Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xoài Non như nàng búp bê tuyết ngọt ngào trong bộ ảnh mới

Cộng đồng trẻ

Xoài Non như nàng búp bê tuyết ngọt ngào trong bộ ảnh mới

Hot girl Xoài Non mới đây đã 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh mới giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn, khoe trọn nhan sắc được ví như 'búp bê sống' của mình.

Trầm Phương
Thời gian gần đây, Xoài Non là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là phong độ nhan sắc của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Thời gian gần đây, Xoài Non là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là phong độ nhan sắc của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Trong những khoảnh khắc được bắt gặp khi đi dự sự kiện hay lên sóng livestream, cô bị nhận xét giao diện có phần mũm mĩm, tăng cân so với trước đây. (Ảnh: FBNV)
Trong những khoảnh khắc được bắt gặp khi đi dự sự kiện hay lên sóng livestream, cô bị nhận xét giao diện có phần mũm mĩm, tăng cân so với trước đây. (Ảnh: FBNV)
Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non đã đăng tải bộ ảnh mới, như lời khẳng định về nhan sắc vẫn luôn giữ vững được phong độ, như danh xưng "búp bê sống" nhiều người dành cho cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non đã đăng tải bộ ảnh mới, như lời khẳng định về nhan sắc vẫn luôn giữ vững được phong độ, như danh xưng "búp bê sống" nhiều người dành cho cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Xoài Non hóa thân thành nàng thơ mùa đông với trang phục tông đen ấm áp với áo khoác phao và chiếc khăn len bản to quấn cổ, tương phản nổi bật với tuyết trắng tinh khôi. (Ảnh: FBNV)
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Xoài Non hóa thân thành nàng thơ mùa đông với trang phục tông đen ấm áp với áo khoác phao và chiếc khăn len bản to quấn cổ, tương phản nổi bật với tuyết trắng tinh khôi. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn chính là gương mặt xinh đẹp không tì vết, với đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả dải ngân hà. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn chính là gương mặt xinh đẹp không tì vết, với đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả dải ngân hà. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi má ửng hồng "say rượu", tạo cảm giác lạnh giá mà vẫn ấm áp, ngọt ngào. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi má ửng hồng "say rượu", tạo cảm giác lạnh giá mà vẫn ấm áp, ngọt ngào. (Ảnh: FBNV)
Chiếc kẹp tóc hình nơ trắng nhỏ nhắn cài trên mái tóc nâu dài lượn sóng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu, tinh nghịch, khiến người xem liên tưởng đến những nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích giữa trời tuyết. (Ảnh: FBNV)
Chiếc kẹp tóc hình nơ trắng nhỏ nhắn cài trên mái tóc nâu dài lượn sóng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu, tinh nghịch, khiến người xem liên tưởng đến những nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích giữa trời tuyết. (Ảnh: FBNV)
Một số bức ảnh còn có sự xuất hiện của chiếc ô trong suốt, tạo nên những khuôn hình đậm chất điện ảnh, lãng mạn và đầy suy tư. (Ảnh: FBNV)
Một số bức ảnh còn có sự xuất hiện của chiếc ô trong suốt, tạo nên những khuôn hình đậm chất điện ảnh, lãng mạn và đầy suy tư. (Ảnh: FBNV)
Ở dưới bộ ảnh, nhiều người đã không ngớt để lại những lời khen ngợi, xuýt xoa trước visual "ngọt lịm" của Xoài Non trong bộ ảnh lần này. (Ảnh: FBNV)
Ở dưới bộ ảnh, nhiều người đã không ngớt để lại những lời khen ngợi, xuýt xoa trước visual "ngọt lịm" của Xoài Non trong bộ ảnh lần này. (Ảnh: FBNV)
Dù không sở hữu chiều cao khủng, nhưng với thần thái cuốn hút và tỉ lệ vóc dáng cân đối, Xoài Non vẫn dễ dàng chinh phục mọi phong cách. (Ảnh: FBNV)
Dù không sở hữu chiều cao khủng, nhưng với thần thái cuốn hút và tỉ lệ vóc dáng cân đối, Xoài Non vẫn dễ dàng chinh phục mọi phong cách. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Xoài Non #búp bê sống #nhan sắc #ảnh mùa đông #phong cách nữ tính #trang điểm nhẹ nhàng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT