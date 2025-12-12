Ông chủ gây sốt vì chi 37 tỷ mua 18 căn hộ tặng nhân viên

Một ông chủ doanh nghiệp gây sốt cộng đồng mạng sau khi mạnh tay chi khoảng 37 tỷ mua 18 căn hộ rộng rãi tặng nhân viên với điều kiện duy nhất.

Theo HK01, một chủ doanh nghiệp tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã chi hơn 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng) để mua 18 căn hộ tặng nhân viên. Điều kiện duy nhất của ông dành cho họ là, sau khi nhận nhà, phải tiếp tục gắn bó với công ty ít nhất 5 năm.

Câu chuyện khiến mạng xã hội xứ Trung dậy sóng. Nhiều người bình luận: "Tôi nộp đơn ngay bây giờ có kịp không?”, “Phúc lợi thế này ai nỡ nghỉ việc?”...

Theo thông tin, doanh nghiệp này chuyên sản xuất linh kiện ô tô, có hơn 450 nhân viên. Trong thông tin tuyển dụng, công ty ghi rõ, làm đủ 5 năm có thể được tặng nhà. Từ năm 2024, khi giá nhà xuống thấp, công ty đã mua hàng loạt căn hộ rộng trên 100m2 gần nhà máy làm quà tặng cho nhân viên.

Ông chủ chi hơn 37 tỷ đồng mua 18 căn hộ tặng nhân viên. Ảnh: HK01

Tổng Giám đốc Vương Gia Uyên cho biết, công ty đã trao 5 căn hộ đầu tiên và sẽ tiếp tục tặng 5 căn trong năm nay, 8 căn vào năm sau, hoàn tất tổng cộng 18 căn trong vòng 3 năm. Mục đích chính là giữ chân đội ngũ quản lý cuối năm và tạo động lực cho nhân viên mới. Những người được nhận nhà hiện đều bận chọn vật liệu hoàn thiện nội thất.

Đáng chú ý, hai trong số những người được nhận nhà từng xuất phát từ công nhân tuyến đầu. Sau nhiều năm phấn đấu và thăng tiến lên vị trí quản lý, họ được nhận căn hộ rộng 144m2, trị giá hàng triệu nhân dân tệ.

Không chỉ hào phóng, công ty còn có “công thức” trao nhà chặt chẽ: nhân viên sẽ ký nhận trước, công ty chi toàn bộ chi phí hoàn thiện nội thất. Sau khi làm đủ 5 năm, căn hộ sẽ chính thức sang tên cho họ; lúc đó nhân viên mới hoàn trả chi phí trang trí.

Những người được nhận nhà đa phần là nhân sự kỳ cựu, đang giữ các vị trí quản lý kỹ thuật – nhóm lao động mà thị trường đang cạnh tranh quyết liệt.

Trong số những người may mắn, một nhân viên xúc động chia sẻ rằng vợ chồng anh đã làm việc, thuê trọ và cố gắng bám trụ ở Ôn Châu hơn 10 năm. Mong ước sở hữu một căn nhà luôn là điều xa vời, cho đến khi công ty biến điều đó thành hiện thực.

Chính sách thưởng nhà chưa từng có này không chỉ là câu chuyện hào phóng của một ông chủ, mà còn là lát cắt rất thật về cuộc chạy đua giữ nhân tài giữa thời đại cạnh tranh nhân lực ngày càng căng thẳng.