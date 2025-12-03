Hà Nội

Hoa hậu Hương Giang khoe ảnh tình tứ bên 'người lạ'

Giải trí

Hoa hậu Hương Giang khoe ảnh tình tứ bên 'người lạ'

Hoa hậu Hương Giang gọi chàng trai giấu mặt trong loạt ảnh là 'người lạ'. Nhanh chóng, cư dân mạng nhận ra đó là nam người mẫu Phú Cường.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hương Giang)
Hoa hậu Hương Giang vừa chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng ở Lào. Cô viết: "Nghỉ ngơi bên người lạ".
Chàng trai giấu mặt tình tứ bên Hương Giang nhanh chóng được nhiều cư dân mạng nhận ra là người mẫu Phú Cường.
Hương Giang và Phú Cường thường xuyên xuất hiện sánh đôi tại các sự kiện, đi du lịch chung. Mỗi khi bên nhau, cả hai dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, ngọt ngào.
Dính như sam từ năm 2024, Hương Giang và Phú Cường vướng nghi vấn tình cảm. Theo Người Lao Động, Hương Giang được cho là đã về ra mắt gia đình Phú Cường vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Nàng hậu còn xuất hiện tại sự kiện của bạn trai, gặp gỡ mẹ anh và được mẹ anh tặng hoa.
Theo Vietnamnet, dịp sinh nhật tuổi 34 của Hương Giang, Phú Cường tặng nửa kia nhiều món quà hàng hiệu.
Phú Cường là người mẫu, huấn luyện viên thể hình, được chú ý sau khi gắn bó với Hương Giang.
Hương Giang vào showbiz Việt hơn 10 năm. Ngoài ca hát, cô còn đóng phim, sản xuất gameshow. Hương Giang hiện tại có khối tài sản 'không phải dạng vừa'.
Tháng 11/2025, Hương Giang tham gia cuộc thi Miss Universe. Trong chung kết, cô trượt top 30. Trước kết quả này, Phú Cường hài hước nhắn nhủ Hương Giang: "Giải tán về lấy chồng".
Hương Giang nhận được sự ủng hộ của Phú Cường khi thi nhan sắc quốc tế.
Sau Miss Universe 2025, Hương Giang cùng Phú Cường đi cứu trợ vùng lũ. Tiếp đó, cặp đôi dành thời gian nghỉ ngơi bên nhau.
