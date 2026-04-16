Người dùng Galaxy S26 cần bật ngay tính năng này

Tính năng sàng lọc cuộc gọi trên Samsung Galaxy S26 có thể giúp người dùng tránh lừa đảo, nhưng nhiều người vẫn chưa kích hoạt và bỏ lỡ lớp bảo vệ quan trọng.

Trong bối cảnh lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, việc kích hoạt tính năng sàng lọc cuộc gọi trên Samsung Galaxy S26 được xem là bước bảo vệ quan trọng mà người dùng không nên bỏ qua.
Tính năng Call Screening cho phép hệ thống AI tự động trả lời và xác minh thông tin người gọi trước khi bạn nhấc máy, giúp hạn chế tối đa nguy cơ tiếp xúc với các cuộc gọi lừa đảo.
Dù chưa mạnh bằng giải pháp từ Google hay Apple, nhưng đây vẫn là một lớp bảo mật hữu ích, đặc biệt khi người dùng chủ động kích hoạt đầy đủ các tùy chọn liên quan.
Để bật tính năng này, người dùng chỉ cần truy cập phần cài đặt cuộc gọi trên máy, kích hoạt Call Screening và tải gói ngôn ngữ phù hợp để hệ thống hoạt động chính xác.
Sau khi thiết lập, bạn có thể lựa chọn sàng lọc thủ công hoặc bật chế độ tự động, cho phép AI xử lý toàn bộ cuộc gọi từ số lạ mà không cần can thiệp.
Đáng chú ý, việc kích hoạt thêm ID người gọi và bảo vệ chống spam sẽ giúp thiết bị nhận diện và chặn các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo ngay từ đầu.
Người dùng cũng có thể tùy chỉnh mức độ bảo vệ, từ chỉ chặn cuộc gọi rủi ro cao đến lọc toàn bộ số lạ, tùy theo nhu cầu cá nhân và mức độ riêng tư mong muốn.
Trong thời đại mà các chiêu trò giả danh ngày càng khó nhận biết, việc tận dụng các tính năng bảo mật tích hợp sẵn trên smartphone như Galaxy S26 sẽ giúp người dùng chủ động phòng tránh rủi ro và bảo vệ tài sản hiệu quả hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
Bài liên quan

