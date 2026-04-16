Tổn thất chiến đấu cơ Mỹ trong chiến dịch quân sự tại Iran

Đây là toàn bộ các trường hợp máy bay Mỹ bị mất được biết đến trong cuộc chiến kéo dài gần sáu tuần với Iran.

Tuệ Minh
Khi khói bụi lắng xuống sau hơn năm tuần liên tiếp Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại Iran, chúng ta hiện đã có cái nhìn rõ nét nhất về thiệt hại mà không quân Mỹ phải gánh chịu trong Chiến dịch Epic Fury.
Sau hơn 13.000 phi vụ, Hoa Kỳ đã mất 39 máy bay trong suốt 39 ngày chiến dịch, cùng với 10 chiếc khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau, theo thống kê nội bộ của TWZ. Con số thực tế có thể còn cao hơn, do chúng tôi chỉ xác nhận các trường hợp mất mát dựa trên các nguồn tin công khai.
Đội máy bay không người lái của Mỹ chịu tổn thất nặng nề nhất, chiếm hơn 60% tổng số thiệt hại trong chiến đấu. Theo báo cáo mới nhất của Jim LaPorta và CBS, có tới 24 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ bị phá hủy.
Đối với máy bay chiến đấu, đây có lẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất của mẫu tiêm kích này. Năm máy bay chiến đấu bị bắn rơi khi đang bay thì đã có bốn chiếc F-15E Strike Eagle, chiếc còn lại là A-10 Warthog nằm ở cuối danh sách.
Một số tổn thất sẽ để lại hậu quả nặng nề hơn, như chiếc máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry quý giá đã bị phá hủy hoàn toàn. Một chiếc khác bị hư hại tại Saudi Arabia. Đây là tổn thất chiến lược lớn do giá trị cực cao và vai trò điều phối tác chiến trên không của nó.
MC-130J Commando II: 2 chiếc bị phá hủy trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn chiến đấu (CSAR) tại Iran. Mỹ cho rằng họ phải hủy máy bay vì không thể thu hồi tránh rơi vào tay Iran, trong khi đó Iran tuyên bố đã đập tan cuộc giải cứu sĩ quan vũ khí trên chiếc F-15 bị bắn hạ.
KC-135 Stratotanker - Máy bay tiếp dầu trên không với 2 chiếc bị phá hủy và tối đa 6 chiếc khác bị hư hại tại CENTCOM AOR. Các vụ tấn công vào loại máy bay này thường xảy ra khi chúng đang ở các căn cứ hậu phương hoặc trên các đường bay tiếp vận cố định.
Một chiếc F-35A bị trúng đạn trên không phận Iran, đánh dấu lần đầu tiên một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hiện đại nhất và là niềm tự hào về công nghệ cũng như ưu thế trên không mang tính biểu tượng của Mỹ bị hư hại trong chiến đấu, tuy nhiên phi công đã hạ cánh khẩn cấp an toàn.
CH-47F Chinook: 1 chiếc bị phá hủy tại Kuwait sau khi bị UAV của Iran tấn công. Các máy bay của Mỹ tại những căn cứ ở vùng Vịnh gần như rơi vào tình cảnh rất dễ bị tổn thương sau loạt tấn công đáp trả đầu tiên của Iran nhắm vào các trạm radar.
HH-60W Jolly Green II: 2 chiếc bị hư hại trong các nhiệm vụ cứu hộ phi công tại Iran. Các nguồn quốc tế, một chiếc đã bị trúng hỏa lực phòng không khi đang cố gắng giải cứu phi công bị bắn rơi. Nhiều nguồn tin từ Iran cho biết chúng bị hư hại nặng là do khi bay thấp và bị tấn công bởi súng trường.
MH-6M Little Bird, 4 chiếc bị phá hủy. Đây là loại trực thăng hạng nhẹ thường dùng cho các lực lượng đặc nhiệm trong các nhiệm vụ đột kích tầm gần. Hai trong số 4 chiếc AH/MH-6 Little Bird đã bị phá hủy tại chỗ trong quá trình rút lui để ngăn công nghệ đặc biệt rơi vào tay đối phương.
20% số thiệt hại là do hỏa lực đồng minh, bao gồm ba chiếc F-15E bị bắn rơi trên không phận Kuwait, hoặc việc cố ý phá hủy phương tiện để tránh bị đối phương thu giữ trong một nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn chiến đấu trên lãnh thổ Iran.
Dữ liệu được tổng hợp bởi The War Zone (TWZ), dựa trên các báo cáo từ Pentagon (Lầu Năm Góc), các hãng tin lớn như CBS, Xinhua, và các tài khoản tình báo nguồn mở uy tín như Intel Observer (EGYOSINT). Tổng giá trị khí tài bị mất mát ước tính đã vượt quá 2 tỷ USD, gây ra thách thức lớn cho năng lực hậu cần và duy trì sức mạnh không quân của Mỹ tại khu vực này.
Video trên mạng xã hội ghi lại cảnh F-15 bị bắn hạ trên bầu trời Kuwait trong ngày đầu của cuộc chiến.
TWZ, IRNA, CENTCOM
