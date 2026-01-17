Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Huyền Lizzie diện áo dài đẹp miễn chê, khoe vẻ dịu dàng nền nã

Cộng đồng trẻ

Huyền Lizzie diện áo dài đẹp miễn chê, khoe vẻ dịu dàng nền nã

Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Huyền Lizzie ghi điểm tuyệt đối khi xuất hiện trong những thiết kế áo dài truyền thống.

Thiên Anh
Trong bộ ảnh, Huyền Lizzie lựa chọn nhiều mẫu áo dài với gam màu trang nhã, từ vàng nhạt, đỏ trầm đến hồng phấn, được tô điểm bằng họa tiết hoa mềm mại.
Trong bộ ảnh, Huyền Lizzie lựa chọn nhiều mẫu áo dài với gam màu trang nhã, từ vàng nhạt, đỏ trầm đến hồng phấn, được tô điểm bằng họa tiết hoa mềm mại.
Phom dáng áo dài ôm vừa vặn giúp nữ diễn viên tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trong khi chất liệu lụa, gấm rủ nhẹ mang lại cảm giác uyển chuyển, tinh tế.
Phom dáng áo dài ôm vừa vặn giúp nữ diễn viên tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trong khi chất liệu lụa, gấm rủ nhẹ mang lại cảm giác uyển chuyển, tinh tế.
Điểm nhấn nằm ở cách Huyền Lizzie tiết chế phụ kiện, chỉ sử dụng hoa cài tóc, khuyên tai nhỏ để giữ trọn tinh thần truyền thống.
Điểm nhấn nằm ở cách Huyền Lizzie tiết chế phụ kiện, chỉ sử dụng hoa cài tóc, khuyên tai nhỏ để giữ trọn tinh thần truyền thống.
Nhan sắc của Huyền Lizzie trong những khung hình này được nhận xét là “đẹp không tì vết”.
Nhan sắc của Huyền Lizzie trong những khung hình này được nhận xét là “đẹp không tì vết”.
Gương mặt trái xoan hài hòa, làn da trắng mịn cùng đường nét thanh tú giúp cô toát lên vẻ đằm thắm, chuẩn mực của người phụ nữ Á Đông. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da căng bóng và ánh nhìn dịu dàng càng làm nổi bật thần thái nền nã khi diện áo dài.
Gương mặt trái xoan hài hòa, làn da trắng mịn cùng đường nét thanh tú giúp cô toát lên vẻ đằm thắm, chuẩn mực của người phụ nữ Á Đông. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da căng bóng và ánh nhìn dịu dàng càng làm nổi bật thần thái nền nã khi diện áo dài.
Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, loạt ảnh còn cho thấy sự chín muồi trong phong thái của Huyền Lizzie.
Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, loạt ảnh còn cho thấy sự chín muồi trong phong thái của Huyền Lizzie.
Từng cử chỉ, ánh mắt đều toát lên sự điềm tĩnh, sâu lắng – điều mà khán giả dễ dàng nhận ra ở Huyền Lizzie trong những năm gần đây, khi cô bước vào giai đoạn trưởng thành cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp.
Từng cử chỉ, ánh mắt đều toát lên sự điềm tĩnh, sâu lắng – điều mà khán giả dễ dàng nhận ra ở Huyền Lizzie trong những năm gần đây, khi cô bước vào giai đoạn trưởng thành cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp.
Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Xuất thân là hot girl đời đầu, cô từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách của VTV như Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Thương ngày nắng về. Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với các dự án Chúng ta của 8 năm sau và Cách em 1 milimet (2025).
Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Xuất thân là hot girl đời đầu, cô từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách của VTV như Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Thương ngày nắng về. Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với các dự án Chúng ta của 8 năm sau và Cách em 1 milimet (2025).
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ổn định, đời sống cá nhân của Huyền Lizzie cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi ly hôn vào năm 2019, cô lựa chọn làm mẹ đơn thân và dành nhiều thời gian chăm sóc con trai – bé Nem.
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ổn định, đời sống cá nhân của Huyền Lizzie cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi ly hôn vào năm 2019, cô lựa chọn làm mẹ đơn thân và dành nhiều thời gian chăm sóc con trai – bé Nem.
Huyền Lizzie hiện tại vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung cho công việc và gia đình nhỏ, giữ tinh thần tích cực và lối sống cân bằng.
Huyền Lizzie hiện tại vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung cho công việc và gia đình nhỏ, giữ tinh thần tích cực và lối sống cân bằng.
Thiên Anh
#Huyền Lizzie áo dài truyền thống #Phong cách dịu dàng nền nã #Hình ảnh thời trang Việt #Trang phục áo dài đẹp #Nét đẹp truyền thống #Huyền Lizzie

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT