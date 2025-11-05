Hot girl thẩm mỹ nói điều không ngờ với phiên bản 10 năm trước

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Là một trong những hiện tượng "dao kéo" chấn động nhất cách đây 10 năm, hot girl thẩm mỹ Vũ Thanh Quỳnh bày tỏ sự trân trọng với quá khứ của bản thân.

Thiên Anh
Mới đây, khi trend ghép ảnh bằng AI đang viral khắp mạng xã hội, Vũ Thanh Quỳnh cũng tận dụng công cụ này để kỷ niệm một thập kỷ lột xác bằng khung hình chung của bản thân và chính mình phiên bản cũ.
Hot girl thẩm mỹ có dòng chia sẻ cảm xúc, đáng chú ý: "Mình sẽ là bạn thân của nhau tới cuối đời. Không được phản bội, không được bỏ rơi nhau, bảo vệ nhau! Cùng cố gắng, hứa nhé (2015 - 2025)".
Thời điểm được phát hiện, cô gái sinh năm 1992 vừa ra trường nhưng không xin được việc làm vì vấn đề ngoại hình. Khiếm khuyết hàm hô, đường nét chưa cân đối khiến Thanh Quỳnh luôn sống trong mặc cảm và ánh mắt thiếu tự tin.
Vũ Thanh Quỳnh hạn chế tiếp xúc với bạn bè, không dám mơ ước vì cho rằng vẻ ngoài chính là rào cản lớn nhất trên con đường tương lai.
May mắn được chương trình tài trợ gói phẫu thuật toàn diện tại Hàn Quốc là bước ngoặt đã thay đổi hoàn toàn số phận của Vũ Thanh Quỳnh.
Sau hành trình phẫu thuật đau đớn, Thanh Quỳnh đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Gương mặt cân đối, đường nét hài hòa, thần thái tươi tắn và tràn đầy sức sống. Những nét đẹp tiềm ẩn như đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn từng bị khuyết điểm che lấp cũng hiện lên rõ nét.
Nhan sắc sau "dao kéo" của Vũ Thanh Quỳnh khiến không ít người ngỡ ngàng và phải công nhận: đây thực sự là một ca thẩm mỹ thành công ngoài sức mong đợi.
Không chỉ xinh đẹp, Thanh Quỳnh còn toát lên sự tự tin và rạng rỡ thứ mà cô chưa từng có được trước đây.
Công cuộc lột xác không chỉ giúp người đẹp này tự tin hơn mà còn mở ra vô số cơ hội nghề nghiệp và tài chính mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới. Từ một cô gái ít khi dám nhìn thẳng vào ống kính, Thanh Quỳnh nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón trong nhiều lĩnh vực.
Vũ Thanh Quỳnh được mời làm mẫu ảnh, tham gia quảng cáo, thử sức với vai trò MC và sau đó bén duyên với công việc tư vấn trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Hàn Quốc.
Thiên Anh
#hot girl thẩm mỹ #Chấn động dao kéo 10 năm #Vũ Thanh Quỳnh #Phẫu thuật thẩm mỹ #Quá khứ và hiện tại #Nghệ thuật làm đẹp

