cạn kiệt, và một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, lẽ ra phải được bảo vệ bằng mọi cách.
Không phải hệ thống phòng không của Israel không phát hiện ra mối đe dọa, mà đơn giản là nó không thể theo kịp các loại tên lửa đa dạng và các cuộc tấn công dày đặc, dồn dập của Tehran. Chỉ trong 20 ngày đầu chiến dịch, kho tên lửa đánh chặn của Israel đã nhanh chóng cạn kiệt, và một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, lẽ ra phải được bảo vệ bằng mọi cách.
Về mặt địa lý, Dimona không chỉ đơn thuần là một thị trấn phía nam; nó còn ẩn chứa một "bí mật" mà thế giới vẫn giữ kín: "Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Negev". Vì lý do này, Israel luôn quen với việc sử dụng "sự mơ hồ hạt nhân", để tự nhốt mình trong một vòng vây chặt chẽ.
Về mặt địa lý, Dimona không chỉ đơn thuần là một thị trấn phía nam; nó còn ẩn chứa một "bí mật" mà thế giới vẫn giữ kín: "Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Negev". Vì lý do này, Israel luôn quen với việc sử dụng "sự mơ hồ hạt nhân", để tự nhốt mình trong một vòng vây chặt chẽ.
Nhưng lần này, việc bị tên lửa của Iran tấn công trực diện trong vùng cảnh báo của mình, cho thấy phía Iran không chỉ vượt qua hệ thống phòng không “nhiều tầng, nhiều lớp” của Israel, mà còn dám vượt qua lằn ranh đỏ nhạy cảm nhất của Tel Aviv.
Nhưng lần này, việc bị tên lửa của Iran tấn công trực diện trong vùng cảnh báo của mình, cho thấy phía Iran không chỉ vượt qua hệ thống phòng không “nhiều tầng, nhiều lớp” của Israel, mà còn dám vượt qua lằn ranh đỏ nhạy cảm nhất của Tel Aviv.
Mặc dù các cơ sở hạt nhân không bị hư hại, nhưng chuông cảnh báo đã vang lên, và sự mơ hồ về mặt chiến lược liên quan đến an ninh giờ đây đã trở thành một điểm yếu nghiêm trọng, khi Iran đã không còn coi các mục tiêu của Israel là “không thể tấn công”, mà là sẵn sàng tấn công khi có thời cơ.
Mặc dù các cơ sở hạt nhân không bị hư hại, nhưng chuông cảnh báo đã vang lên, và sự mơ hồ về mặt chiến lược liên quan đến an ninh giờ đây đã trở thành một điểm yếu nghiêm trọng, khi Iran đã không còn coi các mục tiêu của Israel là “không thể tấn công”, mà là sẵn sàng tấn công khi có thời cơ.
Lần này, chính những người dân Israel lại phải liên tục phải xuống hầm để bảo toàn mạng sống. Những tiếng còi báo động làm đảo lộn cuộc sống của toàn thể đất nước Israel. Trong khi đó, huyết mạch của nền kinh tế Israel đã bị cắt đứt, khi một cuộc phong tỏa kép trên không và trên biển.
Lần này, chính những người dân Israel lại phải liên tục phải xuống hầm để bảo toàn mạng sống. Những tiếng còi báo động làm đảo lộn cuộc sống của toàn thể đất nước Israel. Trong khi đó, huyết mạch của nền kinh tế Israel đã bị cắt đứt, khi một cuộc phong tỏa kép trên không và trên biển.
Nếu trước đây Israel dựa vào các tuyến đường không và đường biển thông thoáng, để duy trì sự thịnh vượng của cả đất nước, thì giờ đây những huyết mạch này đang dần bị thu hẹp lại một cách âm thầm. Các đòn tấn công của Iran, không chỉ khiến người dân phải chạy xuống hầm, mà còn làm gián đoạn toàn bộ nền kinh tế của đất nước.
Nếu trước đây Israel dựa vào các tuyến đường không và đường biển thông thoáng, để duy trì sự thịnh vượng của cả đất nước, thì giờ đây những huyết mạch này đang dần bị thu hẹp lại một cách âm thầm. Các đòn tấn công của Iran, không chỉ khiến người dân phải chạy xuống hầm, mà còn làm gián đoạn toàn bộ nền kinh tế của đất nước.
Sân bay quốc tế Ben Gurion, từng là cửa ngõ của Israel ra thế giới, nhộn nhịp với các chuyến bay đến và đi liên tục. Nhưng vào ngày 18/3, một quả tên lửa đã biến nơi đây thành một chảo lửa kinh hoàng, khi ba máy bay vận tải bị thiêu rụi hoàn toàn tại sân bay, hơn 1.500 hành khách chờ đợi trong lo lắng, các chuyến bay bị hủy trên diện rộng.
