Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tính đến hết ngày 4/11, đã có hơn 2,5 triệu ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa có báo cáo về Kết quả triển khai việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (từ ngày 15/10 – 4/11/2025).

Các đại biểu tham dự Hội thảo Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. (Ảnh Gia Đạt)

Đợt lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đã trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, phản ánh bản chất dân chủ, minh bạch, trí tuệ và tinh thần đổi mới, cầu thị của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), đoàn thể và cơ quan thông tấn, báo chí đã phối hợp chặt chẽ, đa dạng các hình thức lấy ý kiến, tạo điều kiện để mọi tầng lớp Nhân dân trong và ngoài nước, tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào công việc trọng đại của Đảng và đất nước.

Tính đến ngày 4/11/2025, hệ thống báo chí Trung ương, địa phương và trên các nền tảng mạng xã hội đã đăng tải hơn 12.572 tin, bài tuyên truyền, phân tích, giới thiệu nội dung các dự thảo Văn kiện.

Tổng số lượng ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua ứng dụng VneID, qua hệ thống thư, báo và qua hệ thống trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) là hơn 2,5 triệu ý kiến. Trong đó thông qua ứng dụng VneID là hơn 2,1 triệu ý kiến. Số lượng ý kiến góp ý bằng văn bản thông qua hệ thống thư, báo 1.722 ý kiến. Số lượng ý kiến góp ý thông qua hệ thống lấy ý kiến trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương là hơn 240.500 ý kiến.

Các ý kiến cơ bản thống nhất cao với dự thảo và cho rằng, dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chất lượng, bố cục rõ ràng, đánh giá sát, đúng thực tế tình hình, có tính khái quát cao. Các báo cáo đã đánh giá đúng những thành tựu, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến góp ý tập trung vào một số nhóm nội dung trọng tâm. Cụ thể, đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, về chủ đề Đại hội, đa số ý kiến thống nhất cao, khẳng định Chủ đề có tính khái quát sâu sắc, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, mục tiêu và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định ý chí kiên định, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới. Một số ý kiến đề nghị bổ sung, nhấn mạnh hơn các yếu tố về “quốc phòng - an ninh”, “phát triển con người”, hoặc đưa thêm thành tố “tự do” nhằm làm sâu sắc hơn giá trị nhân văn, dân chủ…

Về kết quả thực hiện Nghị quyết XIII và 40 năm đổi mới, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung số liệu cụ thể về tốc độ tăng năng suất lao động, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, các chỉ tiêu về môi trường… Đồng thời, đề nghị nhấn mạnh và làm rõ hơn vai trò nổi bật của các lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao trong thành tựu phát triển thời gian qua, coi đây là cơ sở quan trọng để đối chiếu, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu hướng đến của giai đoạn 2026 - 2030.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Nhân dân đánh giá cao kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhưng mong muốn tiếp tục làm mạnh mẽ, đồng bộ và triệt để hơn, xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”. Mong muốn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, bảo đảm Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”. tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, cục bộ địa phương. Việc phát triển kinh tế - xã hội: Nhân dân kỳ vọng Đảng đề ra giải pháp đột phá để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn. Quan tâm hơn đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo đảm an ninh lương thực và sinh kế bền vững.

Về định hướng phát triển, nhiệm vụ và giải pháp, đa số các ý kiến thống nhất với 13 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh cần tập trung hơn nữa vào công tác cán bộ; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa quan điểm “Dân là gốc”, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.