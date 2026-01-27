[INFOGRAPHIC] Phụ nữ sau tuổi 35 cần chú ý gì về sức khỏe?

Mới đây, Đỗ Yên Đan tiếp tục khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh được chụp tại vườn hoa mận đang vào độ nở rộ ở Mộc Châu.
Nhờ giàu kẽm, omega-3 và chất béo lành mạnh, một số loại hạt quen thuộc có thể hỗ trợ sinh lực, cải thiện khả năng tình dục và sức khỏe sinh sản nam giới.
Khoai lang hỗ trợ giảm cân nhờ giàu chất xơ và tạo cảm giác no lâu, nhưng ăn vào thời điểm phù hợp trong ngày mới giúp phát huy hiệu quả.
Cục Thương mại điện tử đề nghị các nền tảng kiểm tra và tháo gỡ sản phẩm sữa Aptamil vì nguy cơ nhiễm độc tố, bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.
Vụ thu hồi sữa Aptamil First Infant Formula nhiễm độc tố cereulide không dừng lại ở Vương quốc Anh mà còn có nhiều quốc gia bị ảnh hưởng.
Các bệnh viện liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp bị thương nặng do pháo nổ trong mùa Tết, cảnh báo nguy hiểm, cần có biện pháp phòng tránh.
Lực lượng chức năng Đà Nẵng xử phạt 3 cơ sở bánh kẹo không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Sữa Aptamil First Infant Formula bị thu hồi tại Anh do chứa độc tố cereulide gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh, liên quan đến nguyên liệu dầu ARA.
Bệnh nhi 16 tuổi mắc bệnh hiếm gặp từ chuột cắn, khuyến cáo xử lý đúng cách để tránh biến chứng như viêm nội tâm mạc, viêm màng não.
Thay đổi lối sống như ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn, giảm căng thẳng và khám định kỳ giúp tuyến giáp khỏe, hạn chế nguy cơ bệnh.
Nhờ kỹ thuật phẫu thuật chính xác và chăm sóc hậu phẫu tốt, cụ bà 90 tuổi đã thoát khỏi nguy cơ tắc nghẽn khí quản do bướu lớn, sẵn sàng xuất viện.