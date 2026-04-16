Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh báo lừa đảo siêu tốc khiến tài khoản “bay màu”

Số hóa - Xe

Chuyên gia Liên Hợp Quốc cảnh báo hình thức lừa đảo mới lan nhanh qua spyware, có thể chiếm quyền thiết bị và rút sạch tiền chỉ sau một cú nhấp.

Thiên Trang (TH)
Một hình thức lừa đảo công nghệ cao đang khiến giới chuyên gia toàn cầu lo ngại khi có thể tấn công siêu tốc, lây nhiễm hàng triệu thiết bị và khiến nạn nhân mất sạch tiền chỉ sau một cú điện thoại.
Theo cảnh báo từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, loại hình tấn công này sử dụng phần mềm gián điệp để chiếm quyền kiểm soát thiết bị và mở rộng phạm vi lừa đảo ra toàn bộ danh bạ của nạn nhân.
Trường hợp điển hình là bà Ambar Nigrum, một kế toán có hơn 30 năm kinh nghiệm, vẫn bị lừa cài đặt ứng dụng giả mạo cơ quan thuế sau khi nhận tin nhắn và cuộc gọi thúc giục cập nhật thông tin.
Chỉ sau một cú nhấp vào đường link, thiết bị của bà đã bị cài spyware, cho phép kẻ gian truy cập tài khoản ngân hàng, dữ liệu cá nhân, camera, micro và nhanh chóng rút sạch hơn 450 triệu rupiah.
Giới chuyên gia nhận định đây là bước tiến nguy hiểm so với các hình thức lừa đảo truyền thống như “đầu tư ảo” hay “tình cảm”, vốn cần thời gian dài để xây dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, các phần mềm độc hại này hoạt động theo mô hình “malware-as-a-service”, được mua bán công khai trên các nền tảng như Telegram, giúp tội phạm dễ dàng triển khai tấn công quy mô lớn. (Ảnh: NinjaOne)
Công ty bảo mật Infoblox cho biết số lượng truy vấn độc hại đã tăng từ 400.000 lên 1,8 triệu chỉ trong một tháng, cho thấy tốc độ lây lan đáng báo động của loại spyware này.
Trong bối cảnh tội phạm bắt đầu tích hợp AI, deepfake và các công nghệ vượt qua nhận diện sinh trắc học, chuyên gia cảnh báo người dùng cần tuyệt đối không nhấp vào link lạ và luôn xác minh thông tin qua kênh chính thống để tránh rơi vào bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.
#lừa đảo #spyware #tấn công #bảo mật #tội phạm #phần mềm độc hại

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT