Hyundai cảnh báo nguy cơ giá ôtô có thể biến động mạnh.

Hyundai Thái Lan cảnh báo giá ôtô có thể tăng mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện và chi phí năng lượng leo thang từ các xung đột địa chính trị.

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS 2026), đại diện Hyundai Thái Lan vừa đưa ra những nhận định đáng chú ý về tình hình thị trường ôtô trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Sự kết hợp giữa biến động năng lượng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng linh kiện đang tạo ra áp lực lớn, buộc các nhà sản xuất phải xem xét lại cấu trúc giá bán trong thời gian tới.

Giám đốc Hyundai Mobility Thailand, ông Wallop Chalermwongsewech, cho biết nếu tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, ngành ôtô toàn cầu sẽ đối mặt với hệ lụy nghiêm trọng. Hiện tại, dấu hiệu thiếu hụt chip bán dẫn đã bắt đầu tái xuất hiện tại một số khu vực, đe dọa trực tiếp đến tiến độ sản xuất của nhiều hãng xe lớn.

Bên cạnh đó, việc giá năng lượng duy trì ở mức cao đang đẩy chi phí logistics và vận hành nhà máy lên mức kỷ lục. Theo phân tích từ phía Hyundai, sự gián đoạn nguồn cung linh kiện kết hợp với chi phí đầu vào tăng mạnh là những nhân tố chính có khả năng dẫn đến việc điều chỉnh giá xe mới. Điều này tương tự như những gì thị trường từng trải qua trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Trước những tín hiệu về chi phí leo thang, đại diện hãng xe Hàn Quốc khuyến nghị khách hàng có nhu cầu thực tế nên cân nhắc việc mua xe sớm. Lý do được đưa ra là các lô xe hiện tại vẫn đang được áp dụng mức giá dựa trên cấu trúc chi phí cũ, chưa chịu tác động từ các đợt tăng giá linh kiện và vận tải mới nhất.

Việc đưa ra quyết định sớm được kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng tránh được rủi ro tài chính khi giá bán bị điều chỉnh. Đồng thời, hành động này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì dòng tiền ổn định cho nền kinh tế, hạn chế các tác động tiêu cực lan rộng khi thị trường bước vào giai đoạn biến động mạnh.

Khủng hoảng năng lượng tại Thái Lan hiện đang tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng. Trong ngắn hạn, một bộ phận lớn khách hàng có tâm lý chuyển dịch từ xe động cơ đốt trong sang xe thuần điện nhằm tối ưu chi phí. Tuy nhiên, khi giá năng lượng leo thang trên diện rộng, chi phí vận hành của cả xe xăng lẫn xe điện đều sẽ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Đáng chú ý, giá bán trung bình của mỗi chiếc xe tại thị trường Thái Lan đã giảm mạnh trong vài năm qua, hiện chỉ còn dao động trong khoảng 300.000 - 500.000 baht (tương đương 9.100 - 15.200 USD). Sự sụt giảm về giá trị trung bình này khiến tổng quy mô thị trường trở nên nhạy cảm hơn trước các tác động từ bên ngoài.