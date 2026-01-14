Hà Nội

Chỉ vỏn vẹn 15s đu trend nhảy theo nhạc, Mai Dora đủ khiến fan thổn thức

Cộng đồng trẻ

Chỉ với 15 giây nhún nhảy theo giai điệu bài nhạc Gameboy, Mai Dora đã lập tức 'thôi miên' người hâm mộ bởi nhan sắc cực phẩm và thần thái không thể rời mắt.

Trầm Phương
Mới đây, nữ MC nóng bỏng nhất làng LMHT Việt Nam - Mai Dora đã khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" khi đăng tải đoạn video ngắn bắt trend trên nền nhạc ca khúc đang hot "Gameboy". Dù video chỉ kéo dài vỏn vẹn 15 giây, nhưng sức công phá từ nhan sắc và thần thái của cô nàng là không thể phủ nhận. (Ảnh: IGNV)
Trong video, Mai Dora xuất hiện với vẻ ngoài cực kỳ chỉn chu và quyến rũ. Cô lựa chọn chiếc váy lụa màu nâu bóng với thiết kế cổ xẻ sâu, khéo léo khoe trọn đường cong chữ S chuẩn chỉnh và vòng một đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Từng nhịp dập dìu, uyển chuyển theo giai điệu "Gameboy" giúp Mai Dora phô diễn trọn vẹn sự gợi cảm mà không cần thực hiện quá nhiều động tác vũ đạo phức tạp. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt sắc sảo cùng những cái nháy mắt của Mai Dora "đốn tim" người xem, cùng với đó là mái tóc đen dài bồng bềnh càng làm tôn lên làn da trắng sứ và gương mặt thanh tú của nữ MC. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh tâm điểm chính là Mai Dora, các "thánh soi" của cộng đồng Esports còn nhanh chóng phát hiện ra một chi tiết thú vị ở góc phòng. Đó chính là chiếc áo thi đấu có in tên "FAKER" - huyền thoại sống của làng LMHT thế giới - đang được treo ngay phía sau lưng cô. (Ảnh: IGNV)
Chi tiết này khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng thích thú. Việc một "nữ thần" của VCS công khai sở hữu vật phẩm liên quan đến Quỷ Vương Faker không chỉ khẳng định niềm đam mê với nghề nghiệp mà còn là một "điểm cộng" cực lớn trong mắt các game thủ. (Ảnh: IGNV)
Mai Dora từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng nhất cộng đồng Thể thao điện tử Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Cô nhận được sự yêu mến không chỉ bởi ngoại hình sáng sân khấu mà còn nhờ khả năng dẫn dắt khéo léo, kiến thức chuyên môn về game ngày càng hoàn thiện và sự lăn xả hết mình với nghề. (Ảnh: IGNV)
Phong cách của Mai Dora luôn gắn liền với hai chữ gợi cảm. Cô biết cách tận dụng tối đa lợi thế hình thể với những bộ trang phục ôm sát, cắt xẻ táo bạo nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Trên sân khấu cô ưu tiên các bộ váy dạ hội lộng lẫy, tôn dáng. Ngoài đời thường Mai Dora lại biến hóa đa dạng từ phong cách "tỷ tỷ xứ Trung" ngọt ngào đến những bộ cánh cá tính, năng động của một game thủ chính hiệu. (Ảnh: IGNV)
