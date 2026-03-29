Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hyundai cảnh báo nguy cơ giá ôtô có thể biến động mạnh

Hyundai Thái Lan cảnh báo giá ôtô có thể tăng mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện và chi phí năng lượng leo thang từ các xung đột địa chính trị.

Nguyễn Thảo
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS 2026), đại diện Hyundai Thái Lan vừa đưa ra những nhận định đáng chú ý về tình hình thị trường ôtô trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Sự kết hợp giữa biến động năng lượng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện đang tạo ra áp lực lớn, buộc các nhà sản xuất phải xem xét lại cấu trúc giá bán trong thời gian tới.

Giám đốc Hyundai Mobility Thailand, ông Wallop Chalermwongsewech, cho biết nếu tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, ngành ôtô toàn cầu sẽ đối mặt với hệ lụy nghiêm trọng. Hiện tại, dấu hiệu thiếu hụt chip bán dẫn đã bắt đầu tái xuất hiện tại một số khu vực, đe dọa trực tiếp đến tiến độ sản xuất của nhiều hãng xe lớn.

1-4558.jpg
Giám đốc Hyundai Mobility Thailand, ông Wallop Chalermwongsewech.

Bên cạnh đó, việc giá năng lượng duy trì ở mức cao đang đẩy chi phí logistics và vận hành nhà máy lên mức kỷ lục. Theo phân tích từ phía Hyundai, sự gián đoạn nguồn cung linh kiện kết hợp với chi phí đầu vào tăng mạnh là những nhân tố chính có khả năng dẫn đến việc điều chỉnh giá xe mới. Điều này tương tự như những gì thị trường từng trải qua trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Trước những tín hiệu về chi phí leo thang, đại diện hãng xe Hàn Quốc khuyến nghị khách hàng có nhu cầu thực tế nên cân nhắc việc mua xe sớm. Lý do được đưa ra là các lô xe hiện tại vẫn đang được áp dụng mức giá dựa trên cấu trúc chi phí cũ, chưa chịu tác động từ các đợt tăng giá linh kiện và vận tải mới nhất.

Việc đưa ra quyết định sớm được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng tránh được rủi ro tài chính khi giá bán bị điều chỉnh. Đồng thời, hành động này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì dòng tiền ổn định cho nền kinh tế, hạn chế các tác động tiêu cực lan rộng khi thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh.

3-2786.jpg
Khủng hoảng năng lượng tại Thái Lan hiện đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng. Trong ngắn hạn, một bộ phận lớn khách hàng có tâm lý chuyển dịch từ xe động cơ đốt trong sang xe thuần điện nhằm tối ưu chi phí. Tuy nhiên, khi giá năng lượng leo thang trên diện rộng, chi phí vận hành của cả xe xăng lẫn xe điện đều sẽ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Đáng chú ý, giá bán trung bình của mỗi chiếc xe tại thị trường Thái Lan đã giảm mạnh trong vài năm qua, hiện chỉ còn dao động trong khoảng 300.000 - 500.000 baht (tương đương 9.100 - 15.200 USD). Sự sụt giảm về giá trị trung bình này khiến tổng quy mô thị trường trở nên nhạy cảm hơn trước các tác động từ bên ngoài.

Trước khi các biến động địa chính trị bùng phát, Hyundai từng kỳ vọng thị trường ôtô Thái Lan năm 2026 sẽ đạt sản lượng khoảng 620.000 xe, tăng trưởng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên, các kịch bản tiêu cực hiện đang được tính đến do ảnh hưởng của xung đột kéo dài.

Trong trường hợp chuỗi cung ứng bị đứt gãy nghiêm trọng và chi phí vận chuyển không hạ nhiệt, quy mô thị trường ô tô có thể sụt giảm từ 10% đến 20%. Hệ quả này không chỉ ảnh hưởng đến doanh số của các hãng xe mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch mua sắm của hàng triệu người tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Á.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Xiaomi tăng trưởng ấn tượng trong thị trường ôtô điện Trung Quốc

Bán hơn 39.000 xe trong tháng đầu năm 2026, Xiaomi YU7 là chìa khóa giúp hãng đạt doanh số cao và mở rộng chiến lược ra quốc tế.

Video: Giới thiệu mẫu xe điện Xiaomi Vision mới.

Theo Car News China, Xiaomi vừa thông báo đã đạt cột mốc doanh số 600.000 xe kể từ thời điểm ra mắt hồi tháng 4/2024. Thành tích này của “tân binh” Xiaomi Auto xuất phát từ doanh số hàng tháng ở mức cao, cộng với vị thế hãng trên thị trường xe năng lượng mới tại Trung Quốc đang ngày càng cải thiện.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Loạt ôtô mới mở cọc, mở bán tại thị trường Việt Nam đầu 2026

Loạt ôtô mới hé lộ ra mắt thị trường Việt trong tháng 2/2026, kèm thông tin chi tiết và mở cọc trước khi chính thức tổ chức sự kiện ra mắt trong tương lai gần.

1-4824.jpg
Mặc dù nhiều mẫu xe mới được công bố trên thị trường ôtô Việt trong tháng 2/2026, nhưng đa phần các hãng đều lựa chọn công bố thông tin chi tiết và mở cọc và hé lộ giá bán, trước khi chính thức tổ chức sự kiện ra mắt vào một thời điểm khác trong tương lai gần.
3-2134.jpg
Volkswagen Teramont Pro
﻿Trong khi Mỹ và thị trường toàn cầu vẫn đang chờ đợi chiếc SUV cỡ lớn 7 chỗ Atlas thế hệ 2 được ra mắt, mẫu xe này đã được ra mắt Trung Quốc từ 1 năm trước với tên gọi Teramont Pro và hiện tại đã có mặt ở Việt Nam. Hệ thống 20 đại lý chính hãng Volkswagen toàn quốc bắt đầu nhận đặt cọc Teramont Pro.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota Camry bất ngờ lọt top ôtô ế nhất thị trường Việt tháng 1/2026

Toyota Camry cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng D được công bố doanh số bán hàng trong tháng 1/2026 với chỉ 16 chiếc bán ra.

Video: Trải nghiệm Toyota Camry 2025 tại Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, phần lớn các mẫu ôtô đang bán tại Việt Nam đều sụt giảm doanh số. Ngay cả những mẫu xe được ưa chuộng như Toyota Camry cũng không phải ngoại lệ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Loa thông minh biến thành gián điệp

Loa thông minh có thể bị hacker chiếm quyền, âm thầm nghe lén và thu thập dữ liệu cá nhân, biến thiết bị quen thuộc thành mối nguy an ninh trong gia đình.