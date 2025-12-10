TC Group ghi nhận 5.463 xe Hyundai bán ra trong tháng 11/2025, tăng nhẹ so với tháng trước, trong đó Creta dẫn đầu với doanh số với 1.236 chiếc.

Video: Creta 2025 có gì mới, đáng giá bao nhiêu cho những nâng cấp này?

TC Group vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2025 của thương hiệu ôtô Hyundai tại thị trường Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ so với tháng trước trong bối cảnh nhu cầu mua sắm xe cuối năm đang bắt đầu khởi sắc. Tổng lượng xe Hyundai bán ra trong tháng đạt 5.463 chiếc, tăng 3,8% so với tháng 10 và duy trì vị thế ổn định trên thị trường xe du lịch.

Hơn 5.460 xe ôtô Hyundai đến tay khách Việt trong tháng 11/2025.

Creta tiếp tục dẫn đầu danh mục sản phẩm của Hyundai với 1.236 xe bán ra, tăng 20,9% so với tháng trước. Mẫu SUV đô thị này duy trì sức hút lớn nhờ thiết kế phù hợp thị hiếu và mức giá cạnh tranh. Tucson đứng thứ hai với 1.003 xe giao đến khách hàng, tăng 7,9% và cho thấy sự ổn định của phân khúc SUV cỡ C. Trong khi đó, Accent đạt 656 xe, tăng 7,7% so với tháng 10, giữ vị trí thứ ba và tiếp tục đóng vai trò là một trong những mẫu sedan hạng B có doanh số ổn định tại thị trường.

Ở các nhóm sản phẩm còn lại, Grand i10 ghi nhận 360 xe, gần tương đương tháng trước, trong khi Stargazer đạt 305 xe. Santa Fe bán ra 201 xe, phản ánh nhu cầu tạm lắng trong giai đoạn chuyển giao thế hệ mới của thị trường. Các mẫu xe khác lần lượt đạt doanh số gồm Venue 185 xe, Custin 139 xe, Palisade 118 xe và Elantra 52 xe. Riêng mảng xe thương mại của Hyundai đạt 1.206 xe trong tháng 11, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tổng doanh số chung của TC Group.

Creta tiếp tục dẫn đầu danh mục sản phẩm của Hyundai với 1.236 xe bán ra.

Lũy kế 11 tháng, nhiều mẫu xe của Hyundai duy trì sự hiện diện nổi bật trên thị trường như Tucson với 7.842 xe, Creta đạt 7.350 xe và Accent 6.300 xe. Đây đều là các dòng sản phẩm góp phần giữ vững thị phần của Hyundai tại Việt Nam trong năm 2025.

Bước vào thời điểm mua sắm cao điểm cuối năm, Hyundai Thành Công triển khai loạt ưu đãi lớn nhằm kích cầu, bao gồm chính sách bảo hành mở rộng 8 năm hoặc 120.000 km tùy điều kiện đến trước, ưu đãi giá bán lên đến 200 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0%. Đại diện TC Group cho biết các chương trình này được xây dựng để hỗ trợ khách hàng sở hữu xe trong giai đoạn cuối năm, đồng thời tạo động lực tăng trưởng cho thị trường và hệ thống đại lý.