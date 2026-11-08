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[GALLERY] Đọ sắc Tiểu Vy - Ngọc Xuân phim ‘Bò sữa bay’

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Đọ sắc Tiểu Vy - Ngọc Xuân phim ‘Bò sữa bay’

Trần Tiểu Vy và Ngọc Xuân cùng góp mặt trong “Bò sữa bay”, thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp riêng và những nỗ lực làm mới bản thân qua diễn xuất.

Thu Cúc (tổng hợp)
“Bò sữa bay” quy tụ Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Trần Tiểu Vy, Võ Điền Gia Huy cùng nhiều diễn viên khác. Trong phim, Mai (Tiểu Vy) dành tình cảm đơn phương cho Trâu (Nguyễn Hùng), nhưng anh lại dần nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân). Ảnh: FB Tiểu Vy.
“Bò sữa bay” quy tụ Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Trần Tiểu Vy, Võ Điền Gia Huy cùng nhiều diễn viên khác. Trong phim, Mai (Tiểu Vy) dành tình cảm đơn phương cho Trâu (Nguyễn Hùng), nhưng anh lại dần nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân). Ảnh: FB Tiểu Vy.
Trong phim, Ngọc Xuân vào vai San, nữ nhà khoa học vừa trở về từ Cuba, tham gia nghiên cứu công thức sữa mới cho nông trường bò sữa. Theo An ninh Thủ đô, nữ diễn viên đề xuất tạo hình tóc ngắn nhằm thể hiện cá tính hiện đại của nhân vật. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Trong phim, Ngọc Xuân vào vai San, nữ nhà khoa học vừa trở về từ Cuba, tham gia nghiên cứu công thức sữa mới cho nông trường bò sữa. Theo An ninh Thủ đô, nữ diễn viên đề xuất tạo hình tóc ngắn nhằm thể hiện cá tính hiện đại của nhân vật. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngọc Xuân trải qua nhiều lần thử tóc giả trước khi thuyết phục được đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt chấp thuận tạo hình tóc ngắn. Đây cũng là dịp để cô thực hiện mong muốn có kiểu tóc giống thần tượng Anne Hathaway trong phim “Interstellar”. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngọc Xuân trải qua nhiều lần thử tóc giả trước khi thuyết phục được đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt chấp thuận tạo hình tóc ngắn. Đây cũng là dịp để cô thực hiện mong muốn có kiểu tóc giống thần tượng Anne Hathaway trong phim “Interstellar”. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Trước “Bò sữa bay”, Ngọc Xuân từng gây chú ý khi xuất hiện trong MV “Vì sao sáng” của Lam Trường. Cô tiếp tục góp mặt trong các phim “Ngày xưa có một chuyện tình”, “Làm giàu với ma 2” và “Tử chiến trên không”. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Trước “Bò sữa bay”, Ngọc Xuân từng gây chú ý khi xuất hiện trong MV “Vì sao sáng” của Lam Trường. Cô tiếp tục góp mặt trong các phim “Ngày xưa có một chuyện tình”, “Làm giàu với ma 2” và “Tử chiến trên không”. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngọc Xuân từng được gọi là “Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt” bởi gương mặt có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Trung Quốc. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô có phần ngại ngùng trước biệt danh này. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngọc Xuân từng được gọi là “Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt” bởi gương mặt có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Trung Quốc. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô có phần ngại ngùng trước biệt danh này. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngoài diễn xuất, Ngọc Xuân có sở thích nhiếp ảnh và thường mang theo máy ảnh trong những chuyến đi. Cô cũng yêu thích trekking, khám phá thiên nhiên và chinh phục các cung đường. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Ngoài diễn xuất, Ngọc Xuân có sở thích nhiếp ảnh và thường mang theo máy ảnh trong những chuyến đi. Cô cũng yêu thích trekking, khám phá thiên nhiên và chinh phục các cung đường. Ảnh: FB Ngọc Xuân.
Theo VOV, Trần Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, cô công nhân xông xáo, tháo vát tại nông trường bò sữa. Nhân vật dành tình cảm đơn phương cho Trâu và tìm cách bày tỏ khi nhận ra anh dần có tình cảm với San. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Theo VOV, Trần Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, cô công nhân xông xáo, tháo vát tại nông trường bò sữa. Nhân vật dành tình cảm đơn phương cho Trâu và tìm cách bày tỏ khi nhận ra anh dần có tình cảm với San. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Lần đầu đến Mộc Châu ghi hình, Tiểu Vy có dịp trải nghiệm vắt sữa bò và tiếp xúc với những người bạn diễn bốn chân. Ê-kíp cũng trải qua nhiều đêm quay trong thời tiết lạnh 5-10 độ C, với những buổi quây quần bên bếp lửa, chia sẻ khoai nướng. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Lần đầu đến Mộc Châu ghi hình, Tiểu Vy có dịp trải nghiệm vắt sữa bò và tiếp xúc với những người bạn diễn bốn chân. Ê-kíp cũng trải qua nhiều đêm quay trong thời tiết lạnh 5-10 độ C, với những buổi quây quần bên bếp lửa, chia sẻ khoai nướng. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Trong quá trình ghi hình, Tiểu Vy thử sức với những phân cảnh hành động cùng Võ Điền Gia Huy. Một cảnh quay có cường độ mạnh khiến vùng cổ của cô bị trầy xước, bầm tím. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Trong quá trình ghi hình, Tiểu Vy thử sức với những phân cảnh hành động cùng Võ Điền Gia Huy. Một cảnh quay có cường độ mạnh khiến vùng cổ của cô bị trầy xước, bầm tím. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy gây chú ý với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và nụ cười rạng rỡ. Người đẹp thường lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn vẻ nữ tính cùng vóc dáng thanh mảnh. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy gây chú ý với gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa và nụ cười rạng rỡ. Người đẹp thường lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn vẻ nữ tính cùng vóc dáng thanh mảnh. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Sau khi đăng quang, Tiểu Vy từng bước thử sức với lĩnh vực điện ảnh qua các phim “Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái”, “Mai”, “Bộ tứ báo thủ”, “Ốc mượn hồn”. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Sau khi đăng quang, Tiểu Vy từng bước thử sức với lĩnh vực điện ảnh qua các phim “Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái”, “Mai”, “Bộ tứ báo thủ”, “Ốc mượn hồn”. Ảnh: FB Tiểu Vy.
Xem video Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ cô sợ, tủi thân khi bị gắn mác "bình hoa di động". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Bò sữa bay #Trần Tiểu Vy #Ngọc Xuân #Nguyễn Hùng #phim Việt #đọ sắc diễn viên

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