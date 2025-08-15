Hà Nội

Hẻm đá xanh và bích họa ở Nhơn Lý có gì mà du khách đổ xô check-in?

Du lịch

Hẻm đá xanh và bích họa ở Nhơn Lý có gì mà du khách đổ xô check-in?

Bình yên, mộc mạc và rực rỡ sắc màu, làng chài Nhơn Lý níu chân du khách bởi những con hẻm lát đá xanh uốn lượn, xen kẽ bích họa ven biển đầy cuốn hút.

Vân Giang
Nằm e ấp trên bán đảo Phương Mai, cách trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai khoảng 20 km, làng chài Nhơn Lý vẫn giữ trọn vẻ nguyên sơ của một vùng biển miền Trung. Ảnh Đặng Quang Vinh
Không ồn ào hay náo nhiệt, nơi đây níu chân du khách bằng sự giản dị, chân chất và nhịp sống chậm rãi của người dân miền biển. Ảnh Đặng Quang Vinh
Nếu trước kia Nhơn Lý ghi dấu trong lòng du khách bằng những bãi biển xanh biếc, cát trắng mịn và hải sản tươi ngon, thì nay làng chài này còn “ghi điểm” nhờ diện mạo mới mẻ: những con hẻm lát đá xanh xen lẫn bích họa đầy màu sắc. Ảnh VietnamTravel
Những bức bích họa tại Nhơn Lý xuất hiện cách đây vài năm, tái hiện cuộc sống mưu sinh, khung cảnh thiên nhiên và văn hóa miền biển. Ảnh Đi cùng Jayni
Màu xanh dương và trắng được chọn làm gam chủ đạo, gợi liên tưởng đến những ngôi làng ven biển Hy Lạp, vừa mát mẻ, thư thái vừa tôn lên nét tinh khôi của không gian. Ảnh Đi cùng Jayni
Các bức tường nay không còn đơn điệu, thay vào đó là hình ảnh thuyền thúng, lưới cá, chợ hải sản hay cảnh trẻ em nô đùa bên bờ biển – những câu chuyện đời thường nhưng thấm đẫm tình người. Ảnh Facebook Trần Ngọc Hòa
Từ khi những con hẻm đá xanh ra đời, lượng khách du lịch tìm đến Nhơn Lý tăng đáng kể. Nhiều du khách cho biết, họ đặc biệt thích thú khi được vừa tản bộ trên nền đá mát rượi, vừa dừng chân chụp ảnh với bích họa đẹp mắt ở mỗi góc phố. Ảnh Phan Truc Lam
Không ít bạn trẻ chọn diện trang phục trắng, xanh hoặc váy maxi bay bổng để hòa cùng sắc màu của làng chài, tạo nên những bộ ảnh “triệu like” trên mạng xã hội. Một số cặp đôi còn chọn nơi đây làm bối cảnh chụp ảnh cưới, tận dụng vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa gần gũi. Ảnh Phan Truc Lam
Không chỉ là điểm đến mới lạ, những con đường lát đá xanh còn góp phần cải thiện sinh kế cho người dân. Nhiều hộ gia đình mở quán cà phê, bán đồ lưu niệm hoặc hải sản tươi sống phục vụ du khách.
Đặc biệt, khách du lịch thường kết hợp tham quan làng chài với các điểm nổi tiếng lân cận như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… tạo thành một hành trình trọn vẹn khám phá bán đảo Phương Mai. Ảnh Đi cùng Jayni
Du khách nên ghé thăm Nhơn Lý vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn để tận hưởng ánh nắng dịu và bầu không khí trong lành. Khi dạo bước giữa những con hẻm lát đá xanh và bích họa rực rỡ, hãy chọn trang phục gam sáng như trắng, xanh hay be để nổi bật giữa khung cảnh. Ảnh Fanpage Review Quy Nhơn
Vân Giang