Sân bay quốc tế Ben Gurion, từng là cửa ngõ của Israel ra thế giới, nhộn nhịp với các chuyến bay đến và đi liên tục. Nhưng vào ngày 18/3, một quả tên lửa đã biến nơi đây thành một chảo lửa kinh hoàng, khi ba máy bay vận tải bị thiêu rụi hoàn toàn tại sân bay, hơn 1.500 hành khách chờ đợi trong lo lắng, các chuyến bay bị hủy trên diện rộng.
Do các đợt tấn công tên lửa của Iran, buộc hãng hàng không El Al Israel Airlines phải thông báo tạm ngừng một số lượng lớn các tuyến bay quốc tế. Đồng thời Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã đặt không phận Israel ở mức cảnh báo "nguy hiểm cao nhất".
Do các đợt tấn công tên lửa của Iran, buộc hãng hàng không El Al Israel Airlines phải thông báo tạm ngừng một số lượng lớn các tuyến bay quốc tế. Đồng thời Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã đặt không phận Israel ở mức cảnh báo "nguy hiểm cao nhất".
Hiện tại, không phận Israel không còn an toàn, mà đã trở thành một vùng cấm bay, mà mọi hãng hàng không phải tránh bằng mọi giá. Trên hướng biển, cảng Eilat trên Biển Đỏ, là cửa ngõ duy nhất của Israel ra đại dương, nhưng kể từ tháng 7/2025, cảng này thường xuyên bị dân quân Houthi ở Yemen phong tỏa, khiến không có tàu nào ra vào Eilat.
Hiện tại, không phận Israel không còn an toàn, mà đã trở thành một vùng cấm bay, mà mọi hãng hàng không phải tránh bằng mọi giá. Trên hướng biển, cảng Eilat trên Biển Đỏ, là cửa ngõ duy nhất của Israel ra đại dương, nhưng kể từ tháng 7/2025, cảng này thường xuyên bị dân quân Houthi ở Yemen phong tỏa, khiến không có tàu nào ra vào Eilat.
Trước đây, cảng này từng chứng kiến ​​hơn chục tàu thuyền ra vào mỗi tháng, nhưng giờ đây nó đã trở thành một cảng chết lâm sàng. Tất cả ô tô nhập khẩu đều bị mắc kẹt, và xuất khẩu phân kali đã chịu tổn thất nặng nề, lên tới hàng tỷ USD mỗi năm. Giám đốc điều hành cảng đã tiết lộ sự thật: "Chúng tôi đã chứng kiến ​​tuyến đường biển biến mất".
Trước đây, cảng này từng chứng kiến ​​hơn chục tàu thuyền ra vào mỗi tháng, nhưng giờ đây nó đã trở thành một cảng chết lâm sàng. Tất cả ô tô nhập khẩu đều bị mắc kẹt, và xuất khẩu phân kali đã chịu tổn thất nặng nề, lên tới hàng tỷ USD mỗi năm. Giám đốc điều hành cảng đã tiết lộ sự thật: "Chúng tôi đã chứng kiến ​​tuyến đường biển biến mất".
Vào ngày 10/3, Bộ Tài chính Israel hạ dự báo tăng trưởng kinh tế từ 5,2% xuống 4,7%. Lý do rất đơn giản: việc huy động quy mô lớn nguồn dự trữ, đã buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa và các cửa hàng trên phố trở nên vắng vẻ, khiến nền kinh tế từng sôi động, dần dần thu hẹp lại.
Vào ngày 10/3, Bộ Tài chính Israel hạ dự báo tăng trưởng kinh tế từ 5,2% xuống 4,7%. Lý do rất đơn giản: việc huy động quy mô lớn nguồn dự trữ, đã buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa và các cửa hàng trên phố trở nên vắng vẻ, khiến nền kinh tế từng sôi động, dần dần thu hẹp lại.
Kể cả khi chiến tranh với Iran lắng xuống, Israel hiện đang đối mặt với ba khó khăn, khi họ đã thất bại trong việc bảo vệ thủ đô; các cảng và sân bay bị thiệt hại, và sự suy yếu của huyết mạch kinh tế là không thể tránh khỏi; các kênh ngoại giao bị tắc nghẽn, và Israel đang chật vật tìm kiếm đồng minh.
Kể cả khi chiến tranh với Iran lắng xuống, Israel hiện đang đối mặt với ba khó khăn, khi họ đã thất bại trong việc bảo vệ thủ đô; các cảng và sân bay bị thiệt hại, và sự suy yếu của huyết mạch kinh tế là không thể tránh khỏi; các kênh ngoại giao bị tắc nghẽn, và Israel đang chật vật tìm kiếm đồng minh.
Tiến Minh (T/h)
Loa thông minh biến thành gián điệp

