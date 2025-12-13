Hà Nội

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] Biểu thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026

Tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12, biểu thuế thu nhập cá nhân đã có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.

bieu-thue-thu-nhap-ca-nhan.jpg
#Biểu thuế thu nhập cá nhân #Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi #Thay đổi chính sách thuế 2026 #Quy định thuế mới #Ảnh hưởng đến người nộp thuế

