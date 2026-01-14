Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm visual tuổi 18 cực bén

Cộng đồng trẻ

Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm visual tuổi 18 cực bén

Không còn là cô em gái nhỏ của 'Lâm Tây', Đặng Thanh Giang vừa khiến netizen 'ngỡ ngàng' với màn lột xác visual tuổi 18 đầy sắc sảo và thần thái.

Trầm Phương
Mới đây, loạt hình ảnh mới nhất của Đặng Thanh Giang - em gái của thủ thành Đặng Văn Lâm - đã khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng". Ở tuổi 18, cô nàng không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào mà đã thực sự "lột xác" thành một mỹ nhân với nhan sắc và thần thái khó rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, loạt hình ảnh mới nhất của Đặng Thanh Giang - em gái của thủ thành Đặng Văn Lâm - đã khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng". Ở tuổi 18, cô nàng không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào mà đã thực sự "lột xác" thành một mỹ nhân với nhan sắc và thần thái khó rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình vừa chia sẻ, Thanh Giang xuất hiện với diện mạo vô cùng cá tính và trưởng thành. Khác với phong cách "nàng thơ" nhẹ nhàng thường thấy, cô nàng chọn cho mình bộ outfit tông đen quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình vừa chia sẻ, Thanh Giang xuất hiện với diện mạo vô cùng cá tính và trưởng thành. Khác với phong cách "nàng thơ" nhẹ nhàng thường thấy, cô nàng chọn cho mình bộ outfit tông đen quyền lực. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa áo ren quyến rũ, khăn choàng cổ satin đồng điệu và chiếc blazer kẻ sọc khoác ngoài tạo nên tổng thể vừa hiện đại, vừa sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa áo ren quyến rũ, khăn choàng cổ satin đồng điệu và chiếc blazer kẻ sọc khoác ngoài tạo nên tổng thể vừa hiện đại, vừa sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chiếc kính gọng đen bản lớn giúp tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, hài hòa. Đôi mắt sâu cuốn hút cùng sống mũi cao thanh tú - "đặc sản" của dòng máu lai Việt - Nga giúp Thanh Giang sở hữu một visual "không góc chết". (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn là chiếc kính gọng đen bản lớn giúp tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, hài hòa. Đôi mắt sâu cuốn hút cùng sống mũi cao thanh tú - "đặc sản" của dòng máu lai Việt - Nga giúp Thanh Giang sở hữu một visual "không góc chết". (Ảnh: IGNV)
Điều khiến netizen trầm trồ nhất chính là vóc dáng vượt trội của cô gái sinh năm 2007. Ở tuổi 18, Thanh Giang đã chạm mốc chiều cao ấn tượng, được cho là dao động từ 1m77 đến gần 1m80. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến netizen trầm trồ nhất chính là vóc dáng vượt trội của cô gái sinh năm 2007. Ở tuổi 18, Thanh Giang đã chạm mốc chiều cao ấn tượng, được cho là dao động từ 1m77 đến gần 1m80. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình trước đây, khi đứng cạnh người anh trai cao 1m88, cô nàng tỏ ra không hề kém cạnh. Với đôi chân dài miên man và tỉ lệ cơ thể chuẩn, nhiều người dự đoán Thanh Giang sẽ là một gương mặt sáng giá nếu lấn sân vào làng mẫu chuyên nghiệp hoặc tham gia các cuộc thi nhan sắc trong tương lai. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình trước đây, khi đứng cạnh người anh trai cao 1m88, cô nàng tỏ ra không hề kém cạnh. Với đôi chân dài miên man và tỉ lệ cơ thể chuẩn, nhiều người dự đoán Thanh Giang sẽ là một gương mặt sáng giá nếu lấn sân vào làng mẫu chuyên nghiệp hoặc tham gia các cuộc thi nhan sắc trong tương lai. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm sinh sống tại Nga, Thanh Giang đã cùng bố mẹ trở về Việt Nam từ năm 2022 để gần gũi với anh trai. Được biết, cô nàng vừa tốt nghiệp cấp 3 tại một trường quốc tế ở Vũng Tàu. (Ảnh: IGNV)
Sau nhiều năm sinh sống tại Nga, Thanh Giang đã cùng bố mẹ trở về Việt Nam từ năm 2022 để gần gũi với anh trai. Được biết, cô nàng vừa tốt nghiệp cấp 3 tại một trường quốc tế ở Vũng Tàu. (Ảnh: IGNV)
Trên mạng xã hội, em út nhà Lâm "Tây" thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thân thiết bên chị dâu Yến Xuân. (Ảnh: IGNV)
Trên mạng xã hội, em út nhà Lâm "Tây" thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thân thiết bên chị dâu Yến Xuân. (Ảnh: IGNV)
Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, Thanh Giang vẫn giữ lối sống khá kín tiếng, tập trung cho việc học tập và tận hưởng thời gian bên gia đình. (Ảnh: IGNV)
Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, Thanh Giang vẫn giữ lối sống khá kín tiếng, tập trung cho việc học tập và tận hưởng thời gian bên gia đình. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc ngày càng thăng hạng và nền tảng gia đình vững chắc, Đặng Thanh Giang hứa hẹn sẽ còn khiến cộng đồng mạng phải nhắc tên nhiều hơn nữa trong thời gian tới. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc ngày càng thăng hạng và nền tảng gia đình vững chắc, Đặng Thanh Giang hứa hẹn sẽ còn khiến cộng đồng mạng phải nhắc tên nhiều hơn nữa trong thời gian tới. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm #thủ môn Đặng Văn Lâm #đặng thanh giang #em gái cầu thủ #em gái đặng văn lâm tuổi 18

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT