Li Auto tố Nissan bôi nhọ sản phẩm i6 của mình khi quảng bá NX8

Thương hiệu ôtô Li Auto mới đây đã lên tiếng cáo buộc Nissan “bôi nhọ” sản phẩm là mẫu i6 của họ và thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý tại Trung Quốc.

Một tranh chấp công khai giữa Li Auto và Nissan được cho là đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý tại Trung Quốc. Theo các báo cáo từ giới truyền thông địa phương, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã ghi nhận vụ việc từ ngày 11/4/2026. Vụ việc bắt nguồn từ các cáo buộc về hoạt động tiếp thị trực tuyến có tổ chức của Nissan sau khi mẫu xe NX8 ra mắt.

Cụ thể ngày 11/4, bộ phận pháp lý của Li Auto cho biết các sản phẩm của hãng đã trở thành mục tiêu của “chiến dịch bôi nhọ có tổ chức” sau khi một mẫu xe cạnh tranh được tung ra thị trường. Công ty cho rằng một lượng lớn bài đăng tương tự xuất hiện trong thời gian ngắn với địa chỉ IP tập trung và đã thu thập bằng chứng để phục vụ khả năng khởi kiện.

Li Auto tố Nissan bôi nhọ sản phẩm của mình khi quảng bá NX8.

Tranh chấp diễn ra sau khi Nissan NX8 được giới thiệu ở thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này được so sánh với các sản phẩm của Li Auto, bao gồm i6, trong các hoạt động quảng bá. Sau đó, nhiều nội dung trực tuyến tiếp tục so sánh hai bên, thường theo hướng có lợi cho Nissan NX8.

Phản hồi trước cáo buộc của Li Auto, đại diện mảng xe năng lượng mới của Nissan cho biết hãng “tuân thủ các quy tắc ngành và ủng hộ cạnh tranh công bằng”. Tuy nhiên, người này không trực tiếp đề cập đến các cáo buộc cụ thể.

CEO Li Auto, Li Xiang, cũng lên tiếng công khai, chỉ trích những gì ông gọi là “so sánh mang tính ác ý” từ một đối thủ Nhật Bản. Dù tuyên bố ban đầu đã bị gỡ bỏ, các phát ngôn sau đó vẫn tiếp tục bày tỏ lo ngại về chiến dịch tiêu cực có tổ chức.

Ở chiều ngược lại, một lãnh đạo mảng bán hàng của Nissan trước đó đã từng đề cập đến Li Auto khi ra mắt NX8, nhấn mạnh sự tương đồng về công nghệ trong quá khứ và khẳng định hãng “không tham gia vào các so sánh tiêu cực”.

Li Auto cho biết i6 là một trong những mẫu xe bị Nissan bôi xấu tại Trung Quốc.

Trong năm 2025, Li Auto ghi nhận doanh số đạt 406.300 xe, giảm 18,81% so với năm 2024, cùng với sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận. Nguyên nhân được cho là do cạnh tranh gia tăng trong phân khúc xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) và các thách thức nội bộ khi chuyển sang xe thuần điện.

Trong khi đó, Nissan đạt doanh số 601.000 xe trong năm 2025, duy trì quy mô lớn hơn dù hơn một nửa doanh số đến từ mẫu sedan giá rẻ Sylphy và danh mục xe năng lượng mới còn hạn chế.

Bước sang năm 2026, xu hướng bắt đầu phân hóa. Li Auto bàn giao 95.100 xe trong quý I, riêng tháng 3/2026 đạt 41.100 xe, tăng 173% so với cùng kỳ. Mẫu i6 đóng góp hơn 24.000 xe trong tháng, trở thành động lực tăng trưởng chính của Li Auto. Ngược lại, doanh số của Nissan giảm hơn 30% so với cùng kỳ trong hai tháng đầu năm 2026 dù hãng vẫn báo cáo tăng trưởng tổng thể tại thị trường Trung Quốc.

Tranh chấp giữa Li Auto và Nissan đã phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc SUV tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt ở tầm giá 150.000-300.000 Nhân dân tệ (khoảng 525 triệu đến 1,05 tỷ đồng), nơi các thương hiệu nội địa và liên doanh cùng nhắm tới nhóm khách hàng tương tự.

Các mẫu i6 và L6 của Li Auto hiện duy trì doanh số khoảng 20.000 xe/tháng. Trong khi đó, Nissan NX8 được định giá từ 159.900 Nhân dân tệ (khoảng 556 triệu đồng) được định vị ở nhóm thấp hơn trong cùng phân khúc cạnh tranh.

Truyền thông địa phương cho biết MIIT đã làm việc với đại diện của Li Auto và Dongfeng Nissan liên quan đến vụ việc. Dù chưa có kết luận chính thức, động thái này cho thấy vụ việc đang được xem xét trong bối cảnh tăng cường giám sát các hoạt động nội dung trực tuyến và cạnh tranh trong ngành ôtô.