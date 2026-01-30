Hà Nội

Giải trí

Hoàng My cùng dàn mỹ nhân Việt từng 'chinh chiến' Miss Universe giờ ra sao?

Từng đại diện Việt Nam thi Miss Universe, Hoàng My, Thùy Lâm, H’hen Niê, Kim Duyên, Kỳ Duyên…có đường tình duyên khác nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoàng My tham gia Miss Universe năm 2011. Cô không vào top ở sân chơi nhan sắc quốc tế. Sau cuộc thi, Hoàng My không dấn thân sâu vào showbiz. Ảnh: FB Hoàng My.
Năm 2023, Hoàng My công khai hẹn hò và mang thai. Nàng hậu chào đón con gái đầu lòng Ayla vào tháng 4/2024. Mới đây, Hoàng My cho biết, cô và bạn trai đã chia tay. Ảnh: FB Hoàng My.
Thùy Lâm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Người đẹp vào top 15 Miss Universe 2008. Sau cuộc thi, cô thi thoảng mới tham gia hoạt động showbiz. Ảnh: FB Thùy Lâm.
Năm 2010, Thùy Lâm kết hôn với Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Cặp đôi có hai người con chung. Ảnh: FB Anh Tuấn.
H’hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, vào top 5 Miss Universe 2018, là đại diện Việt Nam nắm giữ thành tích cao nhất ở Miss Universe. Cô hiện tại tích cực làm người mẫu, đại diện thương hiệu. Ảnh: FB H’hen Niê.
H’hen Niê kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cặp đôi có con gái đầu lòng vào năm 2025. Trên mạng xã hội, nàng hậu thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng con, từ bữa cơm nhà, chuyến đi ngắn ngày đến những khoảnh khắc sinh hoạt mộc mạc, gần gũi. Ảnh: FB H’hen Niê.
Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, vào top 21 Miss Universe 2020. Cô hiện tại làm người mẫu, đóng phim. Ảnh: FB Khánh Vân.
Khánh Vân kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Gần đây, cặp đôi gây chú ý khi thực hiện nhiều clip nấu ăn cùng nhau. Ảnh: FB Khánh Vân.
Kim Duyên (giữa) đoạt á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, vào top 16 Miss Universe 2021. Hoàng Thùy (ngoài cùng bên phải) đoạt á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, vào top 20 Miss Universe 2019. Trong khi đó, Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024, vào top 30 Miss Universe 2024. Ảnh: FB Kim Duyên, Hoàng Thùy, Kỳ Duyên.
Kim Duyên, Hoàng Thùy và Kỳ Duyên hiện tại đều hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Ảnh: FB Kim Duyên, Hoàng Thùy, Kỳ Duyên.
#Miss Universe #Hoàng My #Thùy Lâm #H’hen Niê #Kim Duyên

