[INFOGRAPHIC] Bán đảo ở Nga dịch chuyển 2m sau động đất mạnh

Giải mã

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bán đảo Kamchatka dịch chuyển 2m về phía đông nam sau trận động đất mạnh ngày 30/7.

ban-dao-o-nga.jpg
