Hé lộ căn nhà siêu mẫu Minh Tú sống cùng chồng Tây

Bất động sản

Hé lộ căn nhà siêu mẫu Minh Tú sống cùng chồng Tây

Căn hộ của Minh Tú và chồng Tây được sắp xếp hợp lý, tiện nghi, hiện đại, có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố tuyệt đẹp.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Siêu mẫu Minh Tú kết hôn với chồng Tây (người Đức) Christopher vào tháng 4/2024. Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong căn hộ cao cấp ở TP HCM. Ảnh: FBNV
Trên trang cá nhân, Minh Tú đã chia sẻ về tổ ấm hiện tại của mình. Căn hộ sang trọng, ngập ánh sáng và được bài trí tinh tế. Ảnh: FBNV
Từ phòng khách, bếp, bàn ăn cho đến ban công đều được sắp xếp hợp lý. Trong phòng khách có sofa lớn, sàn gỗ sáng màu và bày nhiều chậu cây xanh. Ảnh: FBNV
Phòng bếp gọn gàng với đảo bếp đá đen sang trọng. Ảnh: FBNV
Từ ban công có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Ảnh: FBNV
Không gian hiện đại, sinh động nhờ cách đặt bình hoa và nhiều vật trang trí tinh tế. Ảnh: FBNV
Góc chill trong nhà, nơi nữ siêu mẫu và chồng Tây vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm cảnh thành phố. Ảnh: FBNV
Sofa rộng, đơn giản nhưng êm ái tạo sự thoải mái cho cả nhà quây quần. Ảnh: FBNV
Một góc phòng được bố trí thành không gian xanh đẹp mắt. Ảnh: FBNV
Căn hộ thường xuyên được trang trí hoa tươi xinh xắn. Ảnh: FBNV
