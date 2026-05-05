Thị trường iPhone cũ ghi nhận đợt giảm giá mạnh, nhiều model chạm đáy mới, mở ra cơ hội sở hữu smartphone Apple với chi phí thấp chưa từng có.

Thị trường smartphone tại Việt Nam đang bước vào một nhịp điều chỉnh đáng chú ý khi loạt iPhone đã qua sử dụng đồng loạt giảm giá mạnh, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống bán lẻ kích cầu tiêu dùng.

Khảo sát cho thấy, phân khúc giá rẻ ghi nhận mức giảm sâu nhất. Nhiều model đời cũ hiện đã chạm mức giá thấp kỷ lục, trong đó iPhone 11 Pro bản 64GB chỉ còn khoảng 5,3 triệu đồng, trong khi iPhone 12 64GB cũng lùi về quanh 5,6 triệu đồng – mức hiếm thấy trên thị trường.

Ở nhóm cao hơn, iPhone 12 Pro 256GB đã qua sử dụng dao động khoảng 8–9 triệu đồng, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 10 triệu đồng. Đây là mức giá được đánh giá “dễ tiếp cận” với nhóm người dùng trẻ hoặc khách hàng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với chi phí tối ưu.

Không chỉ dừng lại ở phân khúc phổ thông, các dòng iPhone cũ thuộc nhóm cao cấp cũng ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt. Tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn, dải sản phẩm iPhone qua sử dụng trải rộng từ khoảng 9 triệu đồng cho iPhone 13 đến hơn 30 triệu đồng với các dòng cao cấp mới hơn.

Một số chương trình ưu đãi ngắn hạn thậm chí kéo giá các model như iPhone 14 Pro Max hay iPhone 15 Pro xuống mức thấp hơn đáng kể so với trước đó, tạo ra làn sóng săn hàng “giá tốt” trên thị trường.

Đáng chú ý, mức giảm giá không chỉ xuất hiện ở máy mà còn lan sang phụ kiện chính hãng. Nhiều sản phẩm như cáp sạc, tai nghe, pin dự phòng được giảm tới 50%, góp phần kích thích nhu cầu mua sắm đồng bộ của người dùng.

Động thái giảm giá mạnh lần này chủ yếu đến từ áp lực tồn kho và nhu cầu kích cầu trong ngắn hạn. Thời điểm đầu tháng 5 – trùng với các chiến dịch “ngày đôi” – thường được các nhà bán lẻ tận dụng để đẩy mạnh doanh số.

Việc điều chỉnh giá sâu giúp mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên và người dùng phổ thông – những đối tượng nhạy cảm với giá. Các model như iPhone 12 Pro Max hay iPhone 14 Pro Max vì vậy trở thành lựa chọn “cân bằng” giữa hiệu năng và chi phí.

Ở chiều ngược lại, phân khúc cao cấp vẫn duy trì sức hút ổn định. Các dòng iPhone đời mới như iPhone 15 Pro Max hay iPhone 16 Pro Max tiếp tục dẫn đầu về nhu cầu nhờ hiệu năng mạnh, thời gian sử dụng dài và khả năng giữ giá tốt.

Việc iPhone đồng loạt giảm giá sâu được đánh giá là cơ hội hiếm có để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm cao cấp với chi phí thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, người mua cần cân nhắc kỹ về chất lượng máy, nguồn gốc và chế độ bảo hành khi lựa chọn sản phẩm đã qua sử dụng.