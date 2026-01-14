Hà Nội

Nàng WAGs Doãn Hải My lên đồ đơn giản vẫn toát lên 'vibe' tiểu thư

Cộng đồng trẻ

Nàng WAGs Doãn Hải My lên đồ đơn giản vẫn toát lên 'vibe' tiểu thư

Dù xuất hiện trong trang phục đời thường giản dị, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn khiến netizen xuýt xoa bởi phong thái sang chảnh đúng chất 'tiểu thư Hà Thành'.

Trầm Phương
Kể từ sau khi kết hôn và đón chào thiên thần nhỏ, Doãn Hải My càng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Mới đây, qua những hình ảnh đời thường được chia sẻ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của mình: không cần cầu kỳ, hàng hiệu phô trương nhưng vẫn đầy cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới nhất, Doãn Hải My lựa chọn set đồ đồng bộ sắc trắng với thiết kế áo tay bồng điệu đà kết hợp cùng quần short năng động. (Ảnh: IGNV)
Gam màu trắng không chỉ giúp cô nàng trông trẻ trung, tươi mới mà còn tôn lên làn da trắng mịn màng. (Ảnh: IGNV)
Cô khéo léo kết hợp cùng đôi giày lười màu beige nhã nhặn và chiếc túi xách họa tiết monogram. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, vẻ ngoài rạng rỡ của bà mẹ một con mới là tâm điểm chú ý. (Ảnh: IGNV)
Với mái tóc đen dài suôn mượt đặc trưng và lối trang điểm nhẹ nhàng như không, Doãn Hải My toát lên vẻ đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh nắng rực rỡ, dù là tạo dáng bên hồ hay đi dạo dưới những tán cây xanh, nàng WAGs vẫn giữ được nét kiêu sa, đài các. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, khoảnh khắc cô xuất hiện cùng nhóc tỳ trong xe đẩy cho thấy hình ảnh một "mẹ bỉm" hiện đại: vừa đảm đang, khéo léo lại vừa không quên chăm sóc diện mạo bản thân. (Ảnh: IGNV)
Sau khi về chung một nhà với hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My được khen ngợi là người phụ nữ của gia đình nhưng vẫn duy trì được sức hút riêng. Cô không chọn lối sống hào nhoáng mà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị, những chuyến đi trải nghiệm thiên nhiên cùng chồng con. (Ảnh: IGNV)
Chính sự tự nhiên, không cố gắng "gồng mình" để trở nên lộng lẫy đã giúp Doãn Hải My xây dựng được hình ảnh một nàng tiểu thư hiện đại: thông minh, xinh đẹp và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình. (Ảnh: IGNV)
