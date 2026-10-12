Hyundai tăng tốc hơn 32%, Tucson bứt phá lập mốc 1.000 xe tháng 9/2026

Nhờ lực đẩy bứt phá từ nhóm xe gầm cao, Hyundai Việt Nam đạt doanh số 3.872 xe tháng 9/2026, tăng ấn tượng 32,2% và chính thức khép lại 3 quý với hơn 35.400 xe.

Video: Trải nghiệm nhanh Hyundai Tucson hybrid tại Việt Nam.

Tập đoàn Thành Công (TC Group) vừa công bố kết quả bán hàng xe Hyundai trong tháng 9/2026. Theo đó, trong tháng vừa qua, người Việt đã mua tổng cộng 3.872 chiếc ô tô Hyundai, tăng trưởng 32,2%.

Trong tháng 9/2026, Tucson ghi nhận doanh số 1.004 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm Hyundai. So với tháng liền trước, mẫu SUV cỡ C này tăng trưởng đến 65,4%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tucson đạt 6.716 xe, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của Hyundai Thành Công tại thị trường Việt Nam.

Hyundai Tucson vượt mốc doanh số 1.000 xe trong tháng 9/2026.

Đứng tiếp theo là Hyundai Creta với doanh số 849 xe trong tháng 9, tăng trưởng 39,4%. Con số này đưa doanh số cộng dồn từ đầu năm đến nay của mẫu SUV cỡ B này lên 6.849 xe.

Trái ngược với Tucson và Creta, các mẫu xe còn lại của Hyundai sở hữu doanh số kém ấn tượng. Đứng ở vị trí thứ 3 trong gia đình Hyundai là Accent với 204 chiếc bán ra, tăng trưởng 35%. Tuy nhiên, so với hai người anh em Creta và Tucson, Hyundai Accent sở hữu doanh số chỉ bằng 1/4 và 1/5.

Hyundai Creta với doanh số 849 xe trong tháng 9, tăng trưởng 39,4%.

Tiếp theo là Hyundai Stargazer, bám sát Accent với lượng xe bán ra đạt 200 chiếc, tăng trưởng 30,7%. Từ đầu năm đến nay, khách hàng Việt đã mua tổng cộng 2.597 chiếc MPV cỡ nhỏ này.

Đứng phía sau là Hyundai Grand i10 với doanh số tăng trưởng 81,3% lên 165 xe. Doanh số tích lũy trong 9 tháng đầu năm của mẫu xe hạng A này đạt 1.637 xe.

Hyundai Santa Fe đạt doanh số 107 xe, chỉ tăng đúng 4 chiếc so với tháng liền trước dù liên tục được hãng ưu đãi 220 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai Santa Fe đạt doanh số 107 xe, chỉ tăng đúng 4 chiếc so với tháng liền trước dù liên tục được hãng ưu đãi 220 triệu đồng. Doanh số cộng dồn trong 9 tháng đầu năm nay của mẫu SUV hạng trung này cũng khá khiêm tốn, chỉ đạt 1.389 xe.

Những mẫu xe còn lại của Hyundai đều có doanh số dưới 100 chiếc, bao gồm Palisade (84 chiếc), Custin (54 chiếc), Venue (46 chiếc) và Elantra (16 chiếc). So với tháng 8/2026, bộ đôi Palisade và Custin đều giảm doanh số. Trong khi đó, Venue và Elantra tăng trưởng nhẹ.

Hyundai Stargazer bám sát Accent với lượng xe bán ra đạt 200 chiếc.

Song song với mảng xe du lịch, xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.138 xe trong tháng 9/2026, tăng trưởng 14,3%. Kết quả này nâng tổng doanh số lũy kế 9 tháng đầu năm của xe thương mại Hyundai lên 10.687 xe.

Trong tháng 10/2026 này, Hyundai Thành Công tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi chính hãng dành cho các mẫu xe với giá trị từ 28-220 triệu đồng. Các mẫu xe Hyundai được khuyến mãi trong tháng này gồm Santa Fe, Grand i10, Accent, Tucson, Creta, Stargazer, Palisade và Venue.