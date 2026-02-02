Hà Nội

Dave2D chỉ ra cách Windows đang "phá" laptop cao cấp

Số hóa

Dave2D chỉ ra cách Windows đang "phá" laptop cao cấp

Theo YouTuber Dave2D, laptop Windows đã đủ mạnh để cạnh tranh Apple, nhưng Windows 11 với AI bị nhồi nhét lại đang kéo tụt toàn bộ trải nghiệm người dùng.

Thiên Trang (TH)
Trong một video mới, YouTuber công nghệ Dave2D cho rằng Microsoft đang tự tay làm xấu trải nghiệm laptop Windows.
Trong một video mới, YouTuber công nghệ Dave2D cho rằng Microsoft đang tự tay làm xấu trải nghiệm laptop Windows.
Theo anh, phần cứng laptop Windows hiện đã bắt kịp, thậm chí vượt Apple ở nhiều khía cạnh quan trọng.
Theo anh, phần cứng laptop Windows hiện đã bắt kịp, thậm chí vượt Apple ở nhiều khía cạnh quan trọng.
Các vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 mang lại hiệu năng đa nhân cao hơn rõ rệt mà không làm tăng mức tiêu thụ điện.
Các vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 mang lại hiệu năng đa nhân cao hơn rõ rệt mà không làm tăng mức tiêu thụ điện.
GPU tích hợp Xe3 mới của Intel cũng đạt bước nhảy vọt về hiệu năng, đủ đáp ứng gaming nhẹ và công việc đồ họa cơ bản.
GPU tích hợp Xe3 mới của Intel cũng đạt bước nhảy vọt về hiệu năng, đủ đáp ứng gaming nhẹ và công việc đồ họa cơ bản.
Tuy nhiên, Dave2D nhấn mạnh vấn đề lớn nhất lại nằm ở Windows 11 chứ không phải phần cứng.
Tuy nhiên, Dave2D nhấn mạnh vấn đề lớn nhất lại nằm ở Windows 11 chứ không phải phần cứng.
Microsoft bị chỉ trích vì liên tục nhồi nhét AI như Copilot hay Recall, gây cảm giác xâm lấn và khó chịu cho người dùng.
Microsoft bị chỉ trích vì liên tục nhồi nhét AI như Copilot hay Recall, gây cảm giác xâm lấn và khó chịu cho người dùng.
Quảng cáo và gợi ý ứng dụng xuất hiện ngay cả trên laptop cao cấp cũng bị xem là không thể chấp nhận.
Quảng cáo và gợi ý ứng dụng xuất hiện ngay cả trên laptop cao cấp cũng bị xem là không thể chấp nhận.
Theo Dave2D, khi phần mềm kéo lùi trải nghiệm, đây là lý do khiến nhiều người rời Windows để tìm đến macOS hoặc Linux.
Theo Dave2D, khi phần mềm kéo lùi trải nghiệm, đây là lý do khiến nhiều người rời Windows để tìm đến macOS hoặc Linux.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Windows #laptop cao cấp #Windows 11 #AI #hiệu năng #đồ họa

GALLERY MỚI NHẤT