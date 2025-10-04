Hoàng Hường liên tục dính phốt quảng cáo thổi phồng trước khi bị bắt

Trước khi bị khởi tố, doanh nhân Hoàng Hường có những quảng cáo không đúng sự thật về các sản phẩm bán ra thị trường.

Ngày 3/10 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường (còn gọi là Hoàng Hường, sinh năm 1987 quê Phú Thọ) cùng 2 em rể của Hường và 3 nhân viên. Thông tin Hoàng Hường bị bắt đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi Hoàng Hường được biết đến như một nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đồng thời sở hữu mạng lưới kinh doanh khổng lồ.

Sở hữu hàng chục công ty, hộ kinh doanh... trốn thuế khủng

Theo điều tra, bà Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà này lập ra để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng 1 số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Hiện cơ quan Công an đang điều tra mở rộng các hành vi khác đối với các đối tượng.

Hoàng Hường từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có. Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

Thương hiệu Hoàng Hường thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,...

Bị can Hoàng Hường trước khi bị khởi tố. Ảnh NLĐ

Quảng cáo 'nổ', liên tiếp bị xử phạt

Trước khi bị khởi tố, Hoàng Hường được biết đến là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook, TikTok kết hợp chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng và tri ân khách hàng quy mô lớn.

Các sản phẩm gắn tên Hoàng Hường từng phủ sóng mạng xã hội với những lời quảng cáo có cánh. Từ dầu gội đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe, loạt sản phẩm gắn mác Hoàng Hường rầm rộ xuất hiện khắp mạng xã hội.

Tuy nhiên, Hoàng Hường cũng liên tục dính phốt quảng cáo thổi phồng. Từ năm 2019 đến nay, Hoàng Hường nhiều lần bị Thanh tra Bộ Y tế và các sở y tế địa phương xử phạt với hành vi quảng cáo sai lệch.

Cụ thể, tháng 12/2019, phòng khám nha khoa của Hoàng Hường bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép vì dùng nhân sự không đủ điều kiện và thay đổi cơ sở vật chất trái phép. Dù bị đình chỉ, cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động đến cuối năm 2020.

Tiếp đó, năm 2021, sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic bị phản ánh quảng cáo quá đà. Đến năm 2022, Cục An toàn thực phẩm đã cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên xương khớp Hoàng Hường đang quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Một sản phẩm khác là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết Hoàng Hường quảng cáo với nội dung sai sự thật, thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định pháp luật.

Nhiều năm tiếp đó, Hoàng Hường tiếp tục bị “réo tên" vì quảng cáo gây hiểu nhầm. Vào tháng 4/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn yêu cầu xử lý vi phạm quảng cáo trên fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”. Video giới thiệu sản phẩm Bột chiết xuất xương ngựa Morimon với nội dung dễ gây hiểu nhầm đây là thuốc chữa bệnh. Sau đó, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã xác nhận các đường link quảng cáo vi phạm đã được gỡ bỏ.

Một tháng sau, kết quả rà soát của Cục An toàn thực phẩm tiếp tục phát hiện cá nhân này lại xuất hiện trong nhiều video quảng bá sản phẩm khác trên fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường - Meli”. Loạt sản phẩm gồm Hoạt huyết Gold HH, Tuyến tiền liệt Latimen, Dạ dày Gold HH, Thiên Hoàng Sa, Abi Hobecare, Y Xuân… đều bị phản ánh có nội dung quảng cáo sử dụng danh nghĩa Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, gây nhầm lẫn nghiêm trọng với thuốc điều trị bệnh.

Với thương hiệu Meli, tháng 12/2023, website của doanh nghiệp này từng đăng tải thông tin về “Lễ ra mắt đại sứ thương hiệu Meli - Doanh nhân, dược sĩ Hoàng Hường”, kèm hình ảnh bà Hường rạng rỡ bên đội ngũ công ty cùng khẩu hiệu đầy tự tin: “Ánh hào quang trở lại”.

Sau đó, Hoàng Hường xuất hiện liên tục trong nhiều video giới thiệu loạt sản phẩm mới mang thương hiệu Meli, chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm hỗ trợ xương khớp, tiêu hóa.

Trong một video quảng cáo thuốc trị trĩ, Hoàng Hường mạnh miệng tuyên bố: “Trĩ gì cũng khỏi”. Các buổi livestream bán hàng vẫn giữ nguyên phong cách “nổ tung trời”, kèm theo nhiều “giấy chứng nhận” được giới thiệu là của “hội đồng khoa học, y học cấp quốc tế”.

Đặc biệt, Hoàng Hường còn gây chú ý qua loạt quảng cáo lố "chữa hôi miệng tận kiếp trước", "trị xương khớp không cần đến thuốc tây"...