Hàng triệu iPhone đối mặt rủi ro nếu không cập nhật iOS

Số hóa

Hàng triệu iPhone đối mặt rủi ro nếu không cập nhật iOS

Apple thay đổi chiến lược cập nhật khiến hàng trăm triệu iPhone có nguy cơ không còn được vá lỗi bảo mật nếu người dùng chậm nâng cấp iOS mới.

Thiên Trang (TH)
Hàng triệu người dùng iPhone trên toàn cầu đang được khuyến nghị cập nhật iOS 26 càng sớm càng tốt để tránh rủi ro bảo mật. (Ảnh: Bloomberg)
Theo Forbes, Apple đã thu hẹp phạm vi vá lỗi cho iOS 18, khiến nhiều thiết bị không còn được bảo vệ an toàn như trước.
Từ tháng 12/2025, Apple chỉ duy trì cập nhật iOS 18 cho một số ít mẫu máy không hỗ trợ iOS 26.
Hiện tại, iOS 18.7.3 chỉ còn khả dụng cho iPhone XS, XS Max và XR, ba mẫu đã bị loại khỏi danh sách nâng cấp iOS mới.
Với iPhone 11 và các dòng đời sau, người dùng buộc phải nâng cấp lên iOS 26 nếu muốn tiếp tục nhận bản vá bảo mật.
Forbes cảnh báo việc trì hoãn cập nhật có thể khiến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người dùng đối mặt nguy cơ bị tấn công.
Apple được cho là sẽ tiếp tục gom các bản vá quan trọng vào iOS 26.3 thay vì duy trì các bản cập nhật nhỏ cho iOS 18.
Trước những thay đổi này, giới chuyên gia khuyến cáo người dùng iPhone nên cập nhật hệ điều hành phù hợp ngay để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Thiên Trang (TH)
