Apple ra mắt AirTag mới, tìm xa hơn, loa to hơn

Số hóa

AirTag thế hệ mới nâng cấp chip Ultra Wideband, loa lớn hơn 50%, giá từ 890.000 đồng tại Việt Nam.

Thiên Trang (TH)
Apple vừa giới thiệu AirTag mới với khả năng định vị chính xác và phạm vi tìm kiếm xa hơn.
Thiết bị vẫn giữ thiết kế quen thuộc nhưng cải tiến toàn diện về công nghệ và bảo mật.
Chip Ultra Wideband thế hệ 2 giúp tính năng Tìm Chính Xác hoạt động xa hơn 50% so với trước.
Loa bên trong phát âm thanh lớn hơn 50%, dễ dàng tìm đồ trong không gian hẹp.
Người dùng có thể tìm đồ trực tiếp trên Apple Watch Series 9 trở lên mà không cần iPhone.
AirTag mới khai thác sức mạnh mạng lưới Tìm với hàng trăm triệu thiết bị Apple toàn cầu.
Tính năng Chia Sẻ Vị Trí Vật Dụng hỗ trợ hãng hàng không, giảm mạnh tình trạng thất lạc hành lý.
Sản phẩm bán tại Việt Nam với giá 890.000 đồng, nhấn mạnh yếu tố tái chế và thân thiện môi trường.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
