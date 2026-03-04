Chuyên gia giải mã cách loài ngựa tạo ra hai âm thanh khác nhau cùng lúc

Hà Nội

Các nhà khoa học phát hiện ngựa có thể tạo ra 2 âm thanh khác nhau cùng lúc, gồm một âm cao và một âm thấp, biến mỗi tiếng hí thành thông điệp 2 tầng nghĩa.

Tâm Anh (TH)
Theo SciTechDaily, tiếng hí của loài ngựa rất đặc biệt vì kết hợp cả âm cao và âm thấp cùng một lúc. Để giải mã bí ẩn này, các nhà khoa học đã phân tích cấu trúc thanh quản, dữ liệu thú y và đặc điểm âm học của tiếng hí. Ảnh: Shutterstock.
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Current Biology, các chuyên gia đã hé lộ cách loài ngựa có thể tạo ra hai âm thanh khác nhau cùng lúc. Ảnh: Elodie Briefer.
Theo nhóm nghiên cứu, ngựa tạo ra âm thấp bằng cách rung dây thanh âm, tương tự như cách con người hát. Cùng lúc đó, chúng tạo ra âm cao bằng cách "huýt sáo" qua thanh quản, khi luồng không khí đi qua tạo ra nhiễu động bên trong. Ảnh: Pixabay: Regenschauer, Horse, CC0.
Đây là một hiện tượng âm thanh hiếm gặp gọi là "biphonation" (tạm dịch là song âm), tức là một âm thanh chứa 2 tần số cơ bản khác nhau gồm một cao và một thấp. Ảnh: Earth.com.
"Giờ đây chúng tôi đã xác định được chính xác cách 2 tần số trong tiếng hí của ngựa được tạo ra", tác giả chính của nghiên cứu và làm việc tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch), bà Elodie Briefer cho biết. Ảnh: acceptphoto/Shutterstock.com.
Trước đó, các nghiên cứu đã chỉ ra hai tần số này mang những thông tin khác nhau về trạng thái cảm xúc của ngựa, nhưng cơ chế phát âm vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: equusmagazine.com.
Theo nghiên cứu mới công bố, phần âm cao được tạo ra bởi "huýt sáo thanh quản", tương tự cách con người huýt sáo bằng môi nhưng diễn ra hoàn toàn bên trong thanh quản của ngựa. Ảnh: horseillustrated.com.
Trước đây, hiện tượng này chỉ được ghi nhận ở các loài gặm nhấm nhỏ như chuột. Ngựa là loài động vật có vú lớn đầu tiên được các chuyên gia phát hiện sử dụng cơ chế này. Đồng thời, ngựa cũng là loài duy nhất biết kết hợp huýt sáo thanh quản với rung dây thanh âm trong cùng một âm thanh. Ảnh: catnap/Alamy Stock Photo.
Các nhà khoa học tin rằng khả năng song âm giúp loài ngựa truyền tải nhiều thông tin cùng lúc, ví dụ như vừa thể hiện cảm xúc vừa truyền tín hiệu xã hội. Khám phá này giúp chúng ta hiểu nhiều hơn về cách loài ngựa giao tiếp với nhau qua tiếng hí. Ảnh: Anadolu Agency/Contributor via Getty Images.
#loài ngựa #tiếng hí của ngựa #ngựa tạo ra hai âm thanh khác nhau #ngựa #âm thanh #biphonation

