Huy Trần khoe cuộc sống làm bố bỉm sữa

Giải trí

Huy Trần khoe cuộc sống làm bố bỉm sữa

Huy Trần cùng Ngô Thanh Vân đưa con gái đi nghỉ dưỡng. Ngoài chăm sóc ái nữ, Huy Trần chiều chuộng vợ. 

Huy Trần - Ngô Thanh Vân vừa đưa con gái Gạo đi nghỉ dưỡng ở biển. Ảnh: Instagram Huy Trần.
Huy Trần hé lộ khoảnh khắc chơi đùa cùng con gái trên bờ biển. Ảnh: Instagram Huy Trần.
Chồng Ngô Thanh Vân khéo chăm sóc con gái nhỏ. Trong ảnh, Huy Trần ân cần vỗ lưng cho bé Gạo ợ hơi. Ảnh: Instagram Huy Trần.
Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc ru con ngủ. Ảnh: Instagram Huy Trần.
Chồng Ngô Thanh Vân địu con nhỏ mỗi khi ra ngoài. Ảnh: Instagram Huy Trần.
Khi con gái chào đời, Huy Trần trải lòng: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay". Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Vợ chồng Ngô Thanh Vân cảm thật may mắn và biết ơn vì bé Gạo gia nhập tổ ấm. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngoài chăm sóc ái nữ, Huy Trần chiều chuộng Ngô Thanh Vân. Ảnh: Instagram Huy Trần.
Anh thường xuyên vào bếp nấu ăn cho vợ. Ít tháng qua, từ các món cho bà bầu, Huy Trần chuyển sang nấu các món ngon cho mẹ bỉm sữa. Ảnh: Instagram Huy Trần.
"Mẹ bỉm trông em mà lướt thấy thèm quá nên papa Huy ra tay vào bếp nấu ngay bánh bao xá xíu phô mai", Huy Trần chia sẻ. Ảnh: Instagram Huy Trần.
Ngô Thanh Vân tươi tắn sau ít tháng sinh nở. Nữ diễn viên tâm sự về việc làm mẹ bỉm sữa: "Gạo lớn nhanh quá. Ba mẹ còn chưa kịp nhận ra mình đã làm ba mẹ như thế nào, thì con đã lớn mất rồi. Hành trình này thật mới mẻ, nhưng cũng thật tuyệt vời. Ba mẹ trân trọng từng giây phút bên con, đến mức quên cả ngày tháng. Giờ chỉ ước có một nút bấm nào đó để thời gian ngừng lại, để con cứ mãi đáng yêu như thế này trong vòng tay ba mẹ được không?...Yêu con lắm, Gạo của ba mẹ". Ảnh: Instagram Huy Trần.
Thu Cúc (tổng hợp)
