[INFOGRAPHIC] Bán đảo ở Nga dịch chuyển 2m sau động đất mạnh

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Nga, bán đảo Kamchatka dịch chuyển 2m về phía đông nam sau trận động đất mạnh ngày 30/7.
Ở tuổi 35, Cao Thái Hà vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng mơ ước.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/8, Bạch Dương né thị phi thì vận may tới cửa, sự nghiệp thăng tiến. Thiên Bình đừng tăng khoản vay, chi tiêu có kế hoạch.
Không dây xích, không chuồng trại, chỉ bể bơi gia đình và một con cá sấu Mỹ hung tợn. Ông chủ thản nhiên bơi cùng như chuyện “quá bình thường”.
Thời vận xoay chuyển, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, quý nhân nâng đỡ, vơ hết tài lộc trời ban chỉ sau ngày 8/8/2025.
Một con vẹt cưng được dạy nói tiếng lóng của giới buôn ma túy đã giúp cảnh sát Anh triệt phá một băng đảng lớn, đưa 15 kẻ vào tù với tổng hình phạt hơn 100 năm.
Một loài rắn khuyết (Colubridae) hoàn toàn mới cho khoa học vừa được phát hiện tại vùng rừng núi đá vôi Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình, miền Trung Việt Nam).
Triceratops là một trong những loài khủng long dễ nhận biết nhất thời Kỷ Phấn trắng, nổi bật với ba chiếc sừng và cái bờm xương ấn tượng phía sau đầu.
Theo tử vi dự đoán, từ 2026-2027, 3 con giáp dưới đây cầu được ước thấy cực kỳ giàu có.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý cố gắng để nâng cao hiệu suất công việc, trong khi tuổi Sửu cẩu thả nên gặp hạn.
Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 8 trở đi, vận may bắt đầu mỉm cười với 3 con giáp. Những khó khăn dần tan biến, nhường chỗ cho những cơ hội mới.
Mọc nhiều ở Việt Nam, cây cam thảo dây (Abrus precatorius) là một loài thực vật vừa gây chú ý bởi vẻ đẹp độc đáo của hạt, vừa nổi tiếng vì độc tính mạnh.
Đúng Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025, 4 con giáp này bất ngờ được Thần Tài gõ cửa, vận đỏ như son, tiền tiêu rủng rỉnh, niềm vui nhân đôi.
Hoàng Đế Nội Kinh là một trong những y thư cổ điển quan trọng nhất Đông y, được ví như “Kinh thánh” của y học cổ truyền Trung Hoa.
Số mệnh “mở sổ” trong tháng 8 âm lịch, ba con giáp này bước sang tháng 9 gặp cơ may lớn, liên tiếp trúng tài lộc, đổi vận giàu sang.
Peridot là loại đá quý màu xanh lục được con người yêu thích từ hàng nghìn năm trước, gắn liền với thần thoại, tâm linh và cả thiên văn học.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/8, Thiên Bình có định hướng rõ ràng, dễ thu được thành quả. Ma Kết có được cơ hội làm giàu, hứa hẹn đổi đời nhanh chóng.
Loài rùa biển tồn tại từ thời khủng long, có thể lặn sâu hàng trăm mét, và góp phần cân bằng hệ sinh thái đại dương một cách đáng kinh ngạc.
Ngay trước ngày rằm tháng 6 nhuận, 3 con giáp may mắn nhất sẽ đón nhận cơ hội vàng để gia tăng thu nhập, cả nguồn tiền chính và phụ đều có sự đột phá ấn tượng.
Nhiều người thấy bóng đè, tiếng nói lạ hay hình ảnh đáng sợ trước khi ngủ. Khoa học gọi đó là ảo giác hypnagogic – hiện tượng bí ẩn ít ai hiểu rõ.
Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác nhận Thất diệp nhất chi hoa sinh - loài trong Sách đỏ Việt Nam - sinh trưởng trong lâm phần do đơn vị này quản lý.
Suốt 5 năm liên tiếp từ 2025 - 20230, 3 con giáp này nổi bật nhất về tài lộc và khả năng làm đâu trúng đó, tiền đẻ ra tiền.