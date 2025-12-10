Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Hơn 5.460 xe ôtô Hyundai đến tay khách Việt trong tháng 11/2025

TC Group ghi nhận 5.463 xe Hyundai bán ra trong tháng 11/2025, tăng nhẹ so với tháng trước, trong đó Creta dẫn đầu với doanh số với 1.236 chiếc.

Thảo Nguyễn
Video: Creta 2025 có gì mới, đáng giá bao nhiêu cho những nâng cấp này?

TC Group vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2025 của thương hiệu ôtô Hyundai tại thị trường Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ so với tháng trước trong bối cảnh nhu cầu mua sắm xe cuối năm đang bắt đầu khởi sắc. Tổng lượng xe Hyundai bán ra trong tháng đạt 5.463 chiếc, tăng 3,8% so với tháng 10 và duy trì vị thế ổn định trên thị trường xe du lịch.

4-779.jpg
Hơn 5.460 xe ôtô Hyundai đến tay khách Việt trong tháng 11/2025.

Creta tiếp tục dẫn đầu danh mục sản phẩm của Hyundai với 1.236 xe bán ra, tăng 20,9% so với tháng trước. Mẫu SUV đô thị này duy trì sức hút lớn nhờ thiết kế phù hợp thị hiếu và mức giá cạnh tranh. Tucson đứng thứ hai với 1.003 xe giao đến khách hàng, tăng 7,9% và cho thấy sự ổn định của phân khúc SUV cỡ C. Trong khi đó, Accent đạt 656 xe, tăng 7,7% so với tháng 10, giữ vị trí thứ ba và tiếp tục đóng vai trò là một trong những mẫu sedan hạng B có doanh số ổn định tại thị trường.

Ở các nhóm sản phẩm còn lại, Grand i10 ghi nhận 360 xe, gần tương đương tháng trước, trong khi Stargazer đạt 305 xe. Santa Fe bán ra 201 xe, phản ánh nhu cầu tạm lắng trong giai đoạn chuyển giao thế hệ mới của thị trường. Các mẫu xe khác lần lượt đạt doanh số gồm Venue 185 xe, Custin 139 xe, Palisade 118 xe và Elantra 52 xe. Riêng mảng xe thương mại của Hyundai đạt 1.206 xe trong tháng 11, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tổng doanh số chung của TC Group.

1-930.jpg
Creta tiếp tục dẫn đầu danh mục sản phẩm của Hyundai với 1.236 xe bán ra.

Lũy kế 11 tháng, nhiều mẫu xe của Hyundai duy trì sự hiện diện nổi bật trên thị trường như Tucson với 7.842 xe, Creta đạt 7.350 xe và Accent 6.300 xe. Đây đều là các dòng sản phẩm góp phần giữ vững thị phần của Hyundai tại Việt Nam trong năm 2025.

Bước vào thời điểm mua sắm cao điểm cuối năm, Hyundai Thành Công triển khai loạt ưu đãi lớn nhằm kích cầu, bao gồm chính sách bảo hành mở rộng 8 năm hoặc 120.000 km tùy điều kiện đến trước, ưu đãi giá bán lên đến 200 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0%. Đại diện TC Group cho biết các chương trình này được xây dựng để hỗ trợ khách hàng sở hữu xe trong giai đoạn cuối năm, đồng thời tạo động lực tăng trưởng cho thị trường và hệ thống đại lý.

#Hơn 5.460 xe ôtô Hyundai đến tay khách Việt #Hyundai #xe ôtô #Việt Nam #Creta #Tucson

Bài liên quan

Xe

Hyundai SantaFe Hybrid 2026 "made in Việt Nam" từ 1,32 tỷ đồng tại Thái Lan

Mới đây, Hyundai đã chính thức ra mắt mẫu SantaFe Hybrid 2026 mới ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Đây là mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam.

5-317.jpg
Theo đó, Hyundai SantaFe Hybrid 2026 mới lắp ráp Việt Nam được bán ra tại Thái Lan với hai phiên bản gồm Exclusive giá 1.599.000 baht (khoảng 1,32 tỷ đồng) và Prestige giá 1.749.000 baht (tương đương 1,44 tỷ đồng). Khách hàng mua xe sẽ nhận được gói bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, pin hybrid bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.
4-2515.jpg
SantaFe Hybrid thế hệ mới sở hữu kích thước 4.830 x 1.900 x 1.770 mm cùng trục cơ sở 2.815 mm, tăng lần lượt 45 mm chiều dài, 60 mm chiều cao và 50 mm trục cơ sở so với đời trước. Những thay đổi này giúp không gian cabin trở nên rộng rãi hơn, đặc biệt là hàng ghế thứ hai và thứ ba.
Xem chi tiết

Xe

Hyundai Palisade tại Việt Nam bất ngờ giảm sốc gần 200 triệu đồng

Để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ dịp cuối năm 2025, Hyundai đã áp dụng mức giảm kỷ lục tới 200 triệu cho Palisade, cùng tùy chọn gói bảo hành 8 năm.

Video: Đánh giá nhanh Hyundai Palisade tại Việt Nam.

Bước vào tháng cuối năm, Hyundai Thành Công vừa có chính sách bán hàng linh hoạt và mạnh tay chưa từng có. Tâm điểm của đợt kích cầu này là mức giảm giá kỷ lục lên tới 200 triệu đồng cho các dòng xe chủ lực.

Xem chi tiết

Xe

Hyundai SantaFe Hybrid tiết kiệm xăng khoảng 1,3 tỷ tại Việt Nam?

Sự xuất hiện của phiên bản hybrid với động cơ tiết kiệm xăng hơn hứa hẹn sẽ giúp cho mẫu xe SUV Hyundai SantaFe cải thiện doanh số ở thị trường Việt Nam.

1-8007.jpg
Hyundai SantaFe thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối năm 2024 với thiết kế và trang bị lột xác. Bên cạnh đó là 2 loại động cơ xăng hoàn toàn mới trong khi tùy chọn máy dầu bị loại bỏ. Để tăng thêm sự lựa chọn cho người tiêu dùng Việt, SantaFe chuẩn bị được bổ sung một tùy chọn động cơ hybrid mới.
2-2946.jpg
Hiện một số đại lý Hyundai ở Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho SantaFe Hybrid. Theo thông tin từ đại lý, SantaFe Hybrid sẽ chính thức ra mắt Việt Nam trong tháng cuối cùng của năm 2025. Được định vị như phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV hạng trung này, Hyundai SantaFe Hybrid sẽ có giá khoảng 1,3 tỷ đồng, ngang ngửa bản Calligraphy Turbo hiện đang bán ở Việt Nam.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới