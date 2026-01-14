Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC]Morefine M900, Mini PC dáng Mac mini, RAM 96GB

Số hóa

[INFOGRAPHIC]Morefine M900, Mini PC dáng Mac mini, RAM 96GB

Morefine M900 gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn như Mac mini, dùng Ryzen AI Zen 5, hỗ trợ RAM tới 96GB, OCuLink gắn eGPU và USB4 kép.

Thiên Trang
mini-pc-5-1.jpg
#Mini PC #Morefine M900 #Ryzen AI Zen 5 #eGPU #USB4

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới