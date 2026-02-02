Dave2D chỉ ra cách Windows đang “phá” laptop cao cấp

Theo YouTuber Dave2D, laptop Windows đã đủ mạnh để cạnh tranh Apple, nhưng Windows 11 với AI bị nhồi nhét lại đang kéo tụt toàn bộ trải nghiệm người dùng.
Nữ streamer đình đám một thời Ngân Sát Thủ vừa khiến người hâm mộ 'tan chảy' khi tung bộ ảnh áo dài với phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm.
Nữ streamer đình đám một thời Ngân Sát Thủ vừa khiến người hâm mộ 'tan chảy' khi tung bộ ảnh áo dài với phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm.
Một khu định cư thời nhà Hán bảo tồn tốt đã được phát hiện gần thành phố cổ Trường An ở tây bắc Trung Quốc.
Khi ra đồng đặt lồng bắt cua, một người dân ở Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một con tê tê bị mắc kẹt trong lồng. Đây là loài động vật quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.
Uyển Ân diện áo dài nền nã, khoe dáng mỏng khi giảm hơn 10 kg. Mạnh Trường hội ngộ NSƯT Võ Hoài Nam trong phim mới.
Với giá dao động từ 3 đến gần 20 triệu đồng/chậu, quất tiểu cảnh độc đáo trở thành mặt hàng hút khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Không có gì ngạc nhiên khi Toyota chiếm ưu thế áp đảo với 8/12 mẫu trong danh sách xe ôtô bền nhất năm 2025 của Consumer Reports.
Ca sĩ Quang Lê không chỉ duy trì sức hút trên sân khấu mà còn có nguồn thu ổn định từ YouTube, giúp anh sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.
Hoa, cây cỏ trong khu vườn của Kim Hiền đa dạng, mỗi loài mang một sắc thái khác nhau giúp nữ diễn viên cảm thấy được thư giãn.
'Hot girl trứng rán' Trần Thanh Tâm mới đây đã tung ra bộ ảnh xuất hiện bên 'người bạn diễn' đặc biệt đó là chú ngựa, linh vật biểu trưng cho năm 2026.
Sau Rằm tháng Chạp 2025, những con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi về tài chính, mở rộng kinh doanh và gặp quý nhân phù trợ.
Nhiều dòng chữ kiểu graffiti mang thông điệp kỳ quái, bí ẩn được tìm thấy trong một nhà tù Hy Lạp cổ đại gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Diện trang phục bay bổng, thần thái trong veo, Hoa hậu Thanh Thủy khiến khán giả không khỏi xao xuyến khi góp mặt trong concert của Hòa Minzy.
Các nhà khoa học tại Đại học Maryland đã khám phá "chìa khóa" di truyền trong bộ gene lúa mì có thể giúp gia tăng đáng kể số lượng hạt trên mỗi cây.
Các nhà vật lý thiên văn đã phát hiện phân tử hữu cơ chứa lưu huỳnh lớn nhất trong vũ trụ từ trước đến nay.
Từ 16/2, Meta thu phí mỗi phản hồi chatbot trên WhatsApp tại Italy, mở ra tiền lệ mới sau yêu cầu của cơ quan chống độc quyền nước này.
Lai Thanh Huyền - vợ rapper Rhymastic vừa khiến netizen xuýt xoa với loạt ảnh bikini khoe trọn vẻ rạng rỡ và vóc dáng quyến rũ dù đang ở giữa thai kỳ.
Honda CR-V e:HEV thế hệ thứ 6 được lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ với những nâng cấp đáng giá, mang đến thêm lựa chọn và trải nghiệm tiện nghi hơn cho khách hàng.
Quỳnh Trương mới đây còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, kết hợp cùng khăn voan mềm mại.
Mẫu xe địa hình phong cách hoài cổ này trông giống Toyota Land Cruiser 70 Series, nhưng dưới nắp ca-pô chỉ là động cơ 1.5L nhỏ gọn của Suzuki Jimny.
Xuất hiện trong bộ cổ phục Việt Nam cầu kỳ và sang trọng, Nguyễn Lâm Thảo Tâm khiến khán giả trầm trồ bởi vẻ đẹp thanh tú cùng thần thái đậm chất cung đình.