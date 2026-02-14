[INFOGRAPHIC] 2 siêu tháp sắp soán ngôi Landmark 81

Hai công trình này được xem là "biểu tượng tiếp theo" sau Landmark 81, báo hiệu giai đoạn phát triển mạnh của hạ tầng cao tầng và đô thị hiện đại tại Việt Nam.
Nhân dịp Valentine 14/2, vợ chồng Hùng Thuận tranh thủ đi biển. Nam diễn viên hài hước gọi vợ là “cục vàng” khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.
Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, bà xã Thành Chung kỳ công trang hoàng căn biệt thự với cây rực rỡ và những ánh đèn nhấp nháy mang đậm không khí Tết truyền thống.
Đón Tết Bính Ngọ 2026, biệt thự của Cường Đô La - Đàm Thu Trang rực rỡ với màu đỏ chủ đạo, hệ thống đèn tạo nên khung cảnh lung linh.
Biệt thự của vợ chồng Đoàn Văn Hậu được phối hợp hài hòa, từ bình hoa lớn đặt giữa phòng khách, cành đào được uốn thế mềm mại bên bàn ăn...
Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, căn nhà của NSND Tự Long rực rỡ với đủ các loại hoa tươi, biến tổ ấm như một vườn xuân nhỏ xinh.
Năm Bính Ngọ 2026 thuộc hành Hỏa, năng lượng Hỏa vượng nên các gam màu tím, hồng được yêu thích, giúp kích hoạt may mắn, rước lộc vào nhà.
Căn nhà ở quê của diễn viên Chi Bảo mang hơi hướng hiện đại, nghỉ dưỡng nhưng vẫn giữ nét yên bình với nhiều cây cối xanh mướt.
Đón Tết Bính Ngọ 2026, cổng biệt thự của Hồ Ngọc Hà thiết kế thêm họa tiết mềm mại, giúp tổng thể không gian sang trọng nhưng vẫn giữ được nét truyền thống.
Đón Tết Bính Ngọ 2026, penthouse của Hannah Olala tràn ngập không khí xuân bằng những bình đào nở rộ.
Với lớp vỏ gạch đỏ mang phong cách nhiệt đới, ngôi nhà dành hẳn một phần không gian để tạo nên khu vườn xanh mát, đồng nhất phong cách thiết kế trong - ngoài.
Lan hồ điệp từ lâu được xem là “nữ hoàng” của các loài hoa chưng Tết nhờ vẻ đẹp thanh lịch, bền lâu và ý nghĩa phong thủy tốt lành.
Nhận diện sớm những sai lầm khi mua nhà nhiều người mắc sẽ giúp người mua tránh rủi ro, đưa ra lựa chọn phù hợp và an tâm hơn khi “an cư lạc nghiệp”.
Khu vườn của ca sĩ Trọng Tấn tại quê nhà Thanh Hóa trồng nhiều cây ăn trái: mít, hồng, trứng gà, bưởi... Cây nào cũng cho trái trĩu cành.
Căn biệt thự của nhà trai giống như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, nổi tiếng khắp Bến Tre bởi kiến trúc bề thế và quy mô rộng lớn.
Thay vì bỏ đi sau vài ngày trưng Tết, không ít loại hoa có thể tận dụng để trồng lại trong vườn, tiếp tục sinh trưởng và nở hoa trong những mùa sau.
Từ tổng thể kiến trúc, tỷ lệ mặt tiền đến không gian, mọi chi tiết trong biệt thự đều được xử lý để tạo cảm giác bề thế, chỉn chu nhưng không nặng nề.
Bên ngoài giống như một ngôi nhà duy nhất, nhưng thực tế hai gia đình đều có không gian riêng và không gian chung ở bên trong.
Không chỉ có hoa đẹp rực rỡ, những loại cây này còn tượng trưng cho sự giàu có, may mắn, mang lại phước lành cho gia chủ trong năm mới.
Căn nhà 1 tầng được tổ chức thành các khối rải theo địa hình tự nhiên để ưu tiên giữ gìn cây xanh.
Khi thiết kế phòng ngủ, nhiều gia chủ quá chú trọng vào thẩm mỹ, quên công năng cốt lõi, dẫn đến sai lầm tai hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần.
Nhiều loại cây không cần ánh sáng mạnh, vẫn sinh trưởng tốt và mang lại lợi ích tích cực cho sức khỏe con người.