Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm visual tuổi 18 cực bén

Không còn là cô em gái nhỏ của 'Lâm Tây', Đặng Thanh Giang vừa khiến netizen 'ngỡ ngàng' với màn lột xác visual tuổi 18 đầy sắc sảo và thần thái.
Công nghệ laser đã giúp các chuyên gia phát hiện ra tàn tích công trình kiến trúc cổ xưa trong rừng mưa nhiệt đới ở Ecuador.
Có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và đã du nhập vào nhiều nơi, gồm Việt Nam, rết nhà Địa Trung Hải (Scutigera coleoptrata) khiến con người vừa hãi vừa tò mò.
Một dân chơi chính hiệu đã chấp nhận bỏ ra tới 242.000 USD (khoảng hơn 6,3 tỷ đồng) để mang về garage chiếc xe Toyota Supra Turbo đời 1998.
Những ngày giữa tháng 11 Âm lịch, “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống đồng vặt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ Tết Nguyên đán.
Dù xuất hiện trong trang phục đời thường giản dị, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn khiến netizen xuýt xoa bởi phong thái sang chảnh đúng chất 'tiểu thư Hà Thành'.
Người mẫu Lê Thúy - diễn viên Đỗ An tổ chức tiệc mừng 11 năm về chung một nhà. Trong không gian lãng mạn, đôi vợ chồng son khóa môi ngọt ngào.
Mới đây, 'hot girl Tây Bắc' Karty Chang đã khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung bộ ảnh check-in cực phẩm tại rừng mai anh đào đang độ bung nở rực rỡ nhất.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu làm việc cầu toàn, có thể nhận được lời đề nghị hợp tác đầu tư từ người quen.
Thay vì chia nhỏ cho thuê nhà, viện dưỡng lão, hay sửa chữa chắp vá, hai chị em ở Trung Quốc quyết định xây ngôi nhà bê tông đủ chỗ cho 8-10 người khi về hưu.
Sinh sống lâu đời giữa các con sông và đầm lầy Orinoco (Venezuela), tộc người Warao nổi bật bằng lối sống gắn chặt với nước và truyền thống bản địa độc đáo.
Không cần hở bạo, cô nàng Diệu Anh vẫn khiến cộng đồng mạng 'đứng hình' bởi vẻ thuần khiết, trong trẻo như nàng thơ trong cổ tích với bộ ảnh mới tại xứ lạnh.
Tong loạt hình ảnh mới, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn luận khi để lộ gương mặt có phần tròn trịa, khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Tỷ phú Elon Musk gây chú ý khi đưa ra một số tiên tri. Trong đó, ông dự đoán AGI "sẽ vượt trội hơn trí tuệ của toàn bộ con người cộng lại" vào năm 2030.
Một cục xương trên xương đùi khoảng 7 triệu năm tuổi cho thấy một loài linh trưởng từng đi thẳng, thậm chí có thể là tổ tiên của loài người.
Nhiều người dùng Instagram bất ngờ nhận email đặt lại mật khẩu dù không yêu cầu, trong bối cảnh dữ liệu 17,5 triệu tài khoản bị rao bán.
Sau 1 tháng ra mắt mẫu MPV cỡ lớn Staria 2026 máy xăng giá khởi điểm dưới 600 triệu đồng, Hyundai tiếp tục tung ra biến thể chạy điện hoàn toàn của mẫu xe này.
Từng gây chú ý khi trở thành hot mom và “dâu hào môn” ở tuổi 18, Huyền 2K4 ngày càng khiến cộng đồng mạng trầm trồ với nhan sắc thăng hạng rõ rệt.
Không cần danh xưng hoa hậu, nhiều mỹ nhân Việt vẫn khiến công chúng trầm trồ nhờ sở hữu “cặp kiếm Nhật” thon dài, nuột nà.
Nằm ven sông Đuống yên bình, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) là một trong những trung tâm Phật giáo cổ kính và độc đáo bậc nhất vùng Kinh Bắc.