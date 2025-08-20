Hà Nội

“Hot girl Muvik” một thời diện crop top, khoe dáng giữa trời 11 độ

Cộng đồng trẻ

“Hot girl Muvik” một thời diện crop top, khoe dáng giữa trời 11 độ

Lê Gia Linh - một trong những "hot girl Muvik" đình đám một thời, mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ với loạt ảnh street style cực chất.

Trầm Phương
Lê Gia Linh, hay còn được biết đến với biệt danh Meo Xinh là một trong những "hot girl Muvik" đình đám một thời từng gây ấn tượng với các video nhép miệng theo lời bài hát. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, cô nàng vẫn giữ được sự quan tâm nhất định từ người theo dõi khi sở hữu gần 50.000 người theo dõi trên Facebook. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Gây ấn tượng trong lòng nhiều người với hình tượng một cô bé có ngoại hình dễ thương, Meo Xinh hiện tại đã là một thiếu nữ xinh đẹp, ngọt ngào. Mới đây cô nàng đã đăng tải loạt ảnh street style cực chất tại một thành phố nước ngoài. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Trong bộ ảnh, Meo Xinh diện một chiếc crop top ren trắng mỏng manh, kết hợp cùng quần jean ống rộng rách gối cá tính. Chiếc áo crop top giúp tôn lên vòng eo thon gọn cùng thân hình mảnh mai của cô nàng. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Dù nhiệt độ chỉ khoảng 11 độ C, cô nàng vẫn tự tin khoe dáng trong trang phục cá tính, thời thượng. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Để hoàn thiện set đồ, cô nàng còn sử dụng thêm phụ kiện như kính râm, vòng tay và một chiếc băng đô nhỏ nhắn, tạo nên vẻ ngoài vừa năng động, vừa quyến rũ. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Sau nhiều năm nổi tiếng, Meo Xinh đã có sự "lột xác" đáng kể về phong cách. Không còn là cô bé kẹo ngọt ngày nào, cô nàng hiện tại mang đến một hình ảnh trưởng thành, cá tính và có gu thẩm mỹ riêng nhưng vẫn vương nét đáng yêu, xinh xắn. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Meo Xinh bắt đầu nổi đình nổi đám trên mạng xã hội từ khi còn học tiểu học. Cô bạn cũng được gọi với danh xưng rich kid thứ thiệt khi thường xuyên check-in ở những địa điểm sang chảnh, đồ dùng nhiều hàng hiệu xa xỉ. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Gia Linh có tính cách hoạt bát, nói chuyện trước máy quay cực kì tự nhiên, đem lại cảm giác thân thiện, gần gũi. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Với vẻ ngoài ngày càng trưởng thành và phong cách thời trang biến hóa linh hoạt, từ dịu dàng, nữ tính đến cá tính, "cool ngầu", Meo Xinh đã chứng minh cô không phải là một "hiện tượng mạng" thoáng qua mà có sức ảnh hưởng nhất định trong giới trẻ. (Ảnh: Facebook Lê Gia Linh Lê)
Trầm Phương
#Lê Gia Linh #hot girl Muvik #street style #crop top #khoe dáng #hot girl mạng

