Vợ chồng hot girl Hàn Hằng có con đầu lòng

Cộng đồng trẻ

Sau đồn đoán về việc đã sinh con đầu lòng, vợ chồng hot girl Hàn Hằng và Huyme bất ngờ tung bộ ảnh bầu.

Tối 5/9, vợ chồng hot girl Hàn Hằng - Huyme bất ngờ đăng tải loạt hình bầu lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Bộ ảnh nhận được hơn 52.000 lượt thích chỉ sau 1 giờ đăng tải.
“The best chapter begins” (tạm dịch: Chương đẹp nhất bắt đầu), Hàn Hằng chia sẻ kèm biểu tượng em bé, bình sữa.
Dưới phần bình luận, em gái Trang Lou, của Huyme trêu đùa: “Chú giấu kỹ quá anh chẳng biết gì”.
Bạn thân Phở Đặc Biệt cũng khen: “Cưng cưng đấy”. Nhiều người theo dõi cũng bày tỏ sự bất ngờ và để lại lời chúc mừng hai vợ chồng.
Trước đó, một số trang mạng xã hội chia sẻ bức ảnh Hàn Hằng ôm một em bé sơ sinh, trong khi Huyme kề cạnh ở bệnh viện. Khoảnh khắc được cho là do họa sĩ Phạm An Hải, bố Huyme, chia sẻ lên trang cá nhân, khoe có cháu nội, sau đó đã xóa đi.
Vào tháng 3, Hàn Hằng - Huyme làm đám hỏi tại tư gia cô dâu ở Thanh Hóa. Cặp đôi quyết định về chung một nhà sau 5 năm hẹn hò.
Ngay sau đám cưới, cả Hàn Hằng và Huyme đều kín tiếng trên mạng xã hội.
Là một trong những hot girl nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ, Hàn Hải Hằng từng là cái tên được giới trẻ săn đón. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn với nam ca sĩ Huyme, cô dường như lui về hậu trường, sống cuộc sống kín tiếng và ít khi xuất hiện trên mạng xã hội.
Hàn Hải Hằng, được biết đến với biệt danh Hàn Hằng, là một hot girl nổi tiếng đến từ Thanh Hóa. Cô nàng sinh năm 1999 này từng "gây bão" mạng xã hội với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ và được mệnh danh là "hot girl tạp hóa" vì thường xuyên quảng cáo các sản phẩm trên trang cá nhân.
Sau khi kết hôn, Hàn Hằng vẫn tiếp tục hoạt động với vai trò KOC (Key Opinion Consumer) và được nhiều nhãn hàng tin tưởng. Cô nàng đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên Huyme. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Hàn Hằng #Huyme #sinh con #hot girl Hàn Hằng #bầu

