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Số hóa - Xe

Hé lộ nguyên nhân khiến iPhone Duo nứt màn hình

iPhone Duo vừa lên kệ đã xuất hiện tình trạng nứt màn hình và chết điểm ảnh. Các phân tích ban đầu hướng nghi vấn đến cụm bản lề hoặc vật liệu linh kiện lỗi.

Thiên Trang (th)

Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường công nghệ, nhưng không chỉ bởi thiết kế mới. Kể từ khi chính thức bán ra ngày 23/10, iPhone Duo liên tục ghi nhận phản ánh về các vấn đề liên quan đến độ bền màn hình, khiến người dùng đặt câu hỏi về chất lượng của thiết bị.

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iPhone Duo là mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple, thu hút sự chú ý lớn ngay khi ra mắt. (Ảnh: Apple)

Một số chủ sở hữu cho biết máy phát ra tiếng lạo xạo khi thực hiện thao tác đóng mở. Đáng lo ngại hơn, trên một số thiết bị đã xuất hiện vết nứt chạy dọc nếp gấp, thậm chí có trường hợp màn hình bị chết điểm ảnh. Apple được cho là đã hỗ trợ đổi máy cho những khách hàng gặp sự cố, đồng thời nhận định tỷ lệ thiết bị bị ảnh hưởng vẫn ở mức thấp.

Do hãng chưa đưa ra lời giải thích chính thức, các chuyên gia đã tìm cách xác định nguyên nhân. Theo phân tích của nhóm sửa chữa iFixit, cụm bản lề bên trong có thể là yếu tố liên quan. Hệ thống bản lề hình giọt nước được thiết kế để phân tán lực căng khi gập mở, hạn chế tác động lên màn hình. Tuy nhiên, một số chi tiết cơ khí có thể đang tạo áp lực lên linh kiện điện tử bên dưới, thậm chí bị đẩy lên phía màn hình. Nếu giả thuyết này chính xác, chuyển động của bản lề có thể góp phần gây ra hư hỏng tại khu vực nếp gấp.

Một giả thuyết khác được tài khoản rò rỉ Kang chia sẻ trên Weibo lại hướng đến nguồn cung linh kiện. Theo đó, một nhà cung cấp có thể đã sử dụng vật liệu không đạt yêu cầu, khiến một số thiết bị phát sinh lỗi. Nguồn tin này cho rằng Apple có thể nhận diện các máy thuộc lô hàng bị ảnh hưởng thông qua số series. Cách làm này sẽ giúp hãng khoanh vùng sản phẩm có nguy cơ và chủ động hỗ trợ khách hàng trước khi sự cố xuất hiện. Dù vậy, cả hai nhận định hiện vẫn chưa được Apple xác nhận.

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Các vết nứt xuất hiện dọc nếp gấp khiến người dùng đặt câu hỏi về độ bền màn hình iPhone Duo. (Ảnh: Apple)

Xét về mức độ ảnh hưởng, lỗi linh kiện từ một lô hàng riêng biệt có thể ít bất lợi hơn cho Apple so với vấn đề xuất phát từ thiết kế tổng thể. Công ty đã dành nhiều năm nghiên cứu iPhone màn hình gập trước khi gia nhập thị trường, muộn hơn Samsung khoảng tám thế hệ sản phẩm. Một lỗi liên quan đến cấu trúc bản lề vì thế có thể đặt ra thách thức lớn hơn đối với chiến lược phát triển dòng thiết bị này.

Bất chấp những phản ánh về độ bền, iPhone Duo vẫn được dự báo có sức tiêu thụ cao, với khả năng đạt doanh số 6 triệu máy trong năm nay. Sản phẩm được cho là đã hết hàng tại nhiều thị trường, trong khi Apple chưa có kế hoạch tăng nguồn cung cho mùa mua sắm cuối năm. Ngoài thiết kế gập, thiết bị còn sở hữu chuẩn kháng bụi và nước IP68, một lợi thế đáng chú ý khi so sánh với Galaxy Z Fold8 và Google Pixel 11 Pro Fold. Tuy nhiên, độ bền màn hình vẫn sẽ là yếu tố quan trọng quyết định niềm tin của người dùng đối với mẫu iPhone đặc biệt này.

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#iPhone Duo #nứt màn hình #bản lề iPhone #lỗi điểm ảnh #Apple #iFixit

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