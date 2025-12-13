[INFOGRAPHIC] Biểu thuế thu nhập cá nhân từ 1/7/2026

Tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12, biểu thuế thu nhập cá nhân đã có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.
Ngoài cụm cảm biến LIDAR trên nóc và các công nghệ tự lái thế hệ tiếp theo, mẫu xe thử nghiệm là Mercedes S-Class facelift mới dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.
21 ngân hàng phối hợp triển khai gói vay ưu đãi cho các dự án hạ tầng, công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đến 2030.
Điểm đáng chú ý nhất trong siêu mô hình của đại gia Đường 'bia' là nhà ở xã hội được đặt ngay phía trên tuyến đường sắt đô thị.
Gỗ mán đỉa có đặc điểm thân thẳng, vỏ nhẵn màu nâu nhạt, lá kép lông chim hai lần, hoa tự chùm bông, quả đậu xoắn, hạt có dây rốn dài.
Một ông chủ doanh nghiệp gây sốt cộng đồng mạng sau khi mạnh tay chi khoảng 37 tỷ mua 18 căn hộ rộng rãi tặng nhân viên với điều kiện duy nhất.
Từng là “báu vật” của sông Mekong và khan hiếm ngoài tự nhiên, cá hô đang trở lại mạnh mẽ nhờ mô hình chăn nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn, kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc.
Trong bối cảnh chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục ở mức cảnh báo đỏ, nhiều gia đình tìm mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.
Hà Nội liên tục ở mức cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí, khiến nhiều gia đình tìm mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe.
Vào mùa, người dân tranh thủ thu hoạch rươi bán với giá cao, vài trăm nghìn đồng/kg, mang về nguồn thu đáng kể.
Trong khi Warren Buffett dành cả đời để tích lũy tài sản và phân tích cổ phiếu, người con trai út Peter Buffett lại tìm thấy đam mê trong nghệ thuật.
Đây là diện tích đất do Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa - đơn vị sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.
Do không còn đáp ứng cơ cấu cổ đông theo quy định, nhiều doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng.
Vải thiều Kaimana cao cấp từ Úc giá cao gấp nhiều lần so với vải thiều chính vụ tại Việt Nam, có lớp vỏ đỏ đậm, phần cùi dày, vị ngọt thanh.
Xuất hiện trong đám cưới Tiên Nguyễn, các ngôi sao đình đám gây chú ý với phong cách sang trọng đi kèm những chiếc túi xách có giá trị đắt đỏ.
Siêu đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ tại Phú Quốc kéo dài 7 ngày, với tổng chi phí ước tính vài trăm tỷ đồng.
Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt vào Top 80 người giàu nhất thế giới, theo cập nhật của Forbes.
Thực đơn trong tiệc cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai sử dụng nhiều nguyên liệu thuộc nhóm 'đắt đỏ' như bào ngư, saffron, truffle, cá tuyết...
11 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 840 tỷ đồng, khách quốc tế hơn 19 triệu lượt...
Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình trang phục Giáng sinh lung linh và ấm áp, tuy nhiên sức mua sụt giảm khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.
Chú trâu màu đen Kuber thu hút sự chú ý bởi kích thước khổng lồ, cao 1,6 mét, chất lượng giống và giá trị kỷ lục.