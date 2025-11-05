Hot girl thẩm mỹ nói điều không ngờ với phiên bản 10 năm trước

Là một trong những hiện tượng "dao kéo" chấn động nhất cách đây 10 năm, hot girl thẩm mỹ Vũ Thanh Quỳnh bày tỏ sự trân trọng với quá khứ của bản thân.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi suy nghĩ sâu sắc, có thể đưa được giao trọng trách mới và tài vận khá tốt.
Nằm giữa khu phố cổ vốn chật hẹp nhưng căn nhà của NSƯT Xuân Hinh vẫn sở hữu không gian khá rộng rãi, có góc sân rợp bóng cây xanh.
Vào thời Trung cổ, nhiều phiên tòa xét xử một người có tội hay vô tội bằng cách trải qua các thử thách liên quan đến nước, lửa hoặc kim loại đang cháy.
Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng ở phần thi mặt mộc, dự án môi trường theo nhóm ở cuộc thi Miss Earth 2025.
Mới đây, Tóc Tiên một lần nữa khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng tải loạt ảnh khoe sắc vóc gợi cảm cùng thần thái cuốn hút.
Các nhà khoa học tìm ra nguyên nhân khiến hơn 5 tỷ con sao biển chết hàng loạt ở vùng biển Bắc Mỹ trong hơn 1 thập kỷ qua và ghi nhận sự hồi sinh của chúng.
Một bàn thờ hơn 1.800 năm tuổi có vòng hoa chiến thắng, binh lính và biểu ngữ lạ được tìm thấy giúp hé lộ nhiều thông tin khảo cổ thú vị.
Mùa thu Bắc Kinh khoác lên thủ đô Trung Quốc chiếc áo vàng rực rỡ của lá ngân hạnh, khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lãng mạn và quyến rũ bậc nhất châu Á.
Nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm một quán phở thật tên 'phở anh Hai' ở số 10 Đan Phượng, Hà Nội để thưởng thức, thì xin chúc mừng... bạn đã bị 'lừa' rồi!
Rachel Phan tên thật Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Cô nàng được biết đến là bạn gái hiện tại của Michael Trương "mỹ nam Đảo Thiên Đường".
Hương Giang và Isabella Zabaneh - đại diện Belize tham gia Miss Universe 2025. Mới đây, Isabella hết lời khen ngợi đại diện Việt Nam.
Sau khi sát hại dã man cô gái, dìm xác dưới suối, đối tượng nghiện ma túy một mực đổ hết tội cho người anh trai đã cưu mang mình.
Những hầm chứa vàng khổng lồ trên thế giới không chỉ thể hiện sức mạnh kinh tế mà còn là minh chứng cho nghệ thuật bảo mật tuyệt đối của nhân loại.
Một người đàn ông ở Quảng Trị bắt được một con trăn đất bò qua đường rồi giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là loài loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Honda Việt Nam vừa ra mắt bản nâng cấp cho mẫu Air Blade 160/125. Xe chủ yếu thay đổi về thiết kế, trong khi công nghệ và động cơ gần như giữ nguyên.
Ẩn mình giữa núi rừng La Dạ (Lâm Đồng), hồ Hàm Thuận được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ”, mê hoặc du khách bởi cảnh sắc hoang sơ, yên bình và trù phú.
Sau thời gian vắng bóng để du học, MC Phương Thảo đã trở lại đầy ấn tượng tại sân khấu ĐTDV mùa Đông 2025, khiến cộng đồng Liên Quân vỡ òa cảm xúc.
Từng là biểu tượng của sức mạnh biển cả, khu trục hạm Type 45 nay lại khiến Hải quân Anh khốn đốn vì những lỗi kỹ thuật kéo dài và tiêu tốn ngân sách khổng lồ.
Theo tử vi, trong 10 ngày tới (5/11-14/11), có 4 con giáp đụng trúng mỏ vàng, càng tiêu càng ra tiền, giàu ú ụ.
Nằm giữa vùng sa mạc đỏ miền Trung nước Úc, Vườn quốc gia Uluru-Kata Tjuta là biểu tượng thiên nhiên và tâm linh thiêng liêng của người bản địa Anangu.